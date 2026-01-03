Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавленный сахар в кофе нивелирует пользу напитка — диетологи
Массаж лица после праздников помогает снизить отёки и улучшить тон кожи
Мошенничество, криптовалюта и ипотека — ключевые финансовые риски 2026 года
Апельсин и мёд дополняют классический облепиховый чай — Joy Pup
Hyundai запатентовала самовосстанавливающуюся краску — Carbuzz
Мемориал Берлинской стены открыт для посещения без билетов — гиды
В Берлине масштабное отключение электричества затронуло десятки тысяч домов
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny

Квартира продана — сюрприз впереди: НДФЛ в 2026 году может оказаться выше, чем ожидалось

НДФЛ при продаже квартиры в 2026 году: ставки 13% и 15% и срок владения от 3 лет
Недвижимость

Продажа квартиры в 2026 году может повлечь за собой налоговые обязательства, даже если сделка кажется простой. Прогрессивная шкала НДФЛ, действующая в России, напрямую влияет на расчёт налога с доходов от недвижимости. Размер платежа зависит от срока владения, цены сделки и применяемых вычетов.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Какие правила действуют при продаже квартиры

При продаже квартиры или иного объекта недвижимости физическое лицо обязано уплатить НДФЛ, если срок владения объектом меньше установленного минимума. В зависимости от обстоятельств он составляет три или пять лет. После совершения сделки необходимо задекларировать доход, подав форму 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи.

Уплата налога производится до 15 июля. Например, если квартира была продана в 2025 году, декларацию нужно подать до конца апреля 2026 года, а сам налог перечислить до середины июля. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Прогрессивная шкала НДФЛ и ставки в 2026 году

С 2025 года в России применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, которая затронула и сделки с недвижимостью. В 2026 году эти правила сохраняются. Доходы от продажи квартиры облагаются по следующим ставкам:

  1. 13% — с суммы дохода до 2,4 млн рублей;
  2. 15% — с части дохода, превышающей этот порог.

При этом налог начисляется не на всю сумму сделки, а на налогооблагаемую базу — разницу между доходом от продажи и допустимыми вычетами либо подтверждёнными расходами.

"Налоговые органы сопоставляют цену сделки с кадастровой стоимостью объекта, поэтому занижать сумму в договоре рискованно", — отмечает управляющий партнёр ГК "Академия успешного бизнеса" Эльвира Митюкова.

Как формируется налоговая база

Для расчёта НДФЛ используется большее из двух значений: фактическая цена продажи квартиры или 70% её кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость берётся по состоянию на 1 января того года, в котором была совершена сделка.

С 2025 года у регионов появилось право повышать корректирующий коэффициент с 0,7 до 1. Это означает, что в отдельных субъектах налоговая база может рассчитываться исходя из полной кадастровой стоимости объекта.

"В таком случае именно кадастровая стоимость становится основой для расчёта налога", — поясняет заместитель директора Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Примеры расчёта налога

Самый простой способ расчёта выглядит так:
(доход от продажи — 1 млн рублей) x ставка НДФЛ.

Миллион рублей — это максимальный имущественный вычет, применяемый при продаже жилой недвижимости. Он используется, если продавец не подтверждает расходы на покупку квартиры.

Если же расходы документально подтверждены, можно уменьшить доход на фактическую стоимость приобретения жилья. В этом случае налог уплачивается только с полученной прибыли, что часто оказывается выгоднее.

При высоких суммах сделки применяется комбинированный расчёт: часть дохода облагается по ставке 13%, а сумма сверх лимита — по ставке 15%.

Когда налог платить не нужно

Доход от продажи квартиры освобождается от НДФЛ, если соблюдён минимальный срок владения:

  1. три года — если жильё получено по наследству, в дар от близкого родственника, приватизировано, передано по договору ренты или является единственным;
  2. пять лет — во всех остальных случаях.

Также налог не уплачивается, если:

  1. квартира продана по цене не выше покупной и не ниже 70% кадастровой стоимости;
  2. доход от продажи не превышает 1 млн рублей;
  3. продавец — семья с двумя и более детьми, а вырученные средства направлены на улучшение жилищных условий.

Нюансы определения срока владения

С 2025 года срок владения земельными участками, образованными при разделе или объединении, исчисляется с даты регистрации исходного участка. Аналогичное правило действует и для жилых помещений, полученных в результате перепланировки или реконструкции.

Для участников долевого строительства срок владения квартирой начинается с момента её приобретения, а не с даты регистрации права собственности.

Как законно уменьшить налог

Налоговый кодекс предусматривает два основных способа снижения налоговой нагрузки:

  1. применение фиксированного имущественного вычета в размере до 1 млн рублей;
  2. уменьшение дохода на сумму документально подтверждённых расходов на покупку квартиры.

Использовать оба варианта одновременно нельзя. Выбор зависит от конкретных цифр сделки и наличия подтверждающих документов.

Особые случаи: наследство, ипотека и дарение

При продаже квартиры, полученной по наследству, минимальный срок владения составляет три года и отсчитывается с момента регистрации права в ЕГРН. Наследники могут учитывать расходы наследодателя на покупку жилья, если тот не использовал вычет при жизни.

Если квартира обременена ипотекой, при расчёте налога допускается учёт расходов на погашение кредита. Аналогичный подход применяется и к подаренной недвижимости, за исключением случаев, когда даритель не является близким родственником.

При продаже долей важно учитывать, каким способом они были приобретены. Для части, купленной по возмездному договору, действует пятилетний срок владения.

Как получить вычет после продажи жилья

Имущественный вычет при продаже недвижимости можно применять неограниченное число раз, но в пределах установленного лимита. Для этого необходимо:

  1. заполнить декларацию 3-НДФЛ;
  2. подготовить документы, подтверждающие продажу;
  3. при выборе схемы "доходы минус расходы" — приложить подтверждение затрат;
  4. подать документы в налоговую лично или через личный кабинет.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Новости спорта
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Апельсин и мёд дополняют классический облепиховый чай — Joy Pup
Hyundai запатентовала самовосстанавливающуюся краску — Carbuzz
Мемориал Берлинской стены открыт для посещения без билетов — гиды
Эригерон формирует ромашковидные соцветия с узкими лепестками
В Берлине масштабное отключение электричества затронуло десятки тысяч домов
НДФЛ при продаже квартиры в 2026 году: ставки 13% и 15% и срок владения от 3 лет
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Восстановительный массаж ускоряет заживление микротравм
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.