Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзопланета PSR J2322-2650b у пульсара имеет углеродную атмосферу — Earth
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Фритовая полоса на стекле повысила надежность крепления — Car & Motor
Рецепт миндальных конфет с ромом без выпечки
Медь в гемоцианине делает кровь осьминогов синей — биолог Палумби
На Велики трг регулярно проводят концерты и уличные спектакли — гиды
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Рецепт чешского антипохмельного напитка из воды, мёда и лимона

Кухонная губка превращает раковину в инкубатор: одна привычка запускает запах

Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Недвижимость

Кухонная губка кажется мелочью, но именно она первой выдает уровень гигиены на кухне. Даже новая губка быстро теряет "товарный вид", начинает пахнуть и темнеть, превращаясь в источник дискомфорта. Проблема знакома почти каждому и не связана с качеством средства для мытья посуды, об этом сообщает 20 Minutes.

Старая кухонная губка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кухонная губка

Почему губка портится быстрее, чем мы ожидаем

В быту губка работает в агрессивной среде. Она ежедневно контактирует с остатками еды, жиром, теплой водой и поверхностями, где активно размножаются бактерии. После мытья посуды аксессуар часто остается влажным, лежит на бортике раковины или в самой мойке, где практически нет циркуляции воздуха.

В таких условиях губка быстро превращается в объект риска для гигиены кухни. В порах материала накапливается вода и органические частицы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Даже если поверхность выглядит чистой, внутри создается замкнутая среда, где бактерии чувствуют себя максимально комфортно.

Привычка, которая продлевает жизнь губки

Решение проблемы не требует ни дорогих средств, ни постоянной замены аксессуаров. Ключевым фактором становится не частота чистки, а способ хранения губки между использованиями. Когда она остается лежать в воде или на плоской поверхности, влага не уходит часами.

Вертикальное положение или подвешивание разрывает этот сценарий. Воздух свободно циркулирует, губка высыхает равномерно и перестает быть благоприятной средой для микроорганизмов. В итоге она дольше сохраняет свежесть и остается приятной в использовании без дополнительных усилий.

Как внедрить этот рефлекс в повседневную рутину

Изменение привычки не требует перестройки кухни. Достаточно добавить один логичный шаг после мытья посуды.

  1. Использовать самоклеящийся крючок или зажим рядом с раковиной.

  2. Поставить губку вертикально в мыльницу с отверстиями для стока воды.

  3. Временно размещать губку выше уровня мойки, защищая ее от постоянной влаги.

Этот жест занимает считанные секунды и со временем становится автоматическим. В качестве побочного эффекта снижается общий уровень сырости вокруг раковины, что положительно влияет и на состояние кухонного слива.

Почему метод работает лучше "классической дезинфекции"

Кипяток, микроволновка и агрессивные средства могут временно сократить количество бактерий, но не устраняют основную причину проблемы. Если губка снова остается влажной, процесс начинается заново.

Сушка в вертикальном положении работает на опережение. Она лишает бактерии среды обитания, а не борется с последствиями. Именно поэтому эффект сохраняется дольше и не требует постоянного вмешательства.

Сравнение способов хранения кухонной губки

Губка, оставленная в раковине, долго не высыхает и быстро начинает пахнуть. Размещение на плоской поверхности снижает контакт с водой, но удерживает влагу снизу. Вертикальное хранение или подвешивание обеспечивает равномерное высыхание и заметно снижает риск появления плесени.

Советы по уходу за губкой шаг за шагом

После мытья посуды тщательно отожмите губку. Убедитесь, что на ней не осталось частиц пищи. Разместите ее вертикально или подвесьте в проветриваемом месте. При первых признаках износа или стойкого запаха замените аксессуар.

Популярные вопросы о кухонных губках

Как часто нужно менять губку?

Даже при правильной сушке губку рекомендуется менять каждые две-три недели при активном использовании.

Что лучше — губка или щетка?

Щетки быстрее высыхают и меньше удерживают влагу, но губки удобнее для деликатной посуды. Оптимально чередовать оба варианта.

Можно ли обойтись без дезинфекции?

Да, если губка всегда полностью высыхает между использованиями и регулярно заменяется.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч

Утепление фасада не всегда оправдано. Эксперт раскрыл секрет: качественные стены из дерева, камня или кирпича эффективно удерживают тепло и экономят ваши деньги.

Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Последние материалы
Пискливый геккончик живёт только на горе Большое Богдо
Работодатели открыли новогодние вакансии с оплатой от 70 тысяч — РИА Новости
Яблочный кекс готовят на сметане с добавлением корицы
Сорт малины "Метеор" рано созревает и переносит заморозки
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Экстремальный климат Антарктиды повышает риск несчастных случаев — The Week
Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Pantone называет белый Cloud Dancer цветом 2026 года
Пластиковые покрытия банок с консервами связали с риском для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.