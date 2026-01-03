Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости

Терракота, охра и шалфейный зелёный вошли в моду для кухонь в 2026 году — 20 Minutes

Зимой, когда за окном рано темнеет, кухня неожиданно становится главным "источником настроения" в доме. Именно здесь хочется тепла, света и ощущения жизни — даже если интерьер вокруг выдержан в спокойной гамме. Поэтому в 2026 году многие начинают смелее использовать цвет там, где раньше царил белый минимализм, об этом сообщает 20 Minutes.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная кухня

Почему белые кухни теряют позиции

Несколько лет подряд полностью белая кухня считалась универсальным решением: чисто, современно, "как в журнале". Но у такого подхода есть слабое место — зимой он часто воспринимается холодным и обезличенным. Белый может подчеркивать нехватку естественного света и усиливать ощущение пустоты, особенно в регионах, где в январе солнца немного.

Параллельно меняется и само отношение к интерьеру: кухня перестает быть просто функциональной зоной. Все чаще ее воспринимают как пространство для общения, долгих завтраков и уютных вечеров, а значит — хочется больше индивидуальности, фактуры и эмоционального тепла.

Палитра 2026: какие оттенки "оживляют" кухню

Главный тренд — отказ от монохромного total look в пользу насыщенных, но "съедобных" тонов. В моду входят терракота, охра, кирпичный, шалфейный зеленый, глубокий сине-зеленый, карри-желтый, а также пудрово-розовый. Эти оттенки создают ощущение тепла, лучше работают при искусственном освещении и дают кухне объем, даже если площадь небольшая.

Цвет не обязательно вводить радикально. Достаточно выделить одну стену, остров или фасады, а остальное оставить нейтральным — кремовым, песочным, "греж". Такой контраст выглядит современно и не утомляет, особенно если опираться на тренды кухни 2026 .

Натуральные материалы и "умная" незаметность

Одновременно с ростом популярности цвета возвращаются натуральные фактуры. Дерево, камень, терраццо и керамика с неровной поверхностью добавляют интерьеру живости и делают кухню менее "стерильной". Это особенно заметно в сочетании с матовыми фасадами и теплым светом.

Еще одна примета времени — визуальная чистота. Ручки постепенно исчезают: их заменяют push-to-open, скрытые профили и аккуратные выемки. Пространство становится более цельным, а цвет и материалы выходят на первый план, не конкурируя с деталями.

Когда хранение становится невидимым

Кухня 2026 года — это не про "выставить все на виду", а про спокойный порядок. Популярны высокие закрытые пеналы до потолка, встроенные системы, выдвижные модули, скрывающие технику и запасы. Такой подход помогает сохранять ощущение легкости даже при активной ежедневной готовке и хорошо сочетается с идеей порядка на кухне .

Смысл прост: чем меньше визуального шума, тем эффектнее смотрится выбранная палитра и тем легче поддерживать ощущение уюта.

Cравнение: яркая кухня и нейтральная — что выбрать

Яркая кухня подходит тем, кто хочет выраженной атмосферы и готов к характерному интерьеру. Она лучше работает в сезонной темноте и легко "собирается" вокруг одного сильного акцента. Нейтральная кухня чаще воспринимается как универсальная база, но зимой может казаться прохладной, если в ней мало текстиля, дерева и теплого света.

Компромиссный вариант — нейтральный фон плюс цветовые блоки: фасады, остров, стена или аксессуары. Так интерьер остается гибким, а настроение можно менять без капитального ремонта.

Советы по выбору цвета для кухни

Начните с одной зоны: стена напротив окна, остров или только нижние фасады. Оставьте базу нейтральной — кремовой, песочной или серо-бежевой, чтобы цвет не "давил". Сочетайте насыщенные оттенки с теплыми материалами: дерево, камень, керамика, текстиль. Проверьте цвет при разном освещении: днем, вечером и при теплых лампах. Если сомневаетесь, начните с аксессуаров: посуда, кухонный текстиль, небольшой декор, светильники.

Популярные вопросы о цветных кухнях

Какие цвета считаются самыми универсальными в 2026 году?

Чаще всего выбирают терракоту, охру, шалфейный зеленый и глубокие сине-зеленые оттенки — они теплые, спокойные и хорошо сочетаются с деревом.

Сколько стоит обновить кухню без ремонта?

Бюджет зависит от масштаба: можно ограничиться покраской одной стены и аксессуарами, а можно заменить фасады или столешницу. Самый доступный путь — акценты и текстиль, самый заметный эффект — перекраска фасадов.

Что лучше: красить фасады или менять их?

Если гарнитур в хорошем состоянии, перекраска или пленка часто дают быстрый результат. Замена фасадов оправдана, если хочется другой фактуры, профиля или современной системы открывания без ручек.