Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
Добавленный сахар в кофе нивелирует пользу напитка — диетологи
Массаж лица после праздников помогает снизить отёки и улучшить тон кожи
Мошенничество, криптовалюта и ипотека — ключевые финансовые риски 2026 года
Апельсин и мёд дополняют классический облепиховый чай — Joy Pup
Hyundai запатентовала самовосстанавливающуюся краску — Carbuzz
Мемориал Берлинской стены открыт для посещения без билетов — гиды
В Берлине масштабное отключение электричества затронуло десятки тысяч домов
НДФЛ при продаже квартиры в 2026 году: ставки 13% и 15% и срок владения от 3 лет

Слышно всё, даже шёпот: как квартиры превращаются в акустический кошмар — и что с этим делают

Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Недвижимость

Городская квартира нередко превращается в место, где слышно больше, чем хотелось бы: разговоры соседей, шаги сверху, работа лифта или перфоратора. Шумоизоляция кажется сложным и дорогим ремонтом, но на практике многие решения можно реализовать самостоятельно. Главное — понять источник шума и выбрать подходящую технологию.

Рабочий измеряет стену рулеткой
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Рабочий измеряет стену рулеткой

Какие виды шума бывают в квартире

Прежде чем приступать к работам, важно разобраться, с чем именно предстоит бороться. В жилых домах встречаются три основных типа шума, и каждый из них требует своего подхода.

"Воздушный шум — это разговоры, музыка, телевизор и лай собак. Ударный передаётся через конструкции и проявляется в виде топота или стука. Структурный распространяется по несущим элементам здания и характерен для монолитных и панельных домов — с ним справиться сложнее всего", — объясняет руководитель техподдержки направления "Минеральная изоляция" ТЕХНОНИКОЛЬ Александр Колупаев.

Чаще всего жители квартир сталкиваются с воздушным шумом от соседей за стеной и ударным — сверху. Именно под них и подбирают системы звукоизоляции, особенно когда речь идёт о тишине в спальне, где даже слабые звуки мешают сну.

Каркасная шумоизоляция: максимум тишины

Каркасная система считается самой эффективной. Она представляет собой отдельную конструкцию внутри комнаты: металлический каркас заполняется звукоизоляционным материалом, чаще всего минеральной ватой, и закрывается гипсокартоном или ГВЛ, рассказывает Rambler.

Такой вариант хорошо справляется с разговорами, музыкой, телевизором и частично гасит вибрации. Однако у него есть серьёзные минусы. Конструкция "съедает" от 7 до 12 см пространства, а на потолке дополнительно снижает высоту. Кроме того, монтаж требует строительных навыков и подходит скорее для капитального ремонта или новостроек.

"Для потолка обязательно используют виброподвесы, которые разрывают жёсткую связь между перекрытием и каркасом", — отмечает Александр Колупаев.

Бескаркасная шумоизоляция: просто и быстро

Бескаркасные системы монтируются напрямую на стену или потолок. Акустические панели или плотные плиты приклеиваются и дополнительно фиксируются дюбелями, после чего закрываются отделкой.

Такой вариант снижает слышимость разговоров и бытовых звуков, но почти не защищает от ударного шума. Зато толщина конструкции минимальна — всего 3-5 см, а монтаж проще и доступнее для тех, кто никогда не делал ремонт своими руками.

Бескаркасные решения часто выбирают для отдельных стен или комнат, где источник шума хорошо локализован, по тому же принципу, что и простые способы звукоизоляции без капитального ремонта.

Гибридная шумоизоляция: компромиссное решение

Гибридные системы объединяют элементы каркасных и бескаркасных технологий. Это могут быть облегчённые каркасы с виброразвязкой или комбинированные панели из минеральной ваты и акустических мембран.

Такой "пирог" тоньше классической каркасной системы, но эффективнее простой бескаркасной. Он позволяет значительно снизить слышимость соседского телевизора и разговоров, сохранив часть полезной площади. Однако монтаж сложнее, а толщина может быть критичной для небольших помещений.

Популярные вопросы о шумоизоляции в квартире

Можно ли сделать шумоизоляцию без капитального ремонта?

Да, бескаркасные системы позволяют снизить шум без масштабных работ.

Что лучше изолировать в первую очередь?

Чаще всего начинают со стен, смежных с шумными соседями, или с потолка.

Насколько эффективна шумоизоляция от ударного шума сверху?

Она помогает, но максимальный эффект достигается, если изоляция сделана у соседей на полу.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Новости спорта
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Апельсин и мёд дополняют классический облепиховый чай — Joy Pup
Hyundai запатентовала самовосстанавливающуюся краску — Carbuzz
Мемориал Берлинской стены открыт для посещения без билетов — гиды
Эригерон формирует ромашковидные соцветия с узкими лепестками
В Берлине масштабное отключение электричества затронуло десятки тысяч домов
НДФЛ при продаже квартиры в 2026 году: ставки 13% и 15% и срок владения от 3 лет
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Восстановительный массаж ускоряет заживление микротравм
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.