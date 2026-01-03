Работает часами — и без присмотра: привычные приборы, из-за которых квартиры выгорают дотла

МЧС назвало обогреватели и утюги главным источником бытовых пожаров

Большинство пожаров в квартирах начинаются вовсе не из-за забытых утюгов, как принято считать. Гораздо опаснее техника, которая работает долго, привычно и почти незаметно для владельцев. Именно такие приборы чаще всего становятся причиной серьёзных возгораний. Об этом сообщает Rambler.

Почему опасность скрывается в привычной технике

Человек быстро привыкает к устройствам, которые используются ежедневно. Обогреватели, светильники, холодильники работают часами и редко вызывают тревогу. Однако именно постоянная нагрузка, перегрев и отсутствие контроля делают их лидерами по числу пожаров.

"Самая пожароопасная техника — та, от которой не ждут проблем", — подчёркивает командир смены Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Хижняк.

Статистика показывает, что решающую роль играет не столько неисправность, сколько неправильная эксплуатация и игнорирование элементарных правил безопасности.

Обогреватели — абсолютный лидер антирейтинга

Обогреватели с большим отрывом занимают первое место по числу пожаров. Ежегодно в России фиксируются тысячи возгораний, связанных именно с ними. Основная причина — пренебрежение безопасной дистанцией и длительная работа без присмотра.

Приборы часто ставят вплотную к мебели, шторам, используют для сушки одежды или оставляют включёнными на ночь. Нагревательные элементы разогреваются до высоких температур и способны воспламенить окружающие предметы за считаные секунды. Особенно опасны старые модели без защиты от перегрева и с открытыми спиралями.

Светильники и лампы: скрытая угроза

Второе место в списке занимают светильники. Ежегодно они становятся причиной примерно тысячи пожаров. Опасность создаёт сочетание нагрева и горючих материалов: бумажные абажуры, старые плафоны, лампы неподходящей мощности и изношенные патроны.

Даже современные источники света требуют внимания: перегрев, ошибки подключения и некачественные компоненты нередко становятся причиной того, что LED-лампы перегорают раньше срока, создавая риск короткого замыкания и воспламенения.

"Потускневшие или мигающие лампы нельзя игнорировать — это сигнал о проблеме", — отмечают специалисты.

Холодильник, который никто не подозревает

Холодильник редко ассоциируется с пожарной опасностью, однако ежегодно фиксируются сотни, а иногда и более тысячи возгораний. Компрессор и конденсатор нагреваются во время работы, и это нормально. Проблемы начинаются, когда прибор стоит вплотную к стене и лишён вентиляции.

Со временем задняя решётка покрывается пылью, рядом скапливаются вещи, нарушается теплоотвод. У старых моделей температура может подниматься до критических значений, а сухая пыль легко воспламеняется.

"Люди воспринимают холодильник как безопасный и холодный прибор, но за ним часто высокая температура, пыль и горючий хлам", — предупреждает эксперт.

Электроплиты и электроинструмент

Электроплиты стабильно входят в число опасных приборов. Причина чаще всего связана с человеческим фактором: оставленные включённые конфорки, перегретая посуда, пластиковые предметы рядом с плитой и изношенная проводка.

Электроинструмент замыкает пятёрку антирейтинга. Высокая мощность, перегрузка двигателя и искры во время работы делают болгарки, дрели и шлифмашины особенно опасными рядом с горючими материалами — по тем же причинам, по которым стиральная машина может быть источником риска при неправильной эксплуатации.

Почему утюг больше не главный виновник

Несмотря на устойчивый стереотип, утюги сегодня редко становятся причиной пожаров. Современные модели не нагреваются до температуры воспламенения тканей и оснащены автоматическим отключением. По статистике, в последние годы фиксируется менее 50 пожаров в год, связанных с утюгами.

Отдельная угроза: кабели и проводка

Во многих случаях причиной пожара становится не сам прибор, а изношенные кабели, вилки и розетки. За последние годы число таких пожаров неуклонно растёт, что напрямую связано с увеличением нагрузки на электросети.

"Проводка в старых домах часто рассчитана на 1,5-2 кВт, а фактически нагружается в несколько раз сильнее", — поясняет Александр Хижняк.

Алюминиевые провода, устаревшие автоматы и дешёвые удлинители значительно повышают риск возгорания.

Сравнение: какие приборы опаснее всего

Обогреватели лидируют по количеству пожаров из-за высокой температуры и длительной работы. Светильники опасны сочетанием нагрева и горючих материалов. Холодильники создают риск из-за постоянной нагрузки и плохой вентиляции. Электроплиты зависят от внимательности пользователя, а электроинструмент опасен своей мощностью и искрами. Утюги же в современных условиях находятся в конце списка.

Плюсы и минусы использования мощной бытовой техники

При выборе и эксплуатации техники важно учитывать не только удобство, но и риски.

Преимущества:

комфорт и экономия времени;

поддержание тепла и функциональности дома;

высокая производительность современных приборов.

Недостатки:

повышенная нагрузка на электросеть;

риск перегрева при неправильной эксплуатации;

зависимость безопасности от состояния проводки.

Советы по профилактике пожаров шаг за шагом

Проверьте состояние электропроводки и при необходимости замените её.

Осматривайте кабели и вилки приборов на следы перегрева.

Используйте только качественные удлинители и минимизируйте их количество.

Не оставляйте обогреватели и плиты без присмотра.

Популярные вопросы о пожароопасной бытовой технике

Какие приборы чаще всего становятся причиной пожаров?

Обогреватели, светильники, холодильники и электроплиты лидируют по статистике возгораний.

Почему опасна старая проводка?

Она не рассчитана на современную нагрузку и перегревается, что приводит к коротким замыканиям.

Стоит ли бояться утюга?

Современные утюги считаются относительно безопасными благодаря встроенной защите.