Тепло есть только в платёжке: как квартира теряет градусы даже с горячими батареями

Жалобу на холод в квартире направляют в управляющую компанию — адвокат Саунин

Холод в квартире зимой — проблема, с которой сталкиваются даже жители домов с исправно работающим отоплением. Батареи могут быть тёплыми, счета за коммунальные услуги — внушительными, а ощущение уюта так и не появляется. В такой ситуации важно понять, почему жильё теряет тепло, какие меры можно принять самостоятельно, и в каких случаях стоит обращаться в управляющие и надзорные органы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина у батареи

Почему в квартире холодно даже при включённом отоплении

Согласно санитарным нормам, температура воздуха в жилых помещениях зимой должна держаться в пределах 18-20 °C, а в угловых комнатах — быть на два градуса выше. Однако на практике формальное соответствие этим показателям не всегда означает реальный комфорт. Даже при работающих радиаторах жильцы могут ощущать холод, сквозняки и сырость.

Одна из распространённых причин — проблемы в начале отопительного сезона. Воздушные пробки в системе мешают циркуляции горячей воды, из-за чего батареи прогреваются неравномерно или остаются чуть тёплыми. Но и при исправной системе отопления дискомфорт нередко сохраняется, особенно в домах старой постройки.

"Часто ощущение холода связано не с отоплением как таковым, а с недостаточным утеплением конструкций и появлением так называемых мостиков холода", — отмечает руководитель технической службы направления "Полимерные мембраны и PIR" в ИЖС "Технониколь" Владимир Шалимов.

К основным источникам теплопотерь относятся окна и входные двери низкого качества, неутёпленные балконы и лоджии, угловое расположение квартиры, холодные полы и стены, а также изношенные или неправильно работающие радиаторы.

Что делать, если в квартире постоянно прохладно

Если отопление подается стабильно, но в помещении все равно холодно, стоит начать с анализа ограждающих конструкций: пола, стен, окон и дверей. Именно через них уходит значительная часть тепла. Эксперты советуют действовать поэтапно, начиная с наиболее уязвимых зон.

Утепление балкона и лоджии

Даже если балкон не используется как жилое пространство, он напрямую влияет на температуру в комнате. Установка современных пластиковых окон и энергоэффективной балконной двери заметно снижает теплопотери. Дополнительно можно утеплить перегородки и парапет с помощью пенопласта или минеральной ваты.

"Во многих случаях достаточно заменить старую балконную дверь на современную — это уже дает ощутимый эффект", — поясняет Владимир Шалимов.

Тёплый пол как дополнительный источник комфорта

Холодный пол — одна из самых частых жалоб, особенно на первых этажах. Электрические тёплые полы подходят как для дополнительного, так и для основного обогрева, но важно учитывать площадь покрытия: она должна составлять не менее 70% поверхности пола. Это позволяет равномерно распределять тепло и избежать локальных холодных зон.

Окна и откосы: скрытый источник теплопотерь

Старые деревянные рамы плохо защищают от холода и сквозняков. Их замена на современные стеклопакеты — эффективное, но затратное решение. Более бюджетный вариант — временное утепление с помощью поролоновых лент и специальных уплотнителей.

При этом специалисты обращают внимание на откосы: если их не утеплить, даже новые окна не обеспечат должного эффекта. Через незащищённые откосы тепло уходит особенно быстро.

Входная дверь и холод из подъезда

Потоки холодного воздуха из подъезда могут свести на нет все усилия по обогреву квартиры. Уплотнители с клеевой основой помогают устранить щели, а в случае сильно изношенной двери разумнее рассмотреть ее замену. Дополнительно стоит утеплить дверной проем и откосы, чтобы полностью перекрыть путь сквознякам.

Утепление стен изнутри

В угловых и панельных домах холод часто "приходит" через стены. Один из практичных вариантов — монтаж термоплит на внутреннюю поверхность. Они крепятся на клей-пену с обязательной разбежкой швов, чтобы минимизировать риск появления новых мостиков холода. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем, а сверху монтируется отделка — гипсокартон, штукатурка или вагонка.

"При выборе утеплителя важно учитывать теплопроводность: чем она ниже, тем эффективнее материал и тем меньше полезной площади он "съест”", — подчёркивает Владимир Шалимов.

Проверка радиаторов отопления

Если температура воздуха в комнате измеряется на расстоянии не менее полуметра от батареи и остается ниже нормы, проблема может быть в самих радиаторах. Засоры, износ или неправильное подключение снижают их эффективность. В таких случаях стоит вызвать специалиста для диагностики системы. Иногда оптимальным решением становится замена старых батарей на современные модели с высоким коэффициентом теплоотдачи.

Куда обращаться, если в квартире холодно

За качество отопления отвечают ресурсоснабжающая организация и управляющая компания или ТСЖ. Именно туда следует направить первое обращение. Заявка должна быть официально зарегистрирована, после чего представители УК обязаны в течение двух часов провести осмотр и замеры температуры.

"По итогам проверки составляется акт, который фиксирует наличие или отсутствие нарушений", — объясняет адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Если собственник не согласен с результатами или управляющая компания бездействует, к разбирательству можно привлечь государственную жилищную инспекцию. Дополнительно допускается обращение в департамент ЖКХ или Роспотребнадзор.

Юрист юридической группы "Яковлев и Партнёры" Татьяна Зимина отмечает, что в Москве жалобу можно подать через электронную приёмную Мосжилинспекции или лично в территориальное подразделение. В заявлении важно кратко описать проблему и приложить копии предыдущих обращений.

Если все инстанции пройдены, а ситуация не изменилась, следующим шагом становится обращение в прокуратуру или суд. В иске можно требовать не только устранения нарушений, но и компенсации расходов, например за электроэнергию, потраченную на обогреватели.

Популярные вопросы о холоде в квартире

Можно ли требовать перерасчёт платы за отопление?

Да, если зафиксировано несоответствие температуры нормативам и составлен акт проверки.

Как правильно измерять температуру?

Замеры проводят на расстоянии не менее 0,5 м от радиатора и 1 м от наружной стены, на высоте около 1 м от пола.

Что делать, если батареи горячие, а в комнате холодно?

В этом случае причина чаще всего кроется в плохом утеплении окон, стен, пола или дверей.

Стоит ли утеплять квартиру изнутри?

Да, если нет возможности утеплить фасад снаружи. Главное — выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию монтажа.

Можно ли установить дополнительные обогреватели?

Можно, но это временная мера. При систематических проблемах с теплом лучше добиваться устранения причины и компенсации расходов.