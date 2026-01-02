Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лотос символизирует очищение и обновление в культурах Азии — Ciceksel
В дельте Нила нашли мастерские Птолемеев и римское кладбище — Минтуризма Египта
Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
Алкоголь на морозе повышает риск переохлаждения и отравления — нарколог Стрелковский
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Ночной шум в квартире является нарушением закона о тишине — Мельников
Подснежники зацветают при минусовой температуре — Ciceksel
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce

Налёт от жёсткой воды превращает унитаз в тёмную яму: простая чистка снимает его за 20 минут

Налёт от жёсткой воды в унитазе удаляют пемзой и очистителями — Southern Living
Недвижимость

Пятна от жёсткой воды способны быстро испортить внешний вид унитаза: на фарфоре появляются тёмные разводы, желтоватые следы и шероховатый налёт. Если их игнорировать, отложения уплотняются, и обычной уборкой уже не обойтись. При этом проблема решаема — достаточно подобрать подходящий способ чистки и не забывать о профилактике, об этом сообщает Southern Living.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Почему появляются пятна от жёсткой воды

Жёсткой называют воду с высоким содержанием растворённых минералов, прежде всего кальция и магния. В России такая вода встречается часто — особенно в домах со скважинами и в районах, где вода проходит через известняковые породы. Когда вода испаряется или постоянно контактирует с сантехникой, минералы оседают на поверхности. Со временем фарфор становится менее гладким, налёт накапливается быстрее, а пятна выглядят всё заметнее.

Что понадобится для чистки

Для удаления минеральных отложений не обязательно покупать дорогие средства: часть решений есть дома, остальное легко найти в хозяйственных магазинах.

  • столовый уксус (9%)
  • пищевая сода
  • бура
  • щётка с нейлоновой щетиной или ершик
  • пемза для сантехники
  • салфетка из микрофибры

При использовании буры важно проветривать ванную и работать в перчатках: порошок может раздражать кожу и слизистые.

Домашний способ: уксус и сода

Комбинация уксуса и соды подходит для регулярной уборки и относительно свежих пятен. Уксус растворяет минеральный налёт, а сода помогает механически снять остатки.

Советы шаг за шагом: как очистить унитаз уксусом и содой

  1. Влейте в чашу 1-2 стакана уксуса.

  2. Засыпьте около 1 стакана соды — появится активная реакция.

  3. Оставьте смесь на 15-20 минут.

  4. Пройдитесь по загрязнённым зонам щёткой или ершиком.

  5. Смойте и при необходимости повторите процедуру.

  6. Сделайте 1-2 дополнительных смыва, чтобы убрать остатки средства.

Если уксуса или соды нет, в качестве альтернативы иногда используют смесь лимонного сока и перекиси водорода — она тоже работает за счёт кислотности и очищающих свойств.

Пемза: решение для стойкого налёта

Пемза эффективна против застарелых минеральных отложений, но пользоваться ей нужно аккуратно. Если тереть слишком сильно или по сухой поверхности, можно оставить микроповреждения, и тогда налёт начнёт "цепляться" быстрее.

Как использовать пемзу правильно

  1. Замочите пемзу в воде на несколько минут.

  2. Увлажните пятна в чаше, чтобы поверхность была мокрой.

  3. Аккуратно трите круговыми движениями без сильного нажима.

  4. Протрите место микрофиброй и смойте.

Профилактика: как сделать так, чтобы пятна появлялись реже

Главный способ снизить риск появления пятен — регулярная уборка. Если чистить унитаз раз в неделю, минеральный налёт не успевает нарасти, и его проще убрать без агрессивных средств.

Если вода в доме очень жёсткая, стоит рассмотреть установку умягчителя. Он снижает концентрацию минералов, из-за чего известковый налёт появляется заметно медленнее. Это может быть особенно актуально для частных домов и систем со скважиной.

Сравнение: домашние методы и магазинные очистители

Домашние растворы (уксус и сода) удобны для регулярного ухода и обычно не требуют больших затрат. Однако с застарелыми отложениями они могут справляться медленно, и процедуру приходится повторять.

Пемза даёт выраженный эффект даже при стойком налёте, но требует аккуратности, чтобы не повредить поверхность.

Коммерческие средства действуют быстрее и чаще всего эффективнее, но требуют строгого соблюдения инструкции и мер безопасности.

Популярные вопросы о пятнах от жёсткой воды в унитазе

Почему налёт появляется снова и снова?
Потому что минералы постоянно поступают с водой. Если вода жёсткая, осадок будет образовываться при каждом испарении и контакте с поверхностью.

Как выбрать метод чистки?
Для свежих пятен обычно хватает уксуса и соды. Для стойкого налёта лучше использовать пемзу или специализированные средства, включая натуральные ингредиенты, такие как сода, уксус и лимон.

Как часто нужно чистить унитаз?
Оптимально — раз в неделю. Дополнительно стоит удалять свежие разводы сразу, пока они не уплотнились.

Может ли минеральный налёт повлиять на работу унитаза?
Да. При длительном накоплении отложения могут ухудшать смыв и способствовать засорам.

Сколько стоит "решение проблемы" с жёсткой водой?
Стоимость зависит от типа умягчителя и установки, но в регионах с очень жёсткой водой это часто окупается снижением расходов на чистящие средства и ремонт сантехники.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Красота и стиль
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Последние материалы
Бойцовая рыбка живет в одиночку без сложного ухода
Серое и леопардовое пальто формируют тренды верхней одежды — Elle
Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
Алкоголь на морозе повышает риск переохлаждения и отравления — нарколог Стрелковский
Кладбище ржавых кораблей появляется на месте Аральского моря
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Силовые упражнения подтягивают руки без кардио
Из одного клубня георгина получают более десяти растений
Металлизированные кроссовки сменят белые в моде 2026 года — ND Mais
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.