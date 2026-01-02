Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашнее проращивание семян занимает от 3 до 7 дней — Mein Schöner Garten
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
“Столото” впервые разделило главный приз
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Пластиковые бутылки подходят для выращивания чеснока на подоконнике — Actualno
Примерзшие двери автомобиля зимой связаны с замерзанием тросов и замков

Корзины с сортировкой ломают хаос в прачечной: бельё перестаёт жить своей жизнью

Предварительное замачивание белья на ночь ускоряет удаление пятен — Southern Living
Недвижимость

Кажется, стирка никогда не заканчивается: только разобрал гору одежды, а в корзине уже снова накапливаются футболки, постельное бельё и вещи с непонятными пятнами. Особенно быстро это происходит в насыщенные периоды — во время поездок, приёма гостей или просто в череде ежедневных дел. Эксперт по стирке Мэри Гальярди, известная как доктор Лаундри для Clorox, считает, что ситуацию можно держать под контролем, если внедрить несколько простых привычек, об этом сообщает Southern Living.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Вечерний ритуал, который экономит время утром

Начинать день с переполненной корзины в прачечной — сомнительное удовольствие. Чтобы утро проходило спокойнее, Гальярди рекомендует использовать ночное время и заранее замачивать окрашенные вещи. Такой приём помогает "подготовить" ткань к стирке и облегчает удаление стойких загрязнений, включая случаи, когда стойкий пигмент можно вывести только при правильной последовательности действий.

По её опыту, метод особенно полезен для детской одежды с пятнами от еды, спортивной формы после игр, джинсов с уличной грязью и вещей, которые регулярно пачкаются дома. Кроме того, предварительное замачивание снижает риск того, что пятна закрепятся в волокнах и потребуют повторных стирок. Эксперт также обращает внимание на нюанс: некоторые белые вещи из спандекса и похожих материалов могут быстрее терять свежий вид, если регулярно использовать обычный отбеливатель.

Как правильно замачивать бельё на ночь

Чтобы способ действительно работал, важно соблюдать простую схему. Обычно готовят раствор в горячей воде, тщательно размешивают средство до полного растворения и погружают вещи так, чтобы они не оставались наполовину сухими. Затем бельё оставляют до утра, сливают воду и стирают как обычно.

Такой подход особенно удобен в семьях, где стирка идёт "потоком": утром можно сразу запускать машинку и не тратить время на отдельную ручную обработку пятен, одновременно следя за тем, чтобы бытовая техника работала без сбоев и не подавала ночных сигналов, как это бывает, когда холодильник начинает шуметь.

Ещё три привычки, которые делают стирку проще

Замачивание — лишь часть системы. По мнению Гальярди, порядок в прачечной складывается из нескольких бытовых решений, которые снижают нагрузку в течение недели.

Упростите сортировку заранее

Если есть место, стоит поставить несколько корзин с маркировкой — например, для тёмного, цветного и белого. Тогда грязные вещи не будут смешиваться в одну кучу, а становится видно, когда набирается полноценная загрузка. Дополнительно помогает вовлечение всей семьи: складывание и разбор чистого белья проще превратить в общую задачу, чтобы процесс не растягивался на дни и не превращался в новые завалы.

Используйте таймер отсрочки на стиральной машине

Функция отсрочки старта позволяет планировать стирку так, чтобы цикл завершался к удобному времени — например, ранним утром или к возвращению домой. Это снижает риск забыть влажное бельё в барабане и избавляет от необходимости поздно вечером пытаться втиснуть ещё одну загрузку, когда сил уже нет.

Держите ритм, но не загоняйте себя

Регулярность помогает не допускать "лавины" из грязных вещей, особенно в больших семьях и при наличии детей. Рабочий вариант — заранее определить дни или промежутки, когда обычно делаются основные загрузки. При этом важно оставлять себе пространство для гибкости: если день выдался тяжёлым и стирка не вписалась в график, ситуацию проще выровнять на следующий день, сделав две загрузки без чувства вины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Ретиноевый пилинг выравнивает рельеф кожи и сужает поры
Притирка поршневых колец идет в первые километры пробега
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
Ходьба свыше 8 тысяч шагов предотвращает потерю мышц в 45–74 года — Telva
“Столото” впервые разделило главный приз
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Одышка у собак и кошек требует срочной помощи ветеринара — To Pet Mou
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.