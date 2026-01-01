50% — и ни человеком больше: новые квоты меняют правила игры на стройках для мигрантов

Новый год в строительной отрасли России начался с заметных регуляторных изменений. С 1 января 2026 года в большинстве регионов страны начал действовать обновлённый лимит на долю иностранных работников в строительстве. Теперь компании могут привлекать не более половины персонала из числа мигрантов, что уже вызвало активное обсуждение среди застройщиков и отраслевых объединений.
Решение о снижении квот было подготовлено заранее. В августе 2025 года Министерство труда предложило сократить долю иностранных работников сразу в девяти видах экономической деятельности, включая строительство. Для стройотрасли планка была снижена с 80% до 50%, и в итоге правительство утвердило соответствующее постановление. Документ вступил в силу с начала 2026 года и стал обязательным для исполнения в большинстве субъектов России.
Нарушение установленных квот грозит компаниям ощутимыми санкциями. В зависимости от тяжести и повторяемости нарушения предусмотрены денежные штрафы либо временная приостановка деятельности. Таким образом, контроль за кадровой политикой в строительстве становится значительно жёстче, а риски для подрядчиков — выше.
Несмотря на формальную строгость нововведения, его влияние на рынок труда оказалось неравномерным. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, основная часть мигрантов, занятых сегодня на стройках, — это граждане Узбекистана и Таджикистана, работающие по патентам. На эту категорию иностранцев квотные ограничения не распространяются.
"Непосредственно в 2026 году влияние снижения квот на мигрантов в строительной отрасли не должно быть существенным, так как основная масса мигрантов в строительной отрасли — это граждане Узбекистана и Таджикистана, которые получают патенты и на которых снижение квот не распространяется", — рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.
При этом он подчеркнул, что в более отдалённой перспективе эффект от сокращения доли иностранных работников всё же может проявиться, особенно на фоне сохраняющегося дефицита рабочей силы.
Ещё одной важной особенностью нового порядка стали региональные исключения. Лимит в 50% не применяется сразу в 21 регионе страны. В их числе субъекты с особенно высоким объёмом строительных работ и повышенной нагрузкой на подрядные организации.
Так, квоты полностью отменены в ДНР и ЛНР, а также в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской и Херсонской областях. Аналогичное решение принято для Санкт-Петербурга, где строительная активность традиционно остаётся высокой.
В ряде регионов установлены собственные, отличающиеся от общероссийских, показатели. Например, в Дагестане максимальная доля мигрантов ограничена 30%. В Камчатском крае, Омской области, ЯНАО и ХМАО квоты сохранены на уровне 80%. В Астраханской и Магаданской областях разрешено привлекать до 70% иностранных работников, а в Липецкой области — до 45%.
Интересно, что фактическая доля мигрантов в строительной отрасли заметно ниже установленных лимитов. По оценкам НОСТРОЙ, в среднем по стране она составляет около 13-15%. Это связано как с требованиями к квалификации и наличию допусков, так и с ограничениями по видам работ, к которым иностранные граждане могут быть привлечены.
При этом застройщики продолжают проявлять интерес к найму мигрантов. Причина проста: иностранная рабочая сила помогает сглаживать резкие пики нагрузки, особенно в периоды активного ввода объектов или масштабных инфраструктурных проектов.
"Привлечение мигрантов играет важную роль — они "гасят” острую потребность в рабочей силе в моменты высокой загрузки подрядных организаций", — пояснил Антон Глушков.
Эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе рынок переживёт изменения относительно спокойно. Однако в среднесрочном горизонте риски нарастают. Ограничение доли иностранных работников может усилить кадровый голод, прежде всего на неквалифицированных и вспомогательных позициях, где найти российских сотрудников особенно сложно.
Отдельно отмечается возможное влияние на международный найм. По словам главы НОСТРОЙ, ужесточение квот может осложнить привлечение рабочих из Индии и других стран, если тенденция к снижению допустимой доли иностранцев сохранится в последующие годы.
До введения новых правил строительные компании ориентировались на более гибкую модель подбора персонала, особенно в регионах с высокой строительной активностью. Квота в 80% позволяла оперативно закрывать вакансии и масштабировать проекты. После снижения лимита до 50% работодателям приходится более тщательно планировать кадровую структуру и активнее инвестировать в обучение и удержание сотрудников.
С другой стороны, регулятор рассчитывает, что такие меры простимулируют приток российских работников в отрасль и повысят привлекательность строительных профессий. Насколько этот расчёт оправдается, станет понятно лишь спустя несколько лет.
Какой лимит действует с 2026 года?
В большинстве регионов России максимальная доля иностранных работников в строительстве установлена на уровне 50%.
Распространяются ли квоты на всех мигрантов?
Нет, ограничения не касаются граждан, работающих по патентам, в том числе выходцев из Узбекистана и Таджикистана.
Есть ли регионы без ограничений?
Да, в 21 регионе квоты либо отменены полностью, либо установлены на ином уровне с учётом местной специфики.
