50% — и ни человеком больше: новые квоты меняют правила игры на стройках для мигрантов

Доля мигрантов на стройках в России снижена до 50% с 1 января 2026 года

Новый год в строительной отрасли России начался с заметных регуляторных изменений. С 1 января 2026 года в большинстве регионов страны начал действовать обновлённый лимит на долю иностранных работников в строительстве. Теперь компании могут привлекать не более половины персонала из числа мигрантов, что уже вызвало активное обсуждение среди застройщиков и отраслевых объединений.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

Что изменилось с 1 января 2026 года

Решение о снижении квот было подготовлено заранее. В августе 2025 года Министерство труда предложило сократить долю иностранных работников сразу в девяти видах экономической деятельности, включая строительство. Для стройотрасли планка была снижена с 80% до 50%, и в итоге правительство утвердило соответствующее постановление. Документ вступил в силу с начала 2026 года и стал обязательным для исполнения в большинстве субъектов России.

Нарушение установленных квот грозит компаниям ощутимыми санкциями. В зависимости от тяжести и повторяемости нарушения предусмотрены денежные штрафы либо временная приостановка деятельности. Таким образом, контроль за кадровой политикой в строительстве становится значительно жёстче, а риски для подрядчиков — выше.

Кого не коснутся новые ограничения

Несмотря на формальную строгость нововведения, его влияние на рынок труда оказалось неравномерным. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, основная часть мигрантов, занятых сегодня на стройках, — это граждане Узбекистана и Таджикистана, работающие по патентам. На эту категорию иностранцев квотные ограничения не распространяются.

"Непосредственно в 2026 году влияние снижения квот на мигрантов в строительной отрасли не должно быть существенным, так как основная масса мигрантов в строительной отрасли — это граждане Узбекистана и Таджикистана, которые получают патенты и на которых снижение квот не распространяется", — рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

При этом он подчеркнул, что в более отдалённой перспективе эффект от сокращения доли иностранных работников всё же может проявиться, особенно на фоне сохраняющегося дефицита рабочей силы.

Региональные исключения и особые условия

Ещё одной важной особенностью нового порядка стали региональные исключения. Лимит в 50% не применяется сразу в 21 регионе страны. В их числе субъекты с особенно высоким объёмом строительных работ и повышенной нагрузкой на подрядные организации.

Так, квоты полностью отменены в ДНР и ЛНР, а также в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской и Херсонской областях. Аналогичное решение принято для Санкт-Петербурга, где строительная активность традиционно остаётся высокой.

В ряде регионов установлены собственные, отличающиеся от общероссийских, показатели. Например, в Дагестане максимальная доля мигрантов ограничена 30%. В Камчатском крае, Омской области, ЯНАО и ХМАО квоты сохранены на уровне 80%. В Астраханской и Магаданской областях разрешено привлекать до 70% иностранных работников, а в Липецкой области — до 45%.

Реальная доля мигрантов на стройках

Интересно, что фактическая доля мигрантов в строительной отрасли заметно ниже установленных лимитов. По оценкам НОСТРОЙ, в среднем по стране она составляет около 13-15%. Это связано как с требованиями к квалификации и наличию допусков, так и с ограничениями по видам работ, к которым иностранные граждане могут быть привлечены.

При этом застройщики продолжают проявлять интерес к найму мигрантов. Причина проста: иностранная рабочая сила помогает сглаживать резкие пики нагрузки, особенно в периоды активного ввода объектов или масштабных инфраструктурных проектов.

"Привлечение мигрантов играет важную роль — они "гасят” острую потребность в рабочей силе в моменты высокой загрузки подрядных организаций", — пояснил Антон Глушков.

Возможные последствия для отрасли

Эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе рынок переживёт изменения относительно спокойно. Однако в среднесрочном горизонте риски нарастают. Ограничение доли иностранных работников может усилить кадровый голод, прежде всего на неквалифицированных и вспомогательных позициях, где найти российских сотрудников особенно сложно.

Отдельно отмечается возможное влияние на международный найм. По словам главы НОСТРОЙ, ужесточение квот может осложнить привлечение рабочих из Индии и других стран, если тенденция к снижению допустимой доли иностранцев сохранится в последующие годы.

Сравнение: рынок труда до и после изменения квот

До введения новых правил строительные компании ориентировались на более гибкую модель подбора персонала, особенно в регионах с высокой строительной активностью. Квота в 80% позволяла оперативно закрывать вакансии и масштабировать проекты. После снижения лимита до 50% работодателям приходится более тщательно планировать кадровую структуру и активнее инвестировать в обучение и удержание сотрудников.

С другой стороны, регулятор рассчитывает, что такие меры простимулируют приток российских работников в отрасль и повысят привлекательность строительных профессий. Насколько этот расчёт оправдается, станет понятно лишь спустя несколько лет.

Популярные вопросы

Какой лимит действует с 2026 года?

В большинстве регионов России максимальная доля иностранных работников в строительстве установлена на уровне 50%.

Распространяются ли квоты на всех мигрантов?

Нет, ограничения не касаются граждан, работающих по патентам, в том числе выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

Есть ли регионы без ограничений?

Да, в 21 регионе квоты либо отменены полностью, либо установлены на ином уровне с учётом местной специфики.