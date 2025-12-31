Сделка без права на возврат: эффект Долиной стал точкой невозврата для рынка жилья в 2025 году

Рынок недвижимости в 2025 году пережил один из самых неоднозначных периодов за последнее десятилетие. Судебные прецеденты, рекордная зависимость от льготной ипотеки, спад в сегменте ИЖС и заметная перестройка спроса в новостройках изменили расстановку сил для покупателей, застройщиков и инвесторов. Итоги года показали, какие модели перестали работать и какие решения станут определяющими в ближайшем будущем.
Одним из самых обсуждаемых событий года стал судебный процесс вокруг квартиры Ларисы Долиной. История с продажей жилья под влиянием телефонных мошенников быстро вышла за рамки частного конфликта и превратилась в показательный кейс для всей правоприменительной практики.
Певица продала квартиру в Хамовниках, передала полученные деньги мошенникам и после этого оспорила сделку, заявив, что реального волеизъявления не было. Суды первых инстанций встали на сторону продавца, однако Верховный суд отменил эти решения и сохранил право собственности за покупателем. Финальной точкой стало решение Мосгорсуда о выселении Долиной в конце декабря 2025 года.
Юристы отмечают, что этот вердикт меняет подход к спорам о недействительности сделок, совершенных под влиянием обмана. Теперь одного факта мошенничества недостаточно для автоматического возврата недвижимости. Судебная система все жестче разделяет уголовную ответственность мошенников и гражданско-правовые последствия для добросовестных покупателей. В перспективе это может снизить число исков, но повысить требования к финансовой и юридической осторожности продавцов.
В 2025 году ипотечный рынок фактически превратился в рынок льготных программ. На фоне высоких ключевых ставок доля кредитов с господдержкой осенью достигла рекордных 82% от общего объема. Основную нагрузку взяла на себя семейная ипотека, которая заняла почти 90% в структуре всех льготных программ.
Рыночная ипотека, несмотря на снижение ставок в течение года, оставалась недоступной для большинства заемщиков. Даже к концу декабря средние ставки превышали 21% годовых как для новостроек, так и для вторичного жилья. Это означало, что без субсидий покупка квартиры в кредит была экономически нецелесообразной для значительной части населения.
Параллельно регулятор ужесточал правила выдачи ипотечных кредитов. Макропруденциальные лимиты сократили число одобрений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Дополнительные ограничения коснулись и семейной ипотеки: программа стала более адресной, а с 2026 года вводится обязательное участие обоих супругов как созаемщиков по одному кредиту.
Рынок индивидуального жилищного строительства в 2025 году оказался под двойным ударом. С одной стороны, завершение массовых льготных программ резко снизило доступность ипотеки. С другой — обязательный переход на эскроу-счета по договорам подряда изменил экономику строительства частных домов.
За 11 месяцев года количество ипотечных кредитов на ИЖС сократилось в четыре раза по сравнению с 2024 годом. Эксперты объясняют это не только высокой базой прошлого года, но и тем, что многие подрядчики оказались не готовы работать в новых условиях, не имея собственных оборотных средств или доступа к банковскому финансированию.
Следствием стали замороженные стройки, рост числа банкротств и увеличение количества обманутых заказчиков. При этом парадоксально, что стоимость строительства частных домов продолжила расти. Дефицит рабочих кадров и увеличение зарплат привели к удорожанию проектов на 10-20%, несмотря на резкое падение спроса.
Сегмент первичного жилья в 2025 году развивался крайне неравномерно. В первой половине года продажи снизились почти во всех регионах, а по итогам 11 месяцев объем реализованного жилья оказался заметно ниже показателей 2023 и 2024 годов.
В ряде регионов это привело к риску затоваренности. Особенно напряженная ситуация сложилась в Краснодарском крае, где уровень распроданности существенно отставал от степени готовности объектов. Подобные дисбалансы усиливают вероятность финансовых проблем у застройщиков и требуют осторожности со стороны покупателей.
Одновременно в крупнейших агломерациях возникла противоположная проблема. В Москве и Санкт-Петербурге снижение запусков новых проектов обернулось риском дефицита новостроек в ближайшие годы. В столице уровень распроданности по ряду объектов уже превышает нормативные значения, особенно в массовом сегменте с вводом в 2027–2028 годах.
Значительный резонанс вызвал и закон, устанавливающий трехлетний срок на освоение земельных участков. В общественном пространстве он был воспринят как угроза массовых изъятий, однако Росреестр неоднократно разъяснял, что речь идет скорее о послаблении, чем об ужесточении.
Новая норма дала дополнительное время владельцам проблемных участков и отложила реальные проверки как минимум до 2028 года. Даже при выявлении нарушений собственникам сначала будет предоставлен срок на их устранение, а изъятие земли останется крайней мерой.
В отличие от рынка продаж, сегмент долгосрочной аренды в Москве в 2025 году продемонстрировал заметное охлаждение. Рост предложения, особенно в формате студий, ликвидировал дефицит и привел к снижению средних ставок почти на 15% за год.
При этом минимальные цены на аренду продолжили расти из-за быстрого вымывания самых дешевых вариантов. Рынок стал более сегментированным: у арендаторов появилось больше выбора, но бюджетный сегмент по-прежнему испытывает давление спроса.
Впервые за всю историю рынка крупнейшим застройщиком страны по объему ввода жилья стал Фонд реновации Москвы. Этот факт подчеркнул растущую роль государственных программ в формировании предложения, особенно в сегменте комфорт-класса.
Эксперты отмечают, что активность Фонда уже меняет структуру рынка столицы. Коммерческие девелоперы постепенно уступают нишу, а география нового строительства смещается в районы реновации и Новую Москву.
Прошедший год выявил как позитивные, так и проблемные стороны текущей модели рынка недвижимости.
К плюсам можно отнести рост правовой определенности, развитие адресных мер поддержки и снижение перегрева в аренде.
Среди минусов — высокая зависимость от льготной ипотеки, кризис в ИЖС и региональные дисбалансы между спросом и предложением.
Эти факторы формируют сложный, но более структурированный рынок, где ошибки становятся дороже, а решения — более осознанными.
Почему льготная ипотека стала доминирующей?
Высокие рыночные ставки сделали обычные кредиты недоступными, а господдержка осталась единственным рабочим инструментом для большинства покупателей.
Стоит ли опасаться изъятия земельных участков?
Нет, закон предусматривает длительный переходный период и применяется только к проблемным случаям при систематических нарушениях.
Как изменится рынок в 2026 году?
Ожидается дальнейшая коррекция спроса, возможный рост дефицита новостроек в крупных городах и сохранение адресных ипотечных программ.
