Жильё входит в режим жёсткой настройки: 2026 год ударит по кошелькам и привычкам собственников

Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
Недвижимость

В 2026 году россиян ждёт масштабное обновление правил, связанных с жильём, землёй и коммунальной сферой. Новые законы затронут практически всех — от собственников квартир и домов до арендаторов, дольщиков и застройщиков. Изменения коснутся тарифов ЖКХ, работы управляющих компаний, налогообложения, ипотечных программ и даже названий жилых комплексов.

Жилищно-коммунальные услуги
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилищно-коммунальные услуги

Обновление тарифов и правил оплаты ЖКХ

С начала 2026 года регионы установят новые индексы роста платы за коммунальные услуги. В среднем по стране тарифы увеличатся примерно на 1,7%, однако итоговый показатель будет зависеть от решений местных властей. Рост связан в том числе с повышением ставки НДС для организаций.

Дополнительно изменится срок внесения платы за коммунальные услуги. С 1 марта оплачивать квитанции можно будет до 15-го числа месяца вместо прежнего 10-го. Это сделано для того, чтобы снизить количество просрочек — большинство граждан к этому времени уже получают заработную плату.

Отдельные изменения ожидают Москву. В столице с января вырастет плата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов. Для большинства домов в пределах Старой Москвы индексация составит около 15%.

Газовое обслуживание: новые договоры и цены

До конца 2026 года владельцам газифицированных квартир предстоит перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования. С марта такие услуги смогут оказывать не только газораспределительные компании, но и другие организации, если они будут соответствовать требованиям правительства.

Формирование стоимости обслуживания станет более прозрачным. Сначала утвердят федеральные принципы ценообразования, а затем регионы рассчитают собственные тарифы. Также появится возможность заключать договоры в электронном виде, что упростит процесс для собственников.

Отчётность управляющих компаний станет обязательной

С 1 марта 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками и размещать отчёты в ГИС ЖКХ. В документах должны отражаться данные об управлении домом, перечень выполненных работ, стоимость услуг, движение средств на ремонт и информация о задолженностях.

Также в системе будут регулярно обновляться сведения о судебных взысканиях и исполнительных производствах. Это должно повысить прозрачность работы УК и упростить контроль со стороны жильцов.

Новые правила лицензирования УК

С сентября 2026 года процедура лицензирования управляющих организаций станет быстрее и строже. Срок рассмотрения заявлений сократится с 30 до 10 дней, а полномочия по выдаче лицензий перейдут к органам государственного жилищного надзора.

К самим компаниям предъявят дополнительные требования. Руководитель обязан иметь квалификационный аттестат, в штате должны работать инженер и бухгалтер с профильным образованием и опытом. Также потребуется наличие офиса для приёма граждан и функционирующей аварийно-диспетчерской службы.

Биометрия в сделках с недвижимостью

С июля 2026 года начнёт действовать механизм регистрации сделок с недвижимостью с использованием биометрических данных. Договор можно будет подписать усиленной электронной подписью, а личность сторон подтвердить через биометрию. Это упростит дистанционные сделки, особенно если участники находятся в разных регионах.

Ответственность застройщиков и защита дольщиков

С января 2026 года прекращает действие мораторий на штрафы и неустойки за нарушение сроков сдачи жилья. Застройщики снова будут обязаны компенсировать дольщикам задержки ввода объектов. При этом обсуждается возможность сохранения послаблений по штрафам, связанным с качеством отделки.

Обжалование решений Росреестра

Появится досудебный механизм обжалования приостановки регистрации прав на недвижимость. Для этого создадут апелляционные комиссии при Росреестре — федеральные, межрегиональные и региональные. Заявления можно будет подать в течение 15 рабочих дней, в том числе через портал госуслуг.

Новые правила для земельных участков

С марта 2026 года вступят в силу обновлённые нормы определения видов разрешённого использования земель. Закон закрепляет порядок изменения ВРИ, уточняет случаи, когда использование возможно независимо от установленного вида, и упрощает строительство линейных объектов за счёт планировочной документации.

Изменения в налогах при продаже жилья

С 2026 года для получения налоговых льгот по НДФЛ при продаже недвижимости срок владения должен быть непрерывным. Даже кратковременное изменение долей будет обнулять отсчёт.

При этом расширяются льготы для многодетных семей. Они смогут продавать жильё без уплаты НДФЛ независимо от срока владения, включая случаи, когда дети признаны недееспособными или родились вскоре после сделки.

Семейная ипотека и аренда госземель

С февраля 2026 года одна семья сможет оформить только один льготный кредит по программе "Семейная ипотека". Супруги станут обязательными созаёмщиками, но сохранят право привлекать третьих лиц.

Также меняется порядок расчёта аренды государственной земли. Для новых договоров плата будет определяться исходя из кадастровой стоимости участка, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.

Маткапитал и налогообложение недвижимости

С февраля 2026 года материнский капитал проиндексируют на 6,8%. Увеличатся выплаты как на первого, так и на второго ребёнка, а также для семей с тремя и более детьми.

Кроме того, налоговые вычеты по недвижимости распространят на семьи с тремя детьми, а для дорогих объектов незавершённого строительства снизят ставку налога при высокой кадастровой стоимости.

Экологические требования и новые ограничения

С марта владельцев всех земельных участков обяжут бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. Перечень опасных видов будут утверждать региональные власти.

Также вводятся ограничения на перевод сельхозземель под добычу полезных ископаемых. Теперь такое решение возможно только с согласия Минсельхоза, что должно защитить сельскохозяйственные территории от необоснованного изъятия.

Русский язык и названия жилых комплексов

С весны 2026 года названия новых жилых комплексов и посёлков в рекламе должны указываться исключительно на кириллице. Уже существующие проекты переименовывать не потребуется, но новые застройки обязаны соблюдать требования закона о защите русского языка.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
