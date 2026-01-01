Дерево возвращается на полы: в 2026 году классический паркет вытесняют новые фактуры

Натуральные покрытия снова становятся главным выбором для дома — и в 2026 году эта тенденция только усилится. Дело уже не в моде на "красивые текстуры", а в более широком запросе на экологичность, долговечность и ощущение связи с природой. Производители отвечают на это обновлёнными форматами и технологиями: привычные материалы возвращаются, но выглядят современнее и практичнее, об этом сообщает 20 Minutes.
Спрос на органичные интерьеры всё заметнее влияет на рынок отделки. Покупатели всё чаще выбирают покрытия, которые не только эффектно смотрятся, но и легко вписываются в концепцию устойчивого дома: меньше вредных примесей, больше прозрачности происхождения, выше срок службы. В этой логике лидерами 2026 года называют древесину, терракоту и текстильные покрытия из натуральных волокон.
Такие решения подходят и для минималистичных квартир, и для тёплых "средиземноморских" пространств, и для современных домов в стиле eco-living. Натуральные материалы хорошо комбинируются с нейтральными стенами, светлой мебелью, натуральным текстилем, а также с практичными зонами вроде прихожей или кухни, где важны износостойкость и простота ухода.
Деревянный пол остаётся одним из самых востребованных вариантов, но в 2026 году акцент смещается на экологичность и качество обработки. Классический паркет в привычном виде уходит на второй план. Всё чаще выбирают массив или инженерную древесину, прошедшую термообработку, а также материалы с сертификатом FSC — они считаются более долговечными и менее "тяжёлыми" для природы.
Отдельное внимание уделяется поверхности. В тренде матовая и необработанная текстура, а также варианты с ручной обработкой, где рисунок дерева ощущается буквально тактильно. Такой деревянный пол выглядит живым и добавляет интерьеру глубину даже без яркого декора.
По оттенкам лидируют светлые и отбелённые решения: они визуально расширяют помещение и отлично сочетаются со скандинавским минимализмом и японскими мотивами. При этом тёмные породы тоже не исчезают — их выбирают для камерных пространств, где важны уют и ощущение "теплого кокона".
Терракотовые полы снова в центре внимания, но теперь они подаются иначе. Материал уходит от привычного кирпично-красного цвета и получает более спокойную палитру: бежевые, песочные и жемчужно-серые оттенки лучше сочетаются с современными интерьерами и не выглядят тяжело.
Форматы тоже меняются. Популярность набирают крупные плитки XXL — они создают ощущение непрерывного полотна и помогают зрительно увеличить пространство. Такой подход особенно эффектен в кухне-гостиной или открытой планировке.
При этом терракота сохраняет главное достоинство — тёплый, "солнечный" характер. Она остаётся прочной, приятной на ощупь и относительно простой в уходе, а значит подходит тем, кто хочет заменить холодную керамическую плитку на более комфортный вариант.
Ещё один заметный тренд 2026 года — рост популярности текстильных полов. Речь о покрытиях из натуральных волокон: сизаля, морской травы, конопли. Их выбирают за мягкость, выразительную фактуру и природный внешний вид, который хорошо сочетается с деревом, светлыми стенами и спокойными цветами интерьера.
Такие покрытия воспринимаются как "домашние" и тёплые, особенно в спальнях, кабинетах и зонах отдыха. Важно и то, что натуральные волокна часто считаются более экологичным решением по сравнению с синтетическими аналогами.
Сизаль и морская трава давно известны в интерьерном дизайне, но в 2026 году они возвращаются в улучшенном виде. Вместо грубых и "жёстких" фактур появляются более тонкие текстуры, а иногда — смеси с синтетическими волокнами, которые повышают износостойкость и упрощают уборку.
За счёт природных оттенков и разнообразия плетений такие покрытия могут выглядеть почти графично. Это удобное решение для тех, кто хочет добавить интерьеру фактуру, но не перегружать его цветами.
Определите, в каких комнатах нужен пол: для кухни и прихожей важнее прочность, для спальни — комфорт и тишина.
Оцените уровень влажности и риск загрязнений: для влажных зон выбирайте более устойчивые варианты и защитные покрытия.
Проверьте происхождение материалов: сертификаты FSC и информация о производстве помогут избежать сомнительных решений.
Сравните уход: дерево потребует защиты, терракота — простого регулярного мытья, а текстиль — уборки пылесосом и чистки.
Учтите стиль интерьера: светлая или выбеленная древесина — для минимализма, терракота — для тёплой "средиземноморской" атмосферы, текстиль — для уютных жилых комнат.
Закладывайте запас на монтаж: качественная укладка и правильная подложка напрямую влияют на срок службы.
Если нужен баланс между эстетикой и износостойкостью, часто выбирают терракоту и качественную обработанную древесину. Для мягких зон лучше подойдут сизаль или морская трава.
Натуральные покрытия обычно дороже, потому что включают стоимость сырья, обработки и более сложного монтажа. Однако за счёт долговечности они могут быть выгоднее в перспективе.
Светлая или выбеленная древесина хорошо работает в скандинавских и японских интерьерах. Терракота в нейтральных оттенках тоже подходит, если хочется тепла и фактуры без ярких акцентов. Если ориентироваться на актуальный тренд 2026 года, всё чаще выбирают нейтральные тёплые полутона, которые не спорят с мебелью и отделкой.
Можно, но важно выбирать более плотные плетения и учитывать уборку. Смеси натуральных и синтетических волокон часто оказываются более устойчивыми к повседневной нагрузке.
