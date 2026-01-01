Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дерево возвращается на полы: в 2026 году классический паркет вытесняют новые фактуры

Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
Недвижимость

Натуральные покрытия снова становятся главным выбором для дома — и в 2026 году эта тенденция только усилится. Дело уже не в моде на "красивые текстуры", а в более широком запросе на экологичность, долговечность и ощущение связи с природой. Производители отвечают на это обновлёнными форматами и технологиями: привычные материалы возвращаются, но выглядят современнее и практичнее, об этом сообщает 20 Minutes.

Девушка с парнем сидят на полу
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с парнем сидят на полу

Натуральные полы как новый стандарт дома

Спрос на органичные интерьеры всё заметнее влияет на рынок отделки. Покупатели всё чаще выбирают покрытия, которые не только эффектно смотрятся, но и легко вписываются в концепцию устойчивого дома: меньше вредных примесей, больше прозрачности происхождения, выше срок службы. В этой логике лидерами 2026 года называют древесину, терракоту и текстильные покрытия из натуральных волокон.

Такие решения подходят и для минималистичных квартир, и для тёплых "средиземноморских" пространств, и для современных домов в стиле eco-living. Натуральные материалы хорошо комбинируются с нейтральными стенами, светлой мебелью, натуральным текстилем, а также с практичными зонами вроде прихожей или кухни, где важны износостойкость и простота ухода.

Дерево возвращается в более технологичном виде

Деревянный пол остаётся одним из самых востребованных вариантов, но в 2026 году акцент смещается на экологичность и качество обработки. Классический паркет в привычном виде уходит на второй план. Всё чаще выбирают массив или инженерную древесину, прошедшую термообработку, а также материалы с сертификатом FSC — они считаются более долговечными и менее "тяжёлыми" для природы.

Отдельное внимание уделяется поверхности. В тренде матовая и необработанная текстура, а также варианты с ручной обработкой, где рисунок дерева ощущается буквально тактильно. Такой деревянный пол выглядит живым и добавляет интерьеру глубину даже без яркого декора.

По оттенкам лидируют светлые и отбелённые решения: они визуально расширяют помещение и отлично сочетаются со скандинавским минимализмом и японскими мотивами. При этом тёмные породы тоже не исчезают — их выбирают для камерных пространств, где важны уют и ощущение "теплого кокона".

Терракота: южное настроение без деревенских клише

Терракотовые полы снова в центре внимания, но теперь они подаются иначе. Материал уходит от привычного кирпично-красного цвета и получает более спокойную палитру: бежевые, песочные и жемчужно-серые оттенки лучше сочетаются с современными интерьерами и не выглядят тяжело.

Форматы тоже меняются. Популярность набирают крупные плитки XXL — они создают ощущение непрерывного полотна и помогают зрительно увеличить пространство. Такой подход особенно эффектен в кухне-гостиной или открытой планировке.

При этом терракота сохраняет главное достоинство — тёплый, "солнечный" характер. Она остаётся прочной, приятной на ощупь и относительно простой в уходе, а значит подходит тем, кто хочет заменить холодную керамическую плитку на более комфортный вариант.

Текстильные покрытия: ставка на комфорт и экологию

Ещё один заметный тренд 2026 года — рост популярности текстильных полов. Речь о покрытиях из натуральных волокон: сизаля, морской травы, конопли. Их выбирают за мягкость, выразительную фактуру и природный внешний вид, который хорошо сочетается с деревом, светлыми стенами и спокойными цветами интерьера.

Такие покрытия воспринимаются как "домашние" и тёплые, особенно в спальнях, кабинетах и зонах отдыха. Важно и то, что натуральные волокна часто считаются более экологичным решением по сравнению с синтетическими аналогами.

Морская трава и сизаль: обновлённая классика

Сизаль и морская трава давно известны в интерьерном дизайне, но в 2026 году они возвращаются в улучшенном виде. Вместо грубых и "жёстких" фактур появляются более тонкие текстуры, а иногда — смеси с синтетическими волокнами, которые повышают износостойкость и упрощают уборку.

За счёт природных оттенков и разнообразия плетений такие покрытия могут выглядеть почти графично. Это удобное решение для тех, кто хочет добавить интерьеру фактуру, но не перегружать его цветами.

Советы по выбору натурального пола шаг за шагом

  1. Определите, в каких комнатах нужен пол: для кухни и прихожей важнее прочность, для спальни — комфорт и тишина.

  2. Оцените уровень влажности и риск загрязнений: для влажных зон выбирайте более устойчивые варианты и защитные покрытия.

  3. Проверьте происхождение материалов: сертификаты FSC и информация о производстве помогут избежать сомнительных решений.

  4. Сравните уход: дерево потребует защиты, терракота — простого регулярного мытья, а текстиль — уборки пылесосом и чистки.

  5. Учтите стиль интерьера: светлая или выбеленная древесина — для минимализма, терракота — для тёплой "средиземноморской" атмосферы, текстиль — для уютных жилых комнат.

  6. Закладывайте запас на монтаж: качественная укладка и правильная подложка напрямую влияют на срок службы.

Популярные вопросы о натуральных напольных покрытиях

Какие материалы считаются самыми практичными?

Если нужен баланс между эстетикой и износостойкостью, часто выбирают терракоту и качественную обработанную древесину. Для мягких зон лучше подойдут сизаль или морская трава.

Сколько стоит натуральный пол по сравнению с обычным?

Натуральные покрытия обычно дороже, потому что включают стоимость сырья, обработки и более сложного монтажа. Однако за счёт долговечности они могут быть выгоднее в перспективе.

Что лучше выбрать для квартиры в минималистичном стиле?

Светлая или выбеленная древесина хорошо работает в скандинавских и японских интерьерах. Терракота в нейтральных оттенках тоже подходит, если хочется тепла и фактуры без ярких акцентов. Если ориентироваться на актуальный тренд 2026 года, всё чаще выбирают нейтральные тёплые полутона, которые не спорят с мебелью и отделкой.

Можно ли использовать текстильные покрытия в доме с детьми или животными?

Можно, но важно выбирать более плотные плетения и учитывать уборку. Смеси натуральных и синтетических волокон часто оказываются более устойчивыми к повседневной нагрузке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
