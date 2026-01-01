Пара щепоток пряности в зоне риска делает кухню чужой: тараканы обходят стороной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Тараканы — один из самых неприятных домашних вредителей: они быстро осваивают кухни, кладовые и любые места, где остаются крошки и влажность. При этом многие не хотят использовать агрессивные химикаты, особенно если дома есть дети или животные. В таких случаях на помощь может прийти орегано — обычная специя с ярким ароматом, который насекомые стараются обходить стороной, об этом сообщает Crusoe.

Тараканы на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тараканы на кухне

Почему запах орегано отпугивает тараканов

Орегано содержит эфирные масла, которые дают ему резкий, стойкий запах. Для человека он кажется пряным и аппетитным, а вот тараканам такой аромат мешает ориентироваться и искать пищу. Насекомые хуже "считывают" привычные запахи и стараются не задерживаться в зоне, где их что-то раздражает.

При регулярном использовании орегано может работать как мягкий природный репеллент — он не уничтожает тараканов моментально, но помогает сократить их активность и снизить вероятность появления в наиболее проблемных точках.

Как использовать орегано в доме

Самый простой вариант — разложить сушёные листья там, где тараканы появляются чаще всего. Особенно это актуально для кухни: возле мусорного ведра, под раковиной, рядом с плитой и за холодильником.

На практике обычно используют несколько способов:

  1. Разложить сушёные листья орегано в углах кухонных шкафов, за техникой и возле вентиляции.

  2. Сделать небольшие тканевые мешочки со специями и убрать их в ящики, на полки и в кладовую.

  3. Насыпать измельчённый орегано возле стоков, трещин и плинтусов — там, где тараканы могут выходить из укрытий.

Важно периодически обновлять специю: со временем запах становится слабее, а значит и эффект снижается.

Домашний жидкий репеллент из орегано

Если нужно обработать труднодоступные места — например, щели, углы, дверные проёмы или зону вокруг окна, — удобнее использовать отвар орегано в виде спрея.

Как приготовить раствор

  1. Вскипятите 1 литр воды.

  2. Добавьте горсть листьев орегано и проварите несколько минут.

  3. Дайте жидкости полностью остыть.

  4. Процедите и перелейте в пульверизатор.

  5. Распылите на плинтусы, углы, щели, дверные и оконные рамы.

Такой спрей лучше применять регулярно: например, раз в несколько дней или после генеральной уборки. Для усиления эффекта важно параллельно поддерживать чистоту и не оставлять открытые продукты.

Помогает ли орегано от других насекомых

Орегано может быть полезно не только против тараканов. Его аромат часто раздражает и других мелких вредителей — например, муравьёв и насекомых, которые появляются рядом с растениями. Поэтому специю иногда используют как профилактическую "запаховую" защиту для кухни, балкона и кладовых, а также для участков рядом с комнатными цветами.

Когда одного орегано недостаточно

Орегано лучше всего работает как профилактика или при лёгком заражении, когда тараканы появляются эпизодически. Если насекомых много, они активно бегают даже днём и есть явные признаки гнёзд, один натуральный репеллент проблему не решит.

В таких случаях стоит усилить меры:

  • убрать все источники пищи и воды (крошки, открытые контейнеры, протечки);
  • чаще мыть полы и особенно зоны возле плиты и раковины;
  • закрыть трещины, щели и места у плинтусов;
  • при необходимости обратиться к специалистам по дезинсекции.

Советы по защите кухни шаг за шагом

  1. Проверьте, где чаще всего появляются тараканы: под раковиной, за плитой, возле мусора.

  2. Уберите крошки и остатки еды, храните продукты в закрытых контейнерах.

  3. Разложите сушёный орегано в шкафах и углах, где есть риск появления насекомых.

  4. Приготовьте раствор и обработайте щели, плинтусы и входные точки.

  5. Обновляйте специю каждые 7-10 дней и повторяйте распыление после уборки.

  6. Закройте трещины, замените старые уплотнители, устраните протечки.

  7. Если тараканов становится больше — подключайте безопасную ловушку своими руками и профессиональные меры.

Популярные вопросы о применении орегано против тараканов

Можно ли использовать орегано, если дома есть кошка или собака?

В сухом виде и в виде слабого отвара орегано обычно выбирают как более мягкий вариант, чем химические средства. Однако специи лучше размещать так, чтобы питомцы их не ели, особенно если речь о концентрированном растворе.

Как часто нужно менять орегано в шкафах и мешочках?

Обычно раз в неделю или чуть реже — ориентируйтесь на запах. Если аромат стал слабым, специю пора обновить.

Что лучше: сухой орегано или спрей?

Сухой вариант удобен для шкафов, полок и мест за техникой. Спрей лучше подходит для обработки плинтусов, щелей, дверей и окон, где тараканы могут проникать в квартиру.

Сколько стоит такой способ отпугивания?

Это один из самых доступных методов: пакет сушёного орегано стоит недорого и расходуется постепенно. Однако при регулярном применении его всё равно придётся докупать, чтобы поддерживать эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
