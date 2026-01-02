То, что не видно глазу, портит сон: эффект появляется уже после первой чистки и меняет ощущения

Матрас часто выглядит чистым, но на самом деле именно он впитывает запахи, влагу и следы повседневной жизни. Домашние животные, дети, пот и пыль со временем накапливаются и портят ощущение свежести. Хорошая новость в том, что глубокую чистку можно провести без агрессивной химии. Об этом рассказывает Southern Living.
Пищевая сода — один из самых универсальных и безопасных помощников в быту. Она впитывает запахи, помогает убрать остаточную влагу и освежает текстильные поверхности. В отличие от агрессивных средств, сода не раздражает дыхательные пути и не повреждает обивку при правильном использовании, а также помогает снизить накопление пыли, как и другие приёмы борьбы с избыточной пылью в квартире.
"Перед началом всегда убедитесь, что матрас полностью сухой. Пищевая сода будет прилипать к любой влаге, и это усложнит очистку", — объясняет профессиональная уборщица и владелица Home Reimagined Жаклин Штайн.
Именно поэтому сода особенно полезна для регулярного ухода за матрасом, а не только для экстренных ситуаций.
Перед использованием соды важно правильно подготовить поверхность. Сначала полностью снимите всё постельное бельё: простыни, наволочки, наматрасник. Это удобный момент, чтобы отправить их в стирку.
Обязательно проверьте ярлык производителя матраса. Некоторые материалы требуют более деликатного обращения, и инструкции помогут избежать случайных повреждений. Также стоит осмотреть матрас и отметить места с пятнами, чтобы при необходимости обработать их отдельно.
Процесс очистки не требует специальных навыков и занимает минимум времени.
Сначала тщательно пропылесосьте матрас, используя насадку для мебели. Особое внимание уделите швам и углам — там чаще всего скапливаются пыль и волосы.
"Пылесосить нужно до нанесения соды, чтобы убрать сухие загрязнения и не втирать их глубже", — отмечает Штайн.
Затем равномерно посыпьте поверхность тонким слоем пищевой соды. При желании можно заранее смешать соду с несколькими каплями эфирного масла — например, лаванды или эвкалипта — для лёгкого аромата. Важно именно смешивать, а не капать масло прямо на ткань.
Оставьте соду минимум на 20-30 минут. Если есть возможность, дайте ей поработать несколько часов — так она впитает больше запахов. После этого тщательно пропылесосьте матрас ещё раз, убрав остатки соды.
При желании после основной чистки можно использовать пароочиститель. Горячий пар помогает уничтожить пылевых клещей и освежает поверхность. После обработки матрасу нужно дать полностью высохнуть, а затем снова пропылесосить, чтобы удалить остатки загрязнений.
Этот шаг не обязателен, но особенно полезен для аллергиков и владельцев домашних животных.
Регулярная обработка содой уже сама по себе снижает запахи. Для усиления эффекта допустимо добавлять эфирные масла, но только в сухую смесь.
"Эфирные масла нужно смешивать с пищевой содой, а не наносить напрямую на матрас", — подчёркивает Штайн.
Для поддержания свежести полезно раз в месяц пылесосить матрас и по возможности проветривать его. Естественная циркуляция воздуха и мягкие способы освежения, включая натуральное очищение воздуха в доме, помогают уменьшить запахи и снизить количество бактерий. Если вынести матрас на солнце невозможно, достаточно открыть окно или использовать очиститель воздуха.
Пищевая сода действует мягко и подходит для регулярного ухода. Она безопасна для большинства типов матрасов и не оставляет следов при правильном удалении.
Уксус, перекись водорода или спиртовые растворы подходят только для точечной обработки пятен и требуют осторожности. Они могут быть эффективны, но несут больший риск для ткани и наполнителя.
Этот способ имеет как очевидные преимущества, так и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Используйте наматрасник для защиты от влаги и запахов.
Пылесосьте матрас раз в месяц.
Проводите чистку содой каждые 3-6 месяцев.
Всегда давайте матрасу полностью высохнуть.
Регулярно стирайте постельное бельё.
Как часто можно чистить матрас содой?
Оптимально — раз в 3-6 месяцев. При наличии домашних животных или аллергии допустимо делать это чаще.
Подходит ли сода для всех матрасов?
В большинстве случаев да, но с матрасами из пены с эффектом памяти и деликатных тканей стоит быть особенно осторожными и не использовать влагу.
Чем заменить соду, если её нет?
Для точечной очистки можно использовать разбавленный уксус, перекись водорода или водку, но только локально и аккуратно.
