Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой римские руины Туниса остаются без туристических толп — гиды
Пуансеттия требует температуры 10–24°C и рассеянного света — Actualno
Китайские бренды сократили разрыв с Японией на рынке США
Философ Войин Ракич указал на ограничения SETI при поиске инопланетян — Sciencepost
Индексация страховых пенсий стартовала с 1 января
Силовые тренировки усиливают объём бёдер после 40 лет — тренер
Диета 90-30-50 строится на соотношении 90 г белка, 30 г клетчатки и 50 г жиров в день
Замерзание антифриза выдавило заглушки из блока цилиндров — Jalopnik
Приём оливкового масла поддерживает здоровье мозга — Chronicle Live

Раковина оживает без едкой химии: метод, о котором знают лишь опытные хозяйки и сантехники

Засор в раковине можно устранить без химии с помощью соды и уксуса — Prima Inspirace
Недвижимость

Забитая раковина — одна из самых неприятных бытовых мелочей, которая способна испортить настроение за минуты. Многие в такой ситуации сразу тянутся к агрессивной химии, не задумываясь о последствиях для труб и здоровья. Между тем существует простой и доступный способ справиться с засором без магазинных средств. Об этом сообщает Prima Inspirace.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Почему сливы забиваются чаще всего

Засоры в раковине или душе возникают не внезапно. Чаще всего внутри труб постепенно накапливаются волосы, остатки пищи, жир и мыльный налёт. Со временем этот "коктейль" уплотняется и мешает нормальному оттоку воды.

Особенно уязвимы кухонные раковины и сливы в ванной. В первом случае основная проблема — жир и пищевые отходы, во втором — волосы и косметические средства. Если вовремя не принять меры, вода начинает уходить медленно, появляется неприятный запах, а затем слив может забиться полностью — нередко это сопровождается стойким запахом из труб.

Механическая очистка без инструментов

Для первого этапа очистки не нужны сантехнические тросы или специальные приспособления. Достаточно обычной пластиковой стяжки, которую можно найти в хозяйственных магазинах.

Из стяжки делают простой инструмент: ножницами надрезают края с двух сторон, формируя небольшие зазубрины. Чем длиннее стяжка, тем удобнее работать. Готовый "крючок" аккуратно вводят в слив и вращательными движениями вытягивают скопившиеся волосы и грязь. Этот шаг позволяет убрать основную причину засора механически, не повреждая трубы.

Экологичная альтернатива бытовой химии

После механической очистки используют проверенное домашнее средство — пищевую соду и уксус. Такая комбинация безопасна для труб, окружающей среды и здоровья.

В слив засыпают соду, после чего добавляют небольшое количество уксуса. Между компонентами начинается реакция с активным пенообразованием. Она помогает размягчить и растворить остатки загрязнений, которые остались внутри труб.

Смесь оставляют на несколько минут, чтобы она подействовала, а затем слив тщательно промывают тёплой водой. Если вода всё ещё уходит медленно, процедуру можно повторить.

Как предотвратить повторные засоры

Избавиться от засора — это половина дела. Гораздо важнее не допустить его повторного появления. Для профилактики подойдёт простое средство, которое есть на любой кухне.

Регулярно в слив засыпают одну столовую ложку поваренной соли и заливают её кипятком. Такой способ помогает смывать жир и мелкие отложения, не давая им закрепиться на стенках труб, как и при мягкой профилактике чистки слива.

Что делать, если появился запах из слива

Иногда даже при нормальном оттоке воды из раковины или душа появляется неприятный запах. Это сигнал о том, что внутри труб остались органические отложения.

В этом случае вечером в слив засыпают разрыхлитель для теста и оставляют его на ночь. Утром трубу промывают сильным напором воды. Метод действует мягко, не разрушает сантехнику и подходит для регулярного использования.

Сравнение: народные методы и химические средства

Домашние способы очистки слива действуют мягко и безопасно. Они не разъедают трубы, подходят для профилактики и стоят минимально.

Химические средства работают быстрее, но при частом применении могут повреждать пластиковые элементы, уплотнители и сифон. Кроме того, они небезопасны при неправильном использовании и требуют хорошей вентиляции.

Плюсы и минусы очистки без химии

Выбор способа очистки влияет не только на результат, но и на состояние сантехники.

Плюсы домашних методов:

  • безопасность для труб и экологии;
  • низкая стоимость;
  • доступность ингредиентов.

Минусы:

  • не всегда справляются с застарелыми засорами;
  • требуют больше времени и повторений.

Советы по очистке слива шаг за шагом

Удалите видимые загрязнения механическим способом.
Используйте соду и уксус для растворения остатков.
Промойте слив тёплой водой.
Проводите профилактическую очистку солью раз в неделю.
Следите за появлением запахов и реагируйте сразу.

Популярные вопросы об очистке сливов

Можно ли использовать этот метод для пластиковых труб?
Да, сода и уксус безопасны для пластиковых и металлических труб при умеренном применении.

Как часто можно чистить слив без химии?
Профилактическую очистку можно делать раз в 1-2 недели, не опасаясь повреждений.

Что лучше — домашние средства или магазинная химия?
Для профилактики и лёгких засоров лучше домашние методы. Химию стоит оставлять для крайних случаев.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Последние материалы
Силовые тренировки усиливают объём бёдер после 40 лет — тренер
Диета 90-30-50 строится на соотношении 90 г белка, 30 г клетчатки и 50 г жиров в день
Полые стебли растений служат убежищем полезным насекомым
Замерзание антифриза выдавило заглушки из блока цилиндров — Jalopnik
Приём оливкового масла поддерживает здоровье мозга — Chronicle Live
Доля мигрантов на стройках в России снижена до 50% с 1 января 2026 года
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Зимой дзадзики готовят на твороге и сметане для плотности
Листья спатифиллума желтеют при дефиците магния
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.