Поверку пропустили — и сумма выросла: ошибка, которая умножает платёж без предупреждения

Платёжки за воду могут резко вырасти, если в квартире нет счётчика или пропущен срок его поверки. Многие узнают об этом постфактум — уже увидев увеличенную сумму к оплате. С 2026 года последствия станут ещё ощутимее. Об этом сообщает Rambler.

Что изменится в оплате воды с 2026 года

С 1 января 2026 года в России увеличивается повышающий коэффициент при расчёте платы за холодную воду для тех, у кого нет индивидуальных приборов учёта или они не прошли поверку вовремя. Если раньше норматив умножали на 1,5, то теперь — на 3. По сути, это "тройной штрафной" тариф за отсутствие корректного учёта.

Правило касается только холодной воды. На горячее водоснабжение и электроэнергию повышающий коэффициент не распространяется. Механизм применяется к собственникам квартир и домов, которые обязаны устанавливать счётчики в соответствии с Федеральным законом № 261.

Норматив — это усреднённый объём воды на одного зарегистрированного жильца в месяц. Итоговая сумма считается по формуле: норматив х число проживающих x тариф x повышающий коэффициент.

Зачем вводят тройной коэффициент

В ряде регионов оплата по нормативу долгое время выходила дешевле, чем по показаниям счётчика. Это снижало мотивацию устанавливать приборы учёта.

По данным Минстроя, в столице доля квартир со счётчиками холодной воды выросла с 80% в 2015 году до 90% в 2024-м. В среднем по России приборы учёта установлены в 84% жилья.

Если счётчик есть, но поверка просрочена

Под повышающий коэффициент попадают не только те, у кого счётчиков нет. Его применяют и в случаях, когда прибор установлен, но не прошёл поверку в установленный срок.

Обычно поверку делают раз в шесть лет. Её проводят аккредитованные организации, которые подтверждают исправность счётчика и передают данные в управляющую компанию. Если этого не произошло, начисления переводят на норматив с коэффициентом 3.

"Штрафной" тариф применяется, если поверка не проведена вовремя, если данные о ней не переданы в УК или если показания не передавались более шести месяцев.

Сравнение: оплата по счётчику и по нормативу

Оплата по счётчику зависит от фактического потребления. Это особенно выгодно для небольших семей и тех, кто экономно расходует воду.

Оплата по нормативу не учитывает реальный расход. С 2026 года при отсутствии счётчика или поверки сумма автоматически умножается в три раза, что почти всегда делает платёж выше, чем при учёте по приборам.

Плюсы и минусы установки счётчиков воды

Установка приборов учёта имеет практические последствия для бюджета.

Плюсы:

оплата только за фактически потреблённую воду;

защита от повышающих коэффициентов;

прозрачные начисления.

Минусы:

затраты на установку и поверку;

необходимость следить за сроками обслуживания.

Советы по оплате воды шаг за шагом

Убедитесь, что счётчики установлены и внесены в базу УК.

Проверьте дату следующей поверки в паспорте прибора.

Заранее закажите поверку у аккредитованной организации.

Передайте документы о поверке в управляющую компанию.

Регулярно отправляйте показания каждый месяц.

Популярные вопросы о счётчиках воды

Сколько можно переплатить без счётчика?

При коэффициенте 3 сумма по нормативу может быть в разы выше реального потребления, особенно в малонаселённых квартирах.

Обязательно ли ставить счётчик в квартире?

Да, обязанность установки приборов учёта закреплена законом, если нет технических препятствий.

Что выгоднее — установить счётчик или платить по нормативу?

В большинстве случаев счётчик выгоднее, особенно после введения тройного коэффициента.