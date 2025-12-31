Срок вышел — и начинаются проблемы: формальность, о которой вспоминают только после штрафов

Замена электросчётчика часто вызывает у жильцов больше вопросов, чем ответов. Одни опасаются штрафов и срочных требований, другие — мошенников, которые маскируются под коммунальные службы. Разобраться важно заранее: от этого зависят деньги, безопасность и законность процедуры. Об этом сообщает издание Rambler.
Электросчётчик учитывает объём потреблённой электроэнергии, а значит напрямую влияет на сумму в платёжке. Со временем любой прибор изнашивается, и его показания перестают быть точными. Ошибки могут работать как в пользу собственника, так и против него, особенно если в доме есть скрытое потребление электроэнергии.
"Чтобы счётчик никого не обманывал, надо его регулярно обновлять. Поверки электросчётчикам обычно не делают — эффективнее считается замена", — говорит управляющий ЖСК "Главмосстроевец" и ТСЖ "Профсоюзная 42-4" Кирилл Чиркин.
Оснований для замены всего три. Во-первых, истёк срок службы или межповерочный интервал — обычно он составляет от 10 до 16 лет. Во-вторых, прибор неисправен: не работает дисплей, диск вращается без нагрузки или, наоборот, "молчит" при включённых электроприборах. В-третьих, счётчик явно считает с погрешностью.
Ключевой момент — кому принадлежит прибор учёта. Именно это определяет, кто и за чей счёт будет заниматься заменой.
На практике возможны три варианта. Счётчик может находиться на балансе поставщика или сетевой организации — так бывает в большинстве многоквартирных домов и в частных домах, где прибор установлен на улице. Второй вариант — счётчик принадлежит собственнику жилья, что чаще встречается в частных домах и старом жилом фонде. Третий сценарий — редкий: счётчик числится за управляющей организацией.
"С июля 2020 года ответственность за монтаж и содержание счётчиков электроэнергии, которые находятся в многоквартирных домах, перешла на гарантирующего поставщика. В Москве это "Мосэнергосбыт" — именно он преимущественно и меняет счётчики", — отмечает эксперт.
В этом случае следить за сроками службы и исправностью прибора обязан владелец жилья. Информацию о сроке эксплуатации можно найти в паспорте счётчика или на сайте производителя, если документы утеряны.
Выбирая новый прибор, стоит обратить внимание на современные "умные" модели с автоматической передачей показаний. Они дороже обычных, но избавляют от ручного ввода данных. Также важно учитывать тарифы: однотарифные модели проще и дешевле, а двух- и трёхтарифные позволяют экономить, особенно когда основная нагрузка приходится на вечернее пиковое потребление. Главное условие — счётчик должен быть внесён в государственный реестр средств измерений.
"Помните, что самостоятельно менять счётчик запрещено. Необходимо вызвать квалифицированного электрика, имеющего допуск к таким работам. Обратитесь в управляющую организацию или к гарантирующему поставщику (в отдел платных услуг) для вызова мастера с допуском", — объясняет Кирилл Чиркин.
Средняя стоимость замены "под ключ" составляет 4-5 тысяч рублей. После установки важно проверить пломбы и документы. Часто собственники затем переводят счётчик на баланс поставщика — это упрощает дальнейшее обслуживание.
Когда прибор принадлежит энергокомпании, он обычно расположен за пределами квартиры или участка. В этом случае инициатором замены выступает сам поставщик: он отслеживает сроки эксплуатации и проводит плановую замену.
Замена таких счётчиков для потребителя бесплатна. Аналогичный порядок действует и в редких случаях, когда приборы находятся на балансе управляющей компании.
Когда счётчик принадлежит собственнику, он сам выбирает модель, оплачивает работы и отвечает за оформление документов. Это даёт больше свободы, но требует затрат и контроля.
Если прибор на балансе поставщика или УК, замена проходит бесплатно и централизованно. Однако выбор модели и сроки полностью зависят от организации.
Выбор варианта замены зависит не от желания жильца, а от статуса счётчика. У каждого подхода есть свои особенности.
Плюсы замены за счёт собственника:
Минусы:
Уточните, кому принадлежит счётчик.
Проверьте срок службы прибора.
При сомнениях свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
Никогда не соглашайтесь на срочную замену без проверки.
Сохраняйте все документы после установки нового прибора.
Как выбрать электросчётчик для квартиры?
Ориентируйтесь на наличие прибора в госреестре, количество тарифов и возможность автоматической передачи данных.
Сколько стоит замена электросчётчика?
При самостоятельной замене — в среднем 4-5 тысяч рублей. Если счётчик принадлежит поставщику, замена бесплатна.
Что лучше: обычный или "умный" счётчик?
"Умные" модели удобнее и точнее, но стоят дороже. Их установка особенно выгодна при многотарифном учёте.
