Срок вышел — и начинаются проблемы: формальность, о которой вспоминают только после штрафов

С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик

Замена электросчётчика часто вызывает у жильцов больше вопросов, чем ответов. Одни опасаются штрафов и срочных требований, другие — мошенников, которые маскируются под коммунальные службы. Разобраться важно заранее: от этого зависят деньги, безопасность и законность процедуры. Об этом сообщает издание Rambler.

Зачем вообще менять электросчётчик

Электросчётчик учитывает объём потреблённой электроэнергии, а значит напрямую влияет на сумму в платёжке. Со временем любой прибор изнашивается, и его показания перестают быть точными. Ошибки могут работать как в пользу собственника, так и против него, особенно если в доме есть скрытое потребление электроэнергии.

"Чтобы счётчик никого не обманывал, надо его регулярно обновлять. Поверки электросчётчикам обычно не делают — эффективнее считается замена", — говорит управляющий ЖСК "Главмосстроевец" и ТСЖ "Профсоюзная 42-4" Кирилл Чиркин.

Оснований для замены всего три. Во-первых, истёк срок службы или межповерочный интервал — обычно он составляет от 10 до 16 лет. Во-вторых, прибор неисправен: не работает дисплей, диск вращается без нагрузки или, наоборот, "молчит" при включённых электроприборах. В-третьих, счётчик явно считает с погрешностью.

Кто несёт ответственность за замену

Ключевой момент — кому принадлежит прибор учёта. Именно это определяет, кто и за чей счёт будет заниматься заменой.

На практике возможны три варианта. Счётчик может находиться на балансе поставщика или сетевой организации — так бывает в большинстве многоквартирных домов и в частных домах, где прибор установлен на улице. Второй вариант — счётчик принадлежит собственнику жилья, что чаще встречается в частных домах и старом жилом фонде. Третий сценарий — редкий: счётчик числится за управляющей организацией.

"С июля 2020 года ответственность за монтаж и содержание счётчиков электроэнергии, которые находятся в многоквартирных домах, перешла на гарантирующего поставщика. В Москве это "Мосэнергосбыт" — именно он преимущественно и меняет счётчики", — отмечает эксперт.

Если счётчик принадлежит собственнику

В этом случае следить за сроками службы и исправностью прибора обязан владелец жилья. Информацию о сроке эксплуатации можно найти в паспорте счётчика или на сайте производителя, если документы утеряны.

Выбирая новый прибор, стоит обратить внимание на современные "умные" модели с автоматической передачей показаний. Они дороже обычных, но избавляют от ручного ввода данных. Также важно учитывать тарифы: однотарифные модели проще и дешевле, а двух- и трёхтарифные позволяют экономить, особенно когда основная нагрузка приходится на вечернее пиковое потребление. Главное условие — счётчик должен быть внесён в государственный реестр средств измерений.

"Помните, что самостоятельно менять счётчик запрещено. Необходимо вызвать квалифицированного электрика, имеющего допуск к таким работам. Обратитесь в управляющую организацию или к гарантирующему поставщику (в отдел платных услуг) для вызова мастера с допуском", — объясняет Кирилл Чиркин.

Средняя стоимость замены "под ключ" составляет 4-5 тысяч рублей. После установки важно проверить пломбы и документы. Часто собственники затем переводят счётчик на баланс поставщика — это упрощает дальнейшее обслуживание.

Если счётчик на балансе поставщика или УК

Когда прибор принадлежит энергокомпании, он обычно расположен за пределами квартиры или участка. В этом случае инициатором замены выступает сам поставщик: он отслеживает сроки эксплуатации и проводит плановую замену.

Замена таких счётчиков для потребителя бесплатна. Аналогичный порядок действует и в редких случаях, когда приборы находятся на балансе управляющей компании.

Сравнение: платная и бесплатная замена электросчётчика

Когда счётчик принадлежит собственнику, он сам выбирает модель, оплачивает работы и отвечает за оформление документов. Это даёт больше свободы, но требует затрат и контроля.

Если прибор на балансе поставщика или УК, замена проходит бесплатно и централизованно. Однако выбор модели и сроки полностью зависят от организации.

Плюсы и минусы разных сценариев

Выбор варианта замены зависит не от желания жильца, а от статуса счётчика. У каждого подхода есть свои особенности.

Плюсы замены за счёт собственника:

возможность выбрать "умный" счётчик;

гибкость по срокам;

удобство многотарифного учёта.

Минусы:

финансовые затраты;

необходимость искать мастера с допуском.

Советы по замене электросчётчика шаг за шагом

Уточните, кому принадлежит счётчик.

Проверьте срок службы прибора.

При сомнениях свяжитесь с поставщиком электроэнергии.

Никогда не соглашайтесь на срочную замену без проверки.

Сохраняйте все документы после установки нового прибора.

Популярные вопросы о замене электросчётчика

Как выбрать электросчётчик для квартиры?

Ориентируйтесь на наличие прибора в госреестре, количество тарифов и возможность автоматической передачи данных.

Сколько стоит замена электросчётчика?

При самостоятельной замене — в среднем 4-5 тысяч рублей. Если счётчик принадлежит поставщику, замена бесплатна.

Что лучше: обычный или "умный" счётчик?

"Умные" модели удобнее и точнее, но стоят дороже. Их установка особенно выгодна при многотарифном учёте.