Ночной способ для духовки убирает стойкий шлейф еды: утром достаточно лёгкой протирки

Ломтик лимона, оставленный на ночь в выключенной духовке, неожиданно стал популярным бытовым лайфхаком. Его используют не ради "идеальной чистоты за минуту", а чтобы убрать стойкий запах и упростить утреннюю протирку. Метод ценят те, кто старается реже применять агрессивные спреи и аэрозоли для духовок, об этом сообщает Aliceadabridal.co.uk.
После запекания внутри остаются микрокапли жира, следы соуса и частички пищи. Пока духовка тёплая, эти остатки распределяются по стенкам и уплотнителю дверцы, а затем "закрепляются" при остывании. Со временем появляется тяжёлый фон — особенно после рыбы, сыра, мяса и сладких подтёков.
Лимонная кислота и эфирные масла действуют мягко и постепенно. Кислота слегка размягчает тонкую жирную плёнку и следы минералов, из-за чего на следующий день загрязнение проще снять микрофиброй без длительного оттирания. Эфирные масла испаряются даже при комнатной температуре, заполняют закрытое пространство и помогают нейтрализовать пищевые запахи, а не просто перебить их ароматом.
Лучше брать свежий ломтик и оставлять его в полностью остывшей духовке, закрыв дверцу. Утром достаточно вынуть лимон и быстро протереть решётки и стенки влажной тряпкой с каплей средства для мытья посуды. Если запах очень стойкий, при регулярной готовке помогает повторять приём 1-2 раза в неделю, дополняя его периодической чисткой стеклянной дверцы духовки - так жирная плёнка не успевает "впитываться" в поверхность.
Лимонный ломтик — вариант для поддержания свежести: он даёт лёгкую дезодорацию и немного облегчает удаление свежей плёнки. Сода чаще подходит, когда нужно "вытянуть" запах и обработать точки загрязнения пастой, но её важно тщательно смывать. Паровая очистка с горячей водой помогает размягчить нагар, однако требует последующего протирания и не всегда убирает запахи так же быстро. Уксус нередко используют для нейтрализации ароматов, но его запах нравится не всем, и в закрытом пространстве он может быть слишком резким.
Перед тем как сделать привычкой "лимонную ночь", полезно понимать сильные и слабые стороны метода. Он хорош как мягкая рутина, но не заменяет полноценную очистку, если есть нагар.
Дождитесь полного остывания духовки.
Положите 1-2 ломтика лимона на блюдце или на фольгу, закройте дверцу на ночь.
Утром выньте лимон и протрите поверхности микрофиброй.
Решётки промойте тёплой водой с небольшим количеством средства для посуды.
Если остались жирные точки, нанесите пасту из соды и воды на 10-15 минут, затем тщательно смойте.
Для профилактики запаха следите за поддоном и уплотнителем дверцы — там чаще всего скапливаются следы.
Лучше подходит свежий лимон с яркой кожурой: в ней больше ароматических масел. Подсохшие ломтики пахнут слабее и дают меньший эффект.
По сути, это стоимость одного ломтика, то есть минимальные расходы по сравнению со специализированными чистящими спреями. Но при сильном нагаре всё равно потребуется более "серьёзная" уборка.
Для ежедневной свежести и лёгкого запаха — лимон. Для точечного жира и налёта — сода. Чтобы размягчить загрязнения перед уборкой — пар. На практике удобнее сочетать: лимон как профилактику, а лавровый лист или пар — когда нужно быстро убрать стойкие ароматы после готовки.
