Окно выглядит новым, а тянет морозом: почему даже новые пластиковые окна пропускают зимний холод

Сквозняк из закрытого окна зимой — проблема, с которой сталкиваются даже владельцы новых пластиковых конструкций. Холодный воздух снижает комфорт, увеличивает расходы на отопление и часто становится причиной простуд. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить без замены окна. Об этом сообщает Rambler.
Сильное поддувание обычно ощущается сразу, но на раннем этапе проблема может быть неочевидной. Первые признаки связаны не столько с холодом, сколько с изменением микроклимата возле окна.
О нарушении герметичности могут говорить капли конденсата на стекле или подоконнике, а также ощущение сырости в зоне окна. Проверить подозрения помогают простые тесты: пламя свечи или зажигалки заметно отклоняется у стыков, мыльный раствор на примыканиях начинает пузыриться, а лист бумаги, зажатый между рамой и створкой, легко вытягивается даже при закрытом окне — всё это указывает на проблемы с утеплением окон зимой.
Чаще всего поддувание возникает из-за трёх факторов. Первый — ошибки при монтаже, когда рама установлена с перекосом и между стеной и окном остаются щели. Второй — естественный износ уплотнителя, который со временем теряет эластичность. Третий — проблемы с фурнитурой, отвечающей за прижим створки.
Даже качественные окна требуют обслуживания. Уплотнительная резина подвержена старению, а механизмы прижима со временем засоряются пылью и остатками старой смазки.
"Резина уплотнителя должна оставаться мягкой и даже в мороз не превращаться в дубовую. Тогда окно сохраняет герметичность без постоянной подстройки", — отмечает директор Академии Melke Александр Макаров.
Многие владельцы пытаются решить проблему, подкручивая фурнитуру. Однако такие действия не всегда безопасны. Регулировка рассчитана на этап производства и первичной установки, а непрофессиональное вмешательство может усугубить перекос створки.
"Подобная регулировка в окне действительно есть, но она нужна для регулирования окна на производстве и после монтажа. Ваше вмешательство может ещё сильнее нарушить герметичность. В результате вам откажут в гарантийном обслуживании", — говорит эксперт.
Если поддувание незначительное, стоит начать с обслуживания уплотнителя. Даже при отсутствии сквозняков резину рекомендуется очищать два раза в год мягкой тканью, просушивать и обрабатывать силиконовой смазкой. Это помогает сохранить её гибкость и продлить срок службы.
"Эластичный уплотнитель сам компенсирует перепады температур и продолжает работать, даже когда за окном -30 °C", — подчёркивает Александр Макаров.
Если резина потрескалась, потеряла форму или не восстанавливается после нажатия, её необходимо заменить. Новый уплотнитель подбирают по типу профиля, старый аккуратно вынимают из паза, а новый устанавливают без растяжения по всему периметру.
Сильный и постоянный сквозняк часто указывает на перекос створки или проблемы с монтажным швом. В таких случаях самостоятельные меры не дадут результата, и требуется устранить сквозняк из окна комплексно.
Обратиться к специалисту стоит, если после ухода за уплотнителем из окна всё равно дует, на подоконнике появляется влага после дождя или оттепели, при закрывании слышны посторонние звуки, а створка заметно "гуляет" в проёме. Мастер проверит прижим, заменит уплотнитель, отрегулирует фурнитуру и оценит состояние монтажного шва.
Попытки устранить сквозняк своими силами подходят для профилактики и мелких проблем. Они экономят деньги и помогают быстро улучшить ситуацию. Однако при серьёзных перекосах или нарушениях монтажа такой подход может привести к дополнительным расходам.
Профессиональный ремонт требует вложений, но обеспечивает комплексное решение и продлевает срок службы окна. Кроме того, компании часто дают гарантию на выполненные работы и материалы.
Выбор зависит от причины продувания и состояния окна. Важно учитывать риски и ожидаемый результат.
Плюсы самостоятельных действий:
Минусы самостоятельных действий:
Проверяйте плотность прижима створок не реже двух раз в год.
Очищайте уплотнители мягкой губкой без агрессивных средств.
Используйте силиконовую смазку весной и осенью.
Смазывайте подвижные элементы фурнитуры специальным маслом.
Не оставляйте окна открытыми во время сильного ветра.
Как выбрать подходящий уплотнитель?
Ориентируйтесь на профиль окна и рекомендации производителя, чтобы резина точно подошла по форме и размеру.
Сколько стоит замена уплотнителя?
Цена зависит от длины периметра и типа материала, но обычно это один из самых доступных способов устранить сквозняк.
Что лучше — регулировка или замена фурнитуры?
При незначительных проблемах достаточно регулировки, но при сильном износе фурнитуру лучше заменить.
