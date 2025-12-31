Окно выглядит новым, а тянет морозом: почему даже новые пластиковые окна пропускают зимний холод

Сквозняк из закрытого пластикового окна зимой связан с износом уплотнителя — Макаров

Сквозняк из закрытого окна зимой — проблема, с которой сталкиваются даже владельцы новых пластиковых конструкций. Холодный воздух снижает комфорт, увеличивает расходы на отопление и часто становится причиной простуд. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить без замены окна. Об этом сообщает Rambler.

Как понять, что окно перестало быть герметичным

Сильное поддувание обычно ощущается сразу, но на раннем этапе проблема может быть неочевидной. Первые признаки связаны не столько с холодом, сколько с изменением микроклимата возле окна.

О нарушении герметичности могут говорить капли конденсата на стекле или подоконнике, а также ощущение сырости в зоне окна. Проверить подозрения помогают простые тесты: пламя свечи или зажигалки заметно отклоняется у стыков, мыльный раствор на примыканиях начинает пузыриться, а лист бумаги, зажатый между рамой и створкой, легко вытягивается даже при закрытом окне — всё это указывает на проблемы с утеплением окон зимой.

Основные причины продувания пластиковых окон

Чаще всего поддувание возникает из-за трёх факторов. Первый — ошибки при монтаже, когда рама установлена с перекосом и между стеной и окном остаются щели. Второй — естественный износ уплотнителя, который со временем теряет эластичность. Третий — проблемы с фурнитурой, отвечающей за прижим створки.

Даже качественные окна требуют обслуживания. Уплотнительная резина подвержена старению, а механизмы прижима со временем засоряются пылью и остатками старой смазки.

"Резина уплотнителя должна оставаться мягкой и даже в мороз не превращаться в дубовую. Тогда окно сохраняет герметичность без постоянной подстройки", — отмечает директор Академии Melke Александр Макаров.

Почему не всегда стоит регулировать окно самостоятельно

Многие владельцы пытаются решить проблему, подкручивая фурнитуру. Однако такие действия не всегда безопасны. Регулировка рассчитана на этап производства и первичной установки, а непрофессиональное вмешательство может усугубить перекос створки.

"Подобная регулировка в окне действительно есть, но она нужна для регулирования окна на производстве и после монтажа. Ваше вмешательство может ещё сильнее нарушить герметичность. В результате вам откажут в гарантийном обслуживании", — говорит эксперт.

Что можно сделать своими силами

Если поддувание незначительное, стоит начать с обслуживания уплотнителя. Даже при отсутствии сквозняков резину рекомендуется очищать два раза в год мягкой тканью, просушивать и обрабатывать силиконовой смазкой. Это помогает сохранить её гибкость и продлить срок службы.

"Эластичный уплотнитель сам компенсирует перепады температур и продолжает работать, даже когда за окном -30 °C", — подчёркивает Александр Макаров.

Если резина потрескалась, потеряла форму или не восстанавливается после нажатия, её необходимо заменить. Новый уплотнитель подбирают по типу профиля, старый аккуратно вынимают из паза, а новый устанавливают без растяжения по всему периметру.

Когда без мастера не обойтись

Сильный и постоянный сквозняк часто указывает на перекос створки или проблемы с монтажным швом. В таких случаях самостоятельные меры не дадут результата, и требуется устранить сквозняк из окна комплексно.

Обратиться к специалисту стоит, если после ухода за уплотнителем из окна всё равно дует, на подоконнике появляется влага после дождя или оттепели, при закрывании слышны посторонние звуки, а створка заметно "гуляет" в проёме. Мастер проверит прижим, заменит уплотнитель, отрегулирует фурнитуру и оценит состояние монтажного шва.

Сравнение: самостоятельный ремонт или помощь специалиста

Попытки устранить сквозняк своими силами подходят для профилактики и мелких проблем. Они экономят деньги и помогают быстро улучшить ситуацию. Однако при серьёзных перекосах или нарушениях монтажа такой подход может привести к дополнительным расходам.

Профессиональный ремонт требует вложений, но обеспечивает комплексное решение и продлевает срок службы окна. Кроме того, компании часто дают гарантию на выполненные работы и материалы.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор зависит от причины продувания и состояния окна. Важно учитывать риски и ожидаемый результат.

Плюсы самостоятельных действий:

минимальные затраты;

быстрый эффект при слабом поддувании;

возможность регулярной профилактики.

Минусы самостоятельных действий:

риск усугубить проблему;

отсутствие гарантии результата.

Советы по предотвращению продувания окон шаг за шагом

Проверяйте плотность прижима створок не реже двух раз в год.

Очищайте уплотнители мягкой губкой без агрессивных средств.

Используйте силиконовую смазку весной и осенью.

Смазывайте подвижные элементы фурнитуры специальным маслом.

Не оставляйте окна открытыми во время сильного ветра.

Популярные вопросы о продувании окон

Как выбрать подходящий уплотнитель?

Ориентируйтесь на профиль окна и рекомендации производителя, чтобы резина точно подошла по форме и размеру.

Сколько стоит замена уплотнителя?

Цена зависит от длины периметра и типа материала, но обычно это один из самых доступных способов устранить сквозняк.

Что лучше — регулировка или замена фурнитуры?

При незначительных проблемах достаточно регулировки, но при сильном износе фурнитуру лучше заменить.