Плесень любит эти места в ванной больше всего: привычка, которая помогает ей расти незаметно

Недвижимость

Чёрные пятна на силиконовых швах в ванной появляются незаметно и быстро портят впечатление даже от свежего ремонта. Повышенная влажность и остатки мыла создают идеальные условия для плесени, с которой сталкиваются почти все владельцы ванных комнат. При этом избавиться от неё можно без агрессивной бытовой химии и риска повредить уплотнитель. Об этом сообщает Prima Inspirace.

Ванная
Фото: unsplash.com by Backbone is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ванная

Почему плесень чаще всего появляется на силиконе

Силиконовый герметик используют для защиты стыков вокруг ванны, раковины и душевой кабины. Он постоянно контактирует с водой, паром и средствами для гигиены, поэтому на поверхности постепенно накапливаются органические остатки. В тёплой и влажной среде ванной комнаты такие загрязнения становятся питательной базой для грибка. Дополнительным фактором риска считается плохая вентиляция и редкая сушка поверхностей после душа — по той же причине тёмные пятна часто появляются и на шторе в ванной.

Натуральный способ очистки без вреда для поверхности

Для удаления плесени не обязательно применять отбеливатели и агрессивные спреи. Один из самых доступных вариантов — обычный белый уксус, который есть почти на каждой кухне. Он содержит уксусную кислоту, способную разрушать споры плесени и тормозить их дальнейшее развитие. При этом уксус не повреждает силикон, плитку и сантехнику, что особенно важно для регулярного ухода.

Как работает уксус в сочетании с содой

Эффективность метода усиливается при добавлении пищевой соды. Сода действует как мягкий абразив, помогая механически удалить налёт, а уксус создаёт неблагоприятную для грибка кислую среду. Такой подход хорошо зарекомендовал себя не только на силиконе, но и при борьбе с чёрной плесенью в швах плитки.

Советы по очистке силикона шаг за шагом

Перед началом работы важно защитить руки перчатками, а при чувствительности к запахам — использовать маску. Уксус лучше перелить в бутылку с распылителем и равномерно нанести на поражённые участки силикона, оставив минимум на 15 минут. За это время кислота ослабит структуру плесени.

После этого следует приготовить густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды и распределить её поверх обработанного силикона. Мягкой щёткой или старой зубной щёткой аккуратно пройтись по шву круговыми движениями. Остатки средства смываются тёплой водой, а поверхность обязательно вытирается насухо.

Профилактика повторного появления плесени

Даже самая тщательная чистка не даст долгосрочного эффекта без профилактики. После каждого душа стоит протирать силикон сухой тканью или салфеткой. Регулярное проветривание ванной комнаты, использование вытяжки и контроль уровня влажности заметно снижают риск образования грибка. Для поддерживающей очистки раз в месяц подойдёт уксус или лимонный сок.

Сравнение: натуральные средства и бытовая химия

Натуральные растворы на основе уксуса и соды подходят для регулярного ухода и безопасны для силиконовых швов. Бытовая химия действует быстрее, но при частом применении может привести к пересыханию и растрескиванию герметика. Кроме того, натуральные средства не оставляют вредных испарений и подходят для семей с детьми и домашними животными.

Популярные вопросы о плесени на силиконе в ванной

Как выбрать средство для регулярного ухода за швами?
Для профилактики лучше подойдут натуральные кислоты — уксус или лимонный сок, которые не повреждают герметик.

Сколько стоит такая очистка по сравнению с готовыми средствами?
Домашний способ обходится в разы дешевле, так как использует продукты, которые уже есть в доме.

Что лучше при сильной плесени — уксус или специальный спрей?
При глубоком поражении допустимо разовое применение специализированного средства, но для поддержания чистоты лучше использовать натуральные варианты.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
