Плесень любит эти места в ванной больше всего: привычка, которая помогает ей расти незаметно

Чёрные пятна на силиконовых швах в ванной появляются незаметно и быстро портят впечатление даже от свежего ремонта. Повышенная влажность и остатки мыла создают идеальные условия для плесени, с которой сталкиваются почти все владельцы ванных комнат. При этом избавиться от неё можно без агрессивной бытовой химии и риска повредить уплотнитель. Об этом сообщает Prima Inspirace.
Силиконовый герметик используют для защиты стыков вокруг ванны, раковины и душевой кабины. Он постоянно контактирует с водой, паром и средствами для гигиены, поэтому на поверхности постепенно накапливаются органические остатки. В тёплой и влажной среде ванной комнаты такие загрязнения становятся питательной базой для грибка. Дополнительным фактором риска считается плохая вентиляция и редкая сушка поверхностей после душа — по той же причине тёмные пятна часто появляются и на шторе в ванной.
Для удаления плесени не обязательно применять отбеливатели и агрессивные спреи. Один из самых доступных вариантов — обычный белый уксус, который есть почти на каждой кухне. Он содержит уксусную кислоту, способную разрушать споры плесени и тормозить их дальнейшее развитие. При этом уксус не повреждает силикон, плитку и сантехнику, что особенно важно для регулярного ухода.
Эффективность метода усиливается при добавлении пищевой соды. Сода действует как мягкий абразив, помогая механически удалить налёт, а уксус создаёт неблагоприятную для грибка кислую среду. Такой подход хорошо зарекомендовал себя не только на силиконе, но и при борьбе с чёрной плесенью в швах плитки.
Перед началом работы важно защитить руки перчатками, а при чувствительности к запахам — использовать маску. Уксус лучше перелить в бутылку с распылителем и равномерно нанести на поражённые участки силикона, оставив минимум на 15 минут. За это время кислота ослабит структуру плесени.
После этого следует приготовить густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды и распределить её поверх обработанного силикона. Мягкой щёткой или старой зубной щёткой аккуратно пройтись по шву круговыми движениями. Остатки средства смываются тёплой водой, а поверхность обязательно вытирается насухо.
Даже самая тщательная чистка не даст долгосрочного эффекта без профилактики. После каждого душа стоит протирать силикон сухой тканью или салфеткой. Регулярное проветривание ванной комнаты, использование вытяжки и контроль уровня влажности заметно снижают риск образования грибка. Для поддерживающей очистки раз в месяц подойдёт уксус или лимонный сок.
Натуральные растворы на основе уксуса и соды подходят для регулярного ухода и безопасны для силиконовых швов. Бытовая химия действует быстрее, но при частом применении может привести к пересыханию и растрескиванию герметика. Кроме того, натуральные средства не оставляют вредных испарений и подходят для семей с детьми и домашними животными.
Как выбрать средство для регулярного ухода за швами?
Для профилактики лучше подойдут натуральные кислоты — уксус или лимонный сок, которые не повреждают герметик.
Сколько стоит такая очистка по сравнению с готовыми средствами?
Домашний способ обходится в разы дешевле, так как использует продукты, которые уже есть в доме.
Что лучше при сильной плесени — уксус или специальный спрей?
При глубоком поражении допустимо разовое применение специализированного средства, но для поддержания чистоты лучше использовать натуральные варианты.
