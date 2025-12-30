Хамовники не спасли: как квартира Долиной с громким именем потеряла статус и упёрлась в потолок цены

Риелтор Перескокова оценила квартиру Долиной в Хамовниках в 140 млн рублей

Бывшая квартира Ларисы Долиной в Хамовниках вряд ли сможет побить ценовые рекорды столичного рынка недвижимости, даже несмотря на внушительную площадь и престижную локацию. Ключевым фактором, который сдерживает стоимость объекта, эксперты называют его текущее состояние и устаревший интерьер. Именно ремонт, выполненный более двух десятилетий назад, сегодня играет решающую роль при оценке жилья.

Квартира потеряла статус элитной

Дом, в котором расположена квартира, находится в тихом переулке Хамовников — одном из самых востребованных районов Москвы. До Парка Горького оттуда можно дойти пешком за десять минут, что само по себе добавляет объекту привлекательности. Однако здание было построено в конце 1990-х годов, и за прошедшее время его статус заметно изменился.

По словам эксперта по недвижимости, подобные дома уже не воспринимаются рынком как безусловно элитные. За последние годы требования покупателей к премиальному жилью существенно выросли: изменились стандарты сервиса, планировки, инженерные решения и даже философия проживания в таких комплексах. На фоне современных жилых проектов здания конца прошлого века все чаще относят к категории "хороший бизнес-класс", но не к элите.

Главный минус — интерьер из начала нулевых

Основной проблемой квартиры Наталья Перескокова называет именно ремонт, выполненный в начале 2000-х годов. За это время интерьер устарел не только визуально, но и технически, что напрямую влияет на конечную цену объекта при перепродаже.

"Ремонт в квартире Долиной делали в начале нулевых. Он уже устарел и морально, и технически! Одна ванная чего стоит! Там намешаны фиолетовый с бирюзовым! В квартире много декора под золото. Полная безвкусица!", — отмечает риелтор Наталья Перескокова.

Подобное сочетание цветов и декоративных элементов сегодня воспринимается рынком как эклектика, которая была популярна в прошлом, но сейчас считается признаком устаревшего вкуса. В профессиональной среде риелторов такой стиль нередко называют "купеческим шиком" — термином, который подразумевает избыточность, перегруженность деталями и отсутствие визуальной легкости.

Как стиль влияет на цену квадратного метра

Эклектичный интерьер, по словам эксперта, способен серьезно снизить стоимость даже очень удачно расположенной квартиры. Потенциальные покупатели все чаще закладывают в бюджет расходы на полный демонтаж старого ремонта и последующую переделку пространства под современные стандарты.

В текущем состоянии максимальная цена, на которую может рассчитывать продавец, составляет около 600 тысяч рублей за квадратный метр. Для квартиры площадью 236 квадратных метров это означает рыночную стоимость примерно в 140 миллионов рублей. При этом речь идет о верхней границе возможного ценового диапазона — при активных торгах цена может быть скорректирована и в меньшую сторону.

Потенциал после капитального ремонта

Ситуация кардинально меняется, если рассматривать ту же самую площадь, но уже после капитального обновления интерьера. Современные покупатели высоко ценят минимализм, функциональность и технологичность, поэтому стиль хай-тек или близкие к нему направления могут существенно повысить привлекательность объекта.

По словам Натальи Перескоковой, при условии качественного современного ремонта стоимость квадратного метра способна вырасти до 800 тысяч рублей. В таком случае общая цена квартиры может приблизиться к отметке 190 миллионов рублей. Именно на такой сценарий, по мнению эксперта, и рассчитывает новая владелица недвижимости Полина Лурье, планируя масштабное обновление пространства.

Где начинается настоящая элитная недвижимость

При этом риелтор подчеркивает, что даже после ремонта подобная квартира все равно не будет относиться к сегменту "настоящей элиты" в классическом понимании. Сегодня элитное жилье в Москве начинается с планки примерно в 1 миллион рублей за квадратный метр, и дело здесь не только в отделке.

Ключевую роль играет возраст дома и уровень сервиса. Современные элитные жилые комплексы, как правило, не старше пяти лет и предлагают жильцам расширенную инфраструктуру. В таких домах предусмотрены просторные холлы с зонами ожидания, диванами и консьерж-сервисом, отдельные туалеты для посетителей, коворкинги, фитнес-зоны и другие элементы, которые формируют принципиально иной уровень комфорта.

Сравнение: квартира с историей и новые элитные проекты

Если сопоставлять квартиру с богатой историей в доме конца 90-х и современные элитные комплексы, разница становится очевидной. Первая выигрывает за счет локации, метража и узнаваемости, но уступает по инженерным системам, общественным пространствам и сервису. Новые проекты, напротив, часто располагаются чуть дальше от центра, однако компенсируют это уровнем технологий и качеством жизни.

Именно поэтому даже значительные вложения в ремонт не всегда позволяют вывести объект в высший ценовой сегмент. Они лишь раскрывают его максимальный потенциал в рамках существующих ограничений, сообщает aif.ru.

Советы по повышению ликвидности жилья

Эксперты рынка недвижимости советуют подходить к ремонту подобных квартир максимально прагматично. Важно выбирать нейтральные цветовые решения, современные материалы и универсальные планировки, которые будут понятны и привлекательны для широкой аудитории.

Также стоит уделить внимание инженерным системам, шумоизоляции и освещению — именно эти детали все чаще становятся решающими при выборе жилья в высоком ценовом сегменте.

