Слив в раковине начинает тормозить: простая кухонная мелочь разгоняет воду за 30 минут

Лёгкий засор в кухонной раковине может испортить вечер не хуже внезапного отключения воды. Но прежде чем покупать агрессивные средства для труб, можно попробовать простые варианты из домашнего арсенала. В некоторых случаях они помогают восстановить нормальный слив без лишних затрат, об этом сообщает Chip.
Если вода уходит медленнее обычного, иногда достаточно поваренной соли. Её советуют использовать как быстрый способ при свежих и несложных засорах, когда причина — жир и остатки пищи. Такой подход особенно актуален для кухни, где в слив регулярно попадают масло, соусы и крошки.
Соль засыпают прямо в слив и оставляют примерно на полчаса. Затем сток промывают горячей водой, чтобы размягчить и смыть рыхлые отложения. Метод не требует специальных инструментов, поэтому его часто применяют как профилактику.
Солевой раствор в сочетании с теплом помогает ослабить липкий слой жира и грязи. Горячая вода делает такие отложения менее вязкими, а соль способствует их "сдвигу” и лучшему смыванию. Важно понимать, что эффект здесь обычно связан не с бурной реакцией, а с промывкой и температурой.
Этот способ чаще даёт результат, если проблема только начинается. Когда засор уже плотный и глубокий, одной соли обычно недостаточно.
Соль может не помочь, если труба забита волосами, известковыми наростами или плотной пробкой. В таких ситуациях более эффективны вантуз, сантехнический трос или обращение в специализированную службу. Если неприятный запах и медленный слив возвращаются регулярно, это может указывать на отложения дальше по системе — тогда лучше не затягивать.
Ещё один вариант для кухонного слива — раствор из таблетки для посудомоечной машины. Такие таблетки содержат компоненты, которые расщепляют жир, белок и крахмал, поэтому могут быть полезны при пищевых отложениях. Дополнительный плюс — снижение запаха, который часто появляется из-за остатков еды.
Таблетку растворяют в кружке горячей воды и выливают раствор в слив одним приёмом. Затем оставляют примерно на час и промывают сток горячей водой. Этот способ лучше всего подходит именно для кухонной раковины, где основная проблема — жир и пищевые остатки, а не волосы.
Соль — самый мягкий и доступный вариант для регулярной профилактики. Она может выручить, когда слив просто начал "подтормаживать” и требуется лёгкая прочистка. Таблетка для посудомойки действует активнее и чаще помогает при выраженных пищевых отложениях, но это уже бытовая химия, поэтому использовать её стоит аккуратнее.
Соль подходит тем, кто хочет минимального вмешательства и не готов применять средства для труб. Таблетка полезна, когда нужно "разобрать” жир и загрязнения, при этом не прибегая к классическим агрессивным очистителям.
Оба метода выглядят простыми, но у каждого есть свои особенности. Их стоит учитывать, чтобы не разочароваться в результате.
Уберите из раковины остатки еды и проверьте, нет ли видимого мусора в сливном отверстии.
Засыпьте в слив пригоршню соли и подождите около 30 минут.
Промойте слив горячей водой и оцените, улучшился ли поток.
Если вода всё ещё уходит медленно, приготовьте раствор из таблетки для посудомойки и оставьте его в трубе примерно на час.
После промойте слив горячей водой.
Если проблема сохраняется, переходите к вантузу или сантехническому тросу, а при сомнениях вызывайте специалиста.
Да, особенно на кухне. Такой способ чаще используют именно как профилактику, чтобы уменьшить риск накопления жира и пищевых отложений.
При лёгких засорах обычно начинают с соли. Таблетка может быть эффективнее при заметных пищевых отложениях и запахе, но действует активнее и требует аккуратности.
Соль — самый дешёвый вариант, таблетка обычно обходится дороже, но всё равно дешевле специализированных средств и тем более вызова мастера при небольших засорах.
Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?