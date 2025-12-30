Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Окна стареют быстрее, чем должны: главная ошибка повторяется годами и остаётся незамеченной

Грязные оконные рамы ускоряют износ окон и уплотнителей — рекомендации idealista
Недвижимость

Грязные оконные рамы портят не только вид дома, но и сокращают срок службы окон. Пыль, смог и влага постепенно разрушают уплотнители, механизмы и дренажные отверстия, даже если стекла выглядят чистыми. Правильный уход помогает избежать этих проблем без лишних усилий. Об этом сообщает idealista.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Зачем регулярно чистить оконные рамы

Оконные рамы — это не просто декоративная часть окна, а функциональный элемент, от которого зависит герметичность и удобство эксплуатации. Загрязнения со временем накапливаются в углах, направляющих и местах стока воды, что может привести к заеданию створок и появлению плесени. Особенно часто такие проблемы усугубляются, когда появляется конденсат на окнах.

Частота уборки зависит от условий проживания. В городах с активным движением и пылью рамы желательно очищать каждые два-три месяца. В более спокойных районах достаточно проводить такую процедуру пару раз в год, чаще всего весной и осенью, совмещая ее с мытьем стекол.

Что понадобится для очистки рам

Для качественной и безопасной чистки не требуется профессиональный инвентарь. Важно использовать мягкие и щадящие средства, чтобы не повредить материал.

В базовый набор входят:

  • Мягкая салфетка из микрофибры.
  • Пылесос с узкой насадкой или небольшая щетка.
  • Очень мягкая старая зубная щетка.
  • Два ведра.
  • Теплая вода.
  • Нейтральное моющее средство.
  • Сухая ткань для вытирания.

Как правильно чистить оконные рамы

Очистку рекомендуется начинать именно с рам, а не со стекол. Так грязь не попадет на уже вымытые поверхности.

Сначала удаляют сухую пыль, паутину и крупный мусор с помощью пылесоса или щетки. Особое внимание уделяют углам и пазам — если пропустить этот этап и сразу использовать воду, грязь превратится в липкую массу.

Затем в одном ведре разводят мягкое моющее средство, а второе наполняют чистой водой для ополаскивания. Трудные пятна предварительно размягчают, приложив к ним влажную салфетку на несколько минут. После этого рамы аккуратно протирают хорошо отжатой микрофиброй, очищая также ручки и петли.

В завершение поверхность промывают чистой водой и тщательно вытирают насухо, особенно в местах соединений и по краям, где влага задерживается дольше всего.

Особенности чистки рам из разных материалов

Материал рамы напрямую влияет на выбор средств и количество воды.

ПВХ-рамы легко очищаются, но чувствительны к агрессивной химии. Для них подходит только мыльный раствор или деликатные средства. Регулярная чистка помогает избежать пожелтения поверхности.

Деревянные рамы требуют минимального количества воды. Салфетка должна быть почти сухой, чтобы влага не впитывалась в древесину и не вызывала ее разбухание. Агрессивные чистящие составы использовать нельзя.

Алюминиевые рамы прочные, но легко царапаются. Для них подходят только мягкие ткани и нейтральные моющие средства. Абразивы и жесткие губки строго противопоказаны.

Почему важно чистить углы и дренаж

Многие забывают о направляющих, углах и дренажных отверстиях, хотя именно там скапливается больше всего грязи. В пазах это мешает плавному открытию окон, а забитые дренажные отверстия не дают воде выходить наружу.

Для очистки таких мест используют пылесос с узкой насадкой и мягкую щетку, после чего протирают поверхность слегка влажной тканью. Дренажные отверстия аккуратно очищают от мусора, промывают и обязательно высушивают, чтобы избежать сырости и плесени — проблем, схожих с теми, что возникают при неправильной вентиляции в квартире.

Сравнение: регулярный и редкий уход за рамами

При регулярной чистке окна служат дольше, створки открываются легко, а риск плесени минимален. Редкий уход приводит к накоплению грязи, повреждению уплотнителей и необходимости более сложного ремонта. Разница особенно заметна спустя несколько лет эксплуатации.

Плюсы и минусы систематической чистки

Регулярный уход позволяет сохранить внешний вид окон, продлить срок службы рам и избежать проблем с влагой. Он также снижает износ механизмов и уплотнителей.
Минусом можно считать лишь необходимость выделять время на уборку, но при регулярности она занимает минимум усилий.

Советы по уходу за оконными рамами шаг за шагом

Удаляйте сухую пыль перед влажной уборкой.
Используйте только мягкие салфетки и нейтральные средства.
Не забывайте про углы, направляющие и дренаж.
Всегда вытирайте рамы насухо после мытья.

Популярные вопросы об уходе за оконными рамами

Как часто нужно чистить оконные рамы?
В городе — раз в два-три месяца, в спокойных районах — два раза в год.

Можно ли мыть рамы обычными бытовыми средствами?
Только если они нейтральные и не содержат абразивов или агрессивной химии.

Почему важно чистить дренажные отверстия?
Забитый дренаж приводит к скоплению воды, сырости и повреждению рамы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
