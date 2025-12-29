Достанется не всем: ипотека в России становится редким билетом на покупку квартиры

Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%

Интерес к ипотеке в России постепенно снижается, а рынок жилья входит в фазу осторожной стабилизации. Банки пересматривают подходы к выдаче кредитов, а заемщики все чаще откладывают решение о покупке квартиры. Об этом свидетельствуют прогнозы институтов развития и статистика последних месяцев.

Ипотечный рынок в 2025 году: ключевые ожидания

По итогам 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится примерно на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз представили аналитики "Дом.РФ", оценивая совокупную динамику рынка. В абсолютных значениях речь идет примерно о 950 тысячах выданных кредитов на общую сумму 4,4 триллиона рублей.

Снижение затронет не только денежный объем, но и количество сделок. По сравнению с предыдущим годом число оформленных ипотек может уменьшиться сразу на 30 процентов. Эксперты связывают это с сочетанием факторов: высокими рыночными ставками, ростом первоначальных взносов и более сдержанным спросом со стороны покупателей.

Льготные программы удерживают рынок

Несмотря на общее замедление, государственные ипотечные программы продолжают играть стабилизирующую роль. По оценкам "Дом.РФ", объем выдачи по льготным программам в 2025 году сохранится на уровне 2024 года. Ожидается, что за год будет оформлено около 600 тысяч таких кредитов на сумму 3,5 триллиона рублей.

Поддержка со стороны государства остается ключевым фактором для семей с детьми и покупателей новостроек. Именно льготная ипотека позволяет рынку избегать резких спадов и поддерживает строительную отрасль в условиях ограниченного спроса на рыночные кредиты.

Рыночная ипотека под давлением ставок

Наиболее заметное сокращение ожидается в сегменте рыночной ипотеки. По прогнозам аналитиков, количество таких кредитов в 2025 году уменьшится почти вдвое и составит около 350 тысяч. В денежном выражении падение будет менее резким, но все равно существенным — примерно на 40 процентов, до 890 миллиардов рублей.

Основная причина — высокая стоимость заемных средств. При текущих процентных ставках ипотека становится менее доступной для широкого круга покупателей, особенно в крупных городах, где цены на жилье остаются высокими. В результате многие потенциальные заемщики предпочитают занять выжидательную позицию.

Декабрьский всплеск выдач

Интересной особенностью 2025 года станет резкий рост ипотечных выдач в декабре. По предварительным оценкам, в последний месяц года банки оформят около 150 тысяч кредитов на сумму 735 миллиардов рублей. Это на 100 процентов больше по количеству и на 150 процентов больше по объему по сравнению с декабрем 2024 года.

Подобная динамика объясняется стремлением заемщиков и застройщиков закрыть сделки до изменения условий программ или возможного пересмотра ставок. Более высокий результат в декабре фиксировался только один раз — в рекордном декабре 2023 года, когда было выдано 197 тысяч ипотек на 785 миллиардов рублей.

Рынок жилья: снижение активности продаж

Ситуация с ипотекой напрямую отражается на рынке недвижимости в целом. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин ранее отмечал, что в 2025 году объемы реализации жилья в стране снизились. Это касается как новостроек, так и вторичного рынка, где покупатели особенно чувствительны к условиям кредитования.

Сокращение продаж заставляет застройщиков активнее использовать рассрочки, специальные акции и совместные программы с банками. Однако полностью компенсировать снижение ипотечного спроса такими мерами пока не удается.

Сравнение льготной и рыночной ипотеки

Льготная ипотека и рыночные кредиты в 2025 году демонстрируют разную динамику. Государственные программы обеспечивают относительную стабильность и предсказуемость условий, что особенно важно для семейных покупателей. Рыночная ипотека, напротив, остается инструментом для ограниченного круга заемщиков с высоким доходом и существенным первоначальным взносом.

При этом льготные программы чаще используются при покупке жилья в новостройках, тогда как рыночные кредиты остаются более востребованными на вторичном рынке. Такое разделение усиливает структурные изменения на рынке недвижимости.

Советы заемщикам в условиях снижения выдач

Планируя покупку жилья в 2025 году, потенциальным заемщикам стоит особенно внимательно подходить к выбору условий. Эксперты рекомендуют заранее оценивать семейный бюджет, сравнивать предложения разных банков и учитывать возможные изменения процентных ставок.

Также важно обращать внимание на условия льготных программ, сроки их действия и требования к заемщикам. В ряде случаев более выгодным может оказаться ожидание улучшения рыночной конъюнктуры или накопление большего первоначального взноса.

