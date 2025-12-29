Новогодний салют может стоить дороже, чем кажется: места, где запускать фейерверк опасно и незаконно

Запуск салютов вне разрешённых зон может повлечь административную ответственность

Новогодние фейерверки давно стали символом праздника и яркого завершения года. Однако за красивыми огнями в небе скрываются строгие правила, несоблюдение которых может обернуться штрафами и другими неприятными последствиями. Юристы напомнили, где и при каких условиях можно использовать пиротехнику, чтобы праздник не закончился визитом экстренных служб.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салют

Почему запуск салютов строго регулируется

Пиротехнические изделия относятся к источникам повышенной опасности. Даже небольшие фейерверки работают за счёт искр и горючих составов, которые при неправильном использовании могут привести к возгоранию или травмам. Именно поэтому в городах действуют чёткие ограничения на места и условия запуска салютов, а ответственность за их нарушение закреплена в административном законодательстве.

В городских условиях риск выше из-за плотной застройки, большого количества людей, припаркованных автомобилей и инженерных коммуникаций. Любая ошибка — неправильный угол установки, сильный ветер или неисправное изделие — может привести к повреждению имущества или пожару.

Где можно запускать салют в городе

В пределах города разрешено использовать салюты только в специально отведённых зонах. Такие площадки определяются местными властями и, как правило, оборудованы с учётом требований пожарной безопасности. На них предусмотрены свободные зоны для зрителей, ограждения и доступ для экстренных служб.

Запуск фейерверков во дворах жилых домов, на парковках, рядом с торговыми центрами и вблизи дорог чаще всего запрещён. Даже если салют кажется небольшим и "безобидным", формально его использование в непредусмотренном месте может считаться нарушением.

Юристы подчёркивают, что перед праздниками полезно заранее уточнить правила, действующие в конкретном городе или районе, так как перечень разрешённых площадок может меняться.

Опасность безобидной пиротехники

Особое внимание специалисты советуют уделять так называемой малой пиротехнике. Бенгальские свечи, хлопушки и небольшие фонтаны часто воспринимаются как безопасные, но на практике они также представляют риск.

Искры от бенгальских свечей разлетаются в разные стороны и могут попасть на шторы, одежду, ёлочные украшения или другие легковоспламеняющиеся предметы. В закрытых помещениях это особенно опасно, поэтому использовать такие изделия лучше на улице и с соблюдением дистанции.

Запуск салюта на даче и за городом

За пределами города требования к использованию пиротехники действительно менее жёсткие, однако это не означает полного отсутствия правил. На даче или в частном доме ответственность за безопасность полностью ложится на владельца участка.

Место для запуска салюта должно быть открытым и удалённым от жилых строений, хозяйственных построек, деревьев и лесных массивов. Особую опасность представляют сухая трава, деревянные заборы и крыши, а также сильный ветер, который может изменить траекторию полёта заряда.

Перед использованием пиротехники важно также проверить, не действуют ли в регионе временные запреты, например, из-за особого противопожарного режима.

Что советуют юристы перед запуском фейерверка

Эксперты в области права отмечают, что большинство штрафов и инцидентов происходит из-за банального игнорирования инструкций и элементарных мер предосторожности. Чтобы снизить риски, рекомендуется придерживаться базовых правил.

Выбирать открытую площадку без препятствий и нависающих объектов. Использовать только сертифицированные пиротехнические изделия, купленные в официальных точках продаж. Внимательно читать инструкцию производителя перед запуском. Устанавливать фейерверки исключительно на ровной и устойчивой поверхности. Не запускать салюты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Держать поблизости средства пожаротушения — огнетушитель, песок или воду. После завершения салюта осмотреть территорию и убедиться, что не осталось тлеющих элементов или опасных остатков.

Ответственность за нарушение правил

Нарушение требований к использованию пиротехники может повлечь за собой административный штраф, а в случае причинения ущерба — и более серьёзную ответственность. Если из-за салюта пострадают люди или имущество, речь может идти уже о возмещении ущерба или уголовной ответственности.

Юристы подчёркивают, что соблюдение правил — это не формальность, а реальный способ защитить себя, окружающих и собственный праздник от неприятных последствий.

Советы для безопасного праздника

Подготовка к запуску салюта начинается задолго до поджигания фитиля. Сначала нужно изучить местные правила и выбрать разрешённую площадку. Затем — проверить прогноз погоды, особенно силу и направление ветра.

Перед запуском следует убрать с площадки лишние предметы, предупредить окружающих и обеспечить безопасную дистанцию. После завершения салюта важно не спешить уходить, а убедиться, что территория полностью безопасна.

Популярные вопросы о запуске салютов

Можно ли запускать салют во дворе многоквартирного дома?

В большинстве случаев нет, если двор не входит в перечень официально разрешённых площадок.

Разрешены ли бенгальские свечи в помещении?

Формального запрета может не быть, но с точки зрения пожарной безопасности это нежелательно.

Нужно ли согласовывать салют на даче?

Как правило, нет, но необходимо учитывать региональные ограничения и противопожарные режимы.

Что делать, если салют не сработал?

Нельзя подходить к изделию сразу. Следует подождать указанное в инструкции время и только потом утилизировать его безопасным способом.