Новогодний салют может стоить дороже, чем кажется: места, где запускать фейерверк опасно и незаконно

Новогодние фейерверки давно стали символом праздника и яркого завершения года. Однако за красивыми огнями в небе скрываются строгие правила, несоблюдение которых может обернуться штрафами и другими неприятными последствиями. Юристы напомнили, где и при каких условиях можно использовать пиротехнику, чтобы праздник не закончился визитом экстренных служб.
Пиротехнические изделия относятся к источникам повышенной опасности. Даже небольшие фейерверки работают за счёт искр и горючих составов, которые при неправильном использовании могут привести к возгоранию или травмам. Именно поэтому в городах действуют чёткие ограничения на места и условия запуска салютов, а ответственность за их нарушение закреплена в административном законодательстве.
В городских условиях риск выше из-за плотной застройки, большого количества людей, припаркованных автомобилей и инженерных коммуникаций. Любая ошибка — неправильный угол установки, сильный ветер или неисправное изделие — может привести к повреждению имущества или пожару.
В пределах города разрешено использовать салюты только в специально отведённых зонах. Такие площадки определяются местными властями и, как правило, оборудованы с учётом требований пожарной безопасности. На них предусмотрены свободные зоны для зрителей, ограждения и доступ для экстренных служб.
Запуск фейерверков во дворах жилых домов, на парковках, рядом с торговыми центрами и вблизи дорог чаще всего запрещён. Даже если салют кажется небольшим и "безобидным", формально его использование в непредусмотренном месте может считаться нарушением.
Юристы подчёркивают, что перед праздниками полезно заранее уточнить правила, действующие в конкретном городе или районе, так как перечень разрешённых площадок может меняться.
Особое внимание специалисты советуют уделять так называемой малой пиротехнике. Бенгальские свечи, хлопушки и небольшие фонтаны часто воспринимаются как безопасные, но на практике они также представляют риск.
Искры от бенгальских свечей разлетаются в разные стороны и могут попасть на шторы, одежду, ёлочные украшения или другие легковоспламеняющиеся предметы. В закрытых помещениях это особенно опасно, поэтому использовать такие изделия лучше на улице и с соблюдением дистанции.
За пределами города требования к использованию пиротехники действительно менее жёсткие, однако это не означает полного отсутствия правил. На даче или в частном доме ответственность за безопасность полностью ложится на владельца участка.
Место для запуска салюта должно быть открытым и удалённым от жилых строений, хозяйственных построек, деревьев и лесных массивов. Особую опасность представляют сухая трава, деревянные заборы и крыши, а также сильный ветер, который может изменить траекторию полёта заряда.
Перед использованием пиротехники важно также проверить, не действуют ли в регионе временные запреты, например, из-за особого противопожарного режима.
Эксперты в области права отмечают, что большинство штрафов и инцидентов происходит из-за банального игнорирования инструкций и элементарных мер предосторожности. Чтобы снизить риски, рекомендуется придерживаться базовых правил.
Нарушение требований к использованию пиротехники может повлечь за собой административный штраф, а в случае причинения ущерба — и более серьёзную ответственность. Если из-за салюта пострадают люди или имущество, речь может идти уже о возмещении ущерба или уголовной ответственности.
Юристы подчёркивают, что соблюдение правил — это не формальность, а реальный способ защитить себя, окружающих и собственный праздник от неприятных последствий.
Подготовка к запуску салюта начинается задолго до поджигания фитиля. Сначала нужно изучить местные правила и выбрать разрешённую площадку. Затем — проверить прогноз погоды, особенно силу и направление ветра.
Перед запуском следует убрать с площадки лишние предметы, предупредить окружающих и обеспечить безопасную дистанцию. После завершения салюта важно не спешить уходить, а убедиться, что территория полностью безопасна.
Можно ли запускать салют во дворе многоквартирного дома?
В большинстве случаев нет, если двор не входит в перечень официально разрешённых площадок.
Разрешены ли бенгальские свечи в помещении?
Формального запрета может не быть, но с точки зрения пожарной безопасности это нежелательно.
Нужно ли согласовывать салют на даче?
Как правило, нет, но необходимо учитывать региональные ограничения и противопожарные режимы.
Что делать, если салют не сработал?
Нельзя подходить к изделию сразу. Следует подождать указанное в инструкции время и только потом утилизировать его безопасным способом.
