Праздничные коробки разрастаются как снежный ком: как остановить хаос до того, как он захватит дом

Недвижимость

Сейчас — удачный момент, чтобы разобрать шкафы, ящики и тумбы и встретить Новый год в более спокойном и организованном доме. Многие откладывают уборку "на потом", особенно если привыкли складывать вещи по принципу "не видно — и ладно". Но именно конец года помогает трезво оценить, что действительно нужно, и освободить место для нового, об этом сообщает Southern Living.

Девушка убирает вещи в шкаф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка убирает вещи в шкаф

Почему предновогодняя уборка работает лучше всего

Профессиональный организатор Розенталь считает регулярную инвентаризацию гардероба и мест хранения полезной привычкой. Такая "перезагрузка" снижает визуальный шум, облегчает поиск нужных вещей и помогает поддерживать порядок без постоянных усилий. В преддверии праздников это особенно заметно: когда в доме появляются подарки, упаковка, декор и сезонные покупки, свободное место становится важнее, чем кажется.

Рекомендуемый подход — заранее выделить время для расхламления и относиться к нему как к обычной задаче в календаре. Лучше ставить короткие, реалистичные рамки — например, один час вместо "целого дня". Это снижает риск усталости и повышает шанс довести дело до конца.

Как часто стоит устраивать разбор вещей

По мнению Розенталь, оптимально проводить крупную ревизию три раза в год, привязывая её к смене сезонов: весной, в конце лета и в декабре. Предновогодний этап важен ещё и потому, что помогает заранее подготовить систему хранения под всё, что придёт в дом в ближайшие недели. Если пропустить этот шаг, новые вещи быстро смешаются с теми, которыми давно не пользуются, и беспорядок станет только заметнее.

Простая система сортировки, которая экономит силы

Чтобы процесс не превращался в бесконечные сомнения, полезно заранее подготовить систему. Розенталь предлагает взять стикеры и обозначить четыре категории:

  1. Оставить

  2. Отдать

  3. Убрать на хранение

  4. Выбросить

Такая схема ускоряет сортировку и хорошо работает в "трудных" зонах — в шкафу с сезонной одеждой, в ящиках с мелочами, в коробках с праздничными украшениями и в кухонных полках.

Как понять, что вещи пора уйти из дома

Начните с простого фильтра: использовался ли предмет в последние шесть месяцев. Если нет и он не имеет для вас реальной ценности, чаще всего разумнее отдать его, продать, сдать на комиссию или утилизировать. Для сентиментальных вещей важно честно оценить, есть ли для них место: иногда достаточно сделать фотографию, чтобы сохранить воспоминание и не перегружать пространство.

Пять категорий, с которых удобно начать перед Новым годом

Старые праздничные украшения

Если декор не доставали больше года, вероятность повторного использования низкая. Освободив место, проще хранить то, что действительно нравится и подходит текущему стилю дома.

Игрушки, из которых дети выросли

Разбор лучше проводить спокойно и без спешки: убрать поломанное, рассортировать то, что без деталей, и оставить только то, что соответствует возрасту. Так освобождается место для новых игрушек и снижается ежедневный хаос.

Принадлежности для выпечки

Формы, насадки и редкие инструменты часто лежат без дела большую часть года. Если убрать лишнее, на кухне станет проще организовать ежедневные предметы — контейнеры, посуду, приборы и продукты для готовки.

Зимняя одежда и аксессуары

Пуховики, шарфы и обувь занимают много места, поэтому полезно пересмотреть то, что не носилось прошлой зимой или не приносит удовольствия. Это помогает собрать актуальный "зимний набор" и не держать в шкафу лишнее.

Разные предметы в ключевых зонах

Не обязательно пытаться разобрать весь дом сразу. Практичнее начать с помещений, где больше всего людей и, соответственно, больше всего беспорядка: гостиная, кухня, кабинет. Такой фокус даёт быстрый результат и поддерживает мотивацию.

Сравнение: разбор по зонам или "всё сразу"

Разбор по зонам помогает видеть прогресс: закрыли одну комнату — и порядок уже ощущается. Подход "всё сразу" даёт эффект масштабной уборки, но чаще заканчивается усталостью и временными кучами. Если времени мало, лучше идти по зонам и фиксировать завершение каждого этапа.

Советы: как не бросить уборку на середине

  1. Найдите напарника: поддержка помогает начать и сохранять темп.

  2. Подготовьтесь заранее: мешки, стикеры, коробки, контейнеры и план, куда отвезти вещи.

  3. Придумайте награду: небольшой бонус после результата помогает не сорваться.

Популярные вопросы о предновогоднем расхламлении

Сколько времени нужно, чтобы разобрать шкаф?

Обычно хватает 45-90 минут на один шкаф, если работать по категориям и заранее подготовить пакеты и коробки.

Что лучше: выбрасывать или отдавать вещи?

В хорошем состоянии — лучше отдавать или продавать. Выбрасывать стоит то, что испорчено, не подлежит ремонту или не подходит для переработки.

Как выбрать систему хранения после расхламления?

Ориентируйтесь на привычки: в шкафу — коробки и разделители, в ящиках — органайзеры, на кухне — контейнеры и подписанные зоны. Чем проще система, тем легче её поддерживать.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
