Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем

Шторы, которые собирают интерьер воедино: эти решения работают даже при неудачном ремонте

Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
Недвижимость

Шторы в гостиной работают почти как финальный штрих в образе: они способны "собрать" интерьер воедино и добавить ощущение дорогого пространства даже без капитального ремонта. При этом роскошный эффект не всегда требует больших затрат — многое решают фактура ткани, посадка и правильно подобранные детали. Главное — избегать случайных решений и продумать оформление окна так же внимательно, как выбор дивана или ковра.

Интерьер с бежевыми шторами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер с бежевыми шторами

Почему шторы так сильно влияют на впечатление от интерьера

Гостиная чаще всего становится центром дома, и именно здесь особенно заметны текстуры, качество тканей и общая "чистота" оформления. Плотные материалы добавляют уюта и глубины, а легкие делают пространство светлее и визуально просторнее. Если ткань выглядит тонкой и "пустой", карниз выбран наспех, а длина штор не соответствует высоте потолков, комната может казаться менее аккуратной. Но есть несколько приемов, которые помогают создать благородный образ даже с ограниченным бюджетом.

Материал и цвет: база дорогого эффекта

В первую очередь стоит смотреть на ткань. Бархат, лен и шелк считаются наиболее выигрышными вариантами: они хорошо драпируются, дают красивую фактуру и воспринимаются более статусно. Особенно эффектно работают нейтральные и темные оттенки — они выглядят спокойнее и "дороже", чем слишком яркие или пастельные решения, сообщает Ideal Home.

Однотонные ткани обычно выглядят более изысканно, но деликатный узор тоже уместен: жаккард, растительные мотивы или пейсли могут добавить интерьеру глубины, если не спорят с ковром, обивкой мебели и цветом стен.

Подкладка и объём: простой способ добавить вес

Даже недорогая ткань смотрится заметно солиднее, когда шторы имеют подкладку. Она делает полотно более плотным, помогает держать форму, улучшает драпировку и защищает от яркого солнца. Если хочется обновить гостиную без серьезных расходов, иногда достаточно добавить подкладку к существующим шторам или выбрать готовые модели с ней. Такой подход дает ощущение качества и продуманности, а интерьер становится визуально "мягче".

Карниз и фурнитура: детали, которые задают стиль

Оформление окна воспринимается как единый комплект, поэтому экономия на карнизе часто сразу бросается в глаза. Металлы вроде латуни, железа и матового никеля смотрятся более благородно, чем легкие и тонкие конструкции. Тёмное дерево и бронзовое покрытие тоже хорошо работают, особенно если в комнате уже есть похожие элементы — например, ножки журнального столика, бра, ручки на мебели или рамы постеров. Наконечники и аккуратные кольца нередко становятся тем самым небольшим акцентом, который добавляет интерьеру "дорогой" характер.

Прозрачные шторы: воздух, свет и глубина

Прозрачные шторы из старых простыней и другие легкие ткани помогают сделать гостиную более светлой и визуально просторной. Они хорошо смотрятся и как самостоятельное решение, и в паре с плотными шторами: два слоя создают глубину и ощущение сложного, дизайнерского оформления. Важно, чтобы легкий слой выглядел аккуратно и не был слишком коротким — тогда окно будет восприниматься завершенным.

Заголовки и складки: эффект бутик-отеля

На ощущение премиальности влияет не только ткань, но и верхняя часть штор — то, как они собраны. Классические складки "щип" или "двойной щипок" дают строгий, вневременной силуэт. Волнистая сборка выглядит более современно: ткань ложится равномерными линиями и создает эффект отельной аккуратности. Этот прием особенно выгоден в нейтральной гамме, когда шторы становятся частью общей композиции, а не единственным ярким пятном.

Длина штор: правило, которое лучше не нарушать

Короткие шторы редко выглядят выигрышно в гостиной. Для ощущения "дорогого" пространства чаще выбирают либо ровную длину "в пол", либо мягкую драпировку с запасом ткани, когда низ красиво ложится на покрытие. В обоих случаях важно добиться аккуратности: неровный край или неправильные замеры сразу портят впечатление, как и многие ошибки в интерьере, которые кажутся мелочами, но в сумме создают ощущение хаоса.

Популярные вопросы о шторах для гостиной

Какие шторы смотрятся дороже всего?

Чаще всего это однотонные бархатные, льняные или шелковые модели в нейтральных или глубоких оттенках, с аккуратными складками и качественным карнизом.

Можно ли добиться премиального вида без покупки новых штор?

Да, иногда достаточно добавить подкладку, заменить карниз на более выразительный и скорректировать длину — именно эти элементы сильнее всего влияют на впечатление.

Что лучше: плотные шторы или сочетание с прозрачными?

Сочетание обычно выглядит богаче: прозрачный слой добавляет свет и объём, а плотный — делает оформление завершенным и выразительным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Садоводство, цветоводство
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Последние материалы
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Регулярная физическая активность улучшает здоровье сердца
Мел снижает кислотность почвы и останавливает рост мха
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.