Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монета ушла в сотни раз дороже номинала — The Sun
Зимой мышцы спины работают в режиме обогрева и остаются напряжёнными — Гурин
Сыворотки для волос зимой снижают ломкость и риск секущихся кончиков — Bazaar
Полиция указала допустимый уровень шума в квартирах в новогодние каникулы
Тёплые фруктовые завтраки стали востребованы в зимний сезон — Joy Pup
Венгерская MOL может купить долю сербской нефтегазовой NIS — Лукич
Алкоголь в крови сохраняется до 12 часов
Апартаменты в новостройках стоят на 15–25% дешевле квартир
Зимой Гоцатлинское водохранилище покрывается прозрачным льдом — путешественники

Солнце утром включает энергию, а не кофе: 15 минут меняют циркадный ритм и кортизол

Кортизол утром регулируют сон, дневной свет и завтрак — Jenny
Недвижимость

Кортизол часто называют "гормоном бодрости": утром он естественно повышается, помогая проснуться и включиться в дела. Одновременно он тесно связан с циркадным ритмом — внутренними часами, которые управляют сном, аппетитом и уровнем энергии. Проблемы начинаются тогда, когда кортизол стабильно слишком высокий или, наоборот, подозрительно низкий, об этом сообщает Jenny.

Улыбка
Фото: unsplash.com by Andriyko Podilnyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Улыбка

Почему кортизол так важен для самочувствия

Кортизол вырабатывается надпочечниками и участвует в регуляции множества процессов — от пищеварения до реакции на стресс. В норме его уровень выше в первой половине дня и постепенно снижается к вечеру, что помогает организму готовиться ко сну. Если этот "суточный график" сбивается, могут появляться неприятные симптомы.

Хронически высокий кортизол нередко связывают с тревожностью, набором веса, повышенным давлением и нарушениями сна. Слишком низкий уровень, наоборот, может проявляться усталостью, пониженным давлением и сниженной устойчивостью к стрессу. Исследования также отмечают, что аномальные показатели кортизола могут быть связаны с неврологическими и психическими проблемами, включая депрессию и хроническую боль.

Главная причина дисбаланса — стресс

Одна из самых распространённых причин "перекоса" кортизола — длительный стресс. Причём уровень стресса в обществе растёт: в 2024 году 43% взрослых сообщили, что ощущали больше напряжения, чем годом ранее. Хорошая новость в том, что на утренний уровень кортизола можно мягко влиять через привычки — без жёстких ограничений и сложных схем.

Четыре утренние привычки, которые поддерживают здоровый кортизол

1) Стабильное время подъёма

Даже при полноценном сне важна регулярность. Если в будни вы встаёте рано, а на выходных "отсыпаетесь", организм может сбиваться с привычного ритма. Старайтесь просыпаться примерно в одно и то же время каждый день — так кортизол будет естественно подниматься утром и снижаться к вечеру, облегчая засыпание.

2) Потренируйтесь утром

Физическая активность полезна в любое время, но утреннее движение часто лучше "ложится" на естественный пик кортизола. Это может быть не тренажёрный зал, а спокойные варианты: йога, растяжка, короткая прогулка. Такие активности снижают эмоциональное напряжение и помогают стартовать день более ровно.

3) Дневной свет в первые часы после пробуждения

Свет — один из главных сигналов для внутренних часов. Если утром выйти на улицу хотя бы на 15-30 минут, это помогает синхронизировать циркадный ритм и поддерживать адекватную дневную бодрость. Удобный формат — прогулка, лёгкая пробежка или даже несколько упражнений на свежем воздухе.

4) Сбалансированный завтрак

Даже если аппетит появляется не сразу, организму важно получить "топливо" в первой половине дня. Пропуск завтрака связывают со снижением утреннего кортизола и возможными нарушениями циркадного ритма. Наиболее удачная комбинация — белок, полезные жиры и сложные углеводы: это помогает дольше сохранять сытость и поддерживать стабильную энергию.

Сравнение: какие утренние привычки работают быстрее всего

Свет и движение обычно дают самый быстрый эффект по ощущению бодрости уже в тот же день. Фиксированное время подъёма проявляется заметнее через несколько дней, когда организм начинает "предугадывать" пробуждение и выстраивает ритм. Завтрак влияет на самочувствие комплексно: он поддерживает концентрацию, аппетит и устойчивость к стрессу в течение дня.

Советы шаг за шагом: как внедрить изменения без стресса

  1. Выберите один пункт — например, ежедневный подъём в одно время.

  2. Через 3-5 дней добавьте второй — короткую прогулку на свету.

  3. Затем подключите мягкое движение: растяжку или йогу 10-15 минут.

  4. Завершите настройку завтраком: начните с простого варианта с белком.

  5. Если сорвались на выходных — просто вернитесь к плану на следующий день, без "наказаний" и резких компенсаций.

Популярные вопросы о кортизоле и утренней рутине

Можно ли снижать кортизол специально?

Кортизол должен быть выше утром — это нормально. Речь скорее о поддержании здорового ритма, чтобы не было хронически высоких показателей и проблем со сном.

Что лучше для утра: тренировка или прогулка?

Если вы не любите интенсивные нагрузки с утра, прогулка на дневном свете может быть эффективнее и психологически проще. Главное — регулярность.

Сколько стоит "здоровая рутина"?

Базовые шаги не требуют затрат: прогулка, растяжка и режим подъёма бесплатны. Дополнительные расходы могут быть только на спортзал или продукты для завтрака — по желанию.

Как выбрать завтрак, чтобы он поддерживал энергию?

Оптимально сочетать белок (яйца, творог, йогурт), полезные жиры (орехи, авокадо) и сложные углеводы (каша, цельнозерновой хлеб). Так уровень энергии держится дольше и меньше хочется перекусов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Популярное
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал

Подлодка Ran нашла скрытые подледные структуры у ледника Дотсона и пропала без связи, оставив ученым уникальные данные и вопросы.

беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Зимой мышцы спины работают в режиме обогрева и остаются напряжёнными — Гурин
Сыворотки для волос зимой снижают ломкость и риск секущихся кончиков — Bazaar
Полиция указала допустимый уровень шума в квартирах в новогодние каникулы
Чемерица зацветает изумрудными цветками зимой
Тёплые фруктовые завтраки стали востребованы в зимний сезон — Joy Pup
Венгерская MOL может купить долю сербской нефтегазовой NIS — Лукич
Алкоголь в крови сохраняется до 12 часов
Апартаменты в новостройках стоят на 15–25% дешевле квартир
Зимой Гоцатлинское водохранилище покрывается прозрачным льдом — путешественники
В банковской ячейке Канады нашли драгоценности Габсбургов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.