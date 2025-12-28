Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В пруду Май По нашли кубомедузу с 24 глазами
Цитрусовые признали чувствительными к избытку фосфатов — Mein Schöner Garten
Микрофибра после падения на пол царапает лак — Jalopnik
Питьевой режим ускорит выход из праздничного переедания — нутрициолог Рахматуллина
Елена Вяльбе высказалась о конфликтах с Большуновым
Амурского тигра из Барабаша вернули в дикую природу — Центр Тигр
Анна Щербакова поедет на Олимпиаду в Милане как зритель
Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни
Кофеин свыше 400 мг в день повышает нагрузку на сердце — кардиологи

Плед, подушка и не только: антикризисный гид по подаркам, которые создают уют, а не чувство долга

Плед из флиса станет недорогим и уютным подарком на Новый год — Ivd
Недвижимость

Выбор подарка — задача не из лёгких, особенно когда хочется уложиться в рамки бюджета, но не потерять в качестве и оригинальности. Хорошая новость: достойный и душевный презент не обязательно должен быть дорогим. Мы собрали идеи практичных и стильных подарков, которые понравятся самым разным людям.

Новогодний подарок на снегу
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний подарок на снегу

Пять полезных и практичных подарков на Новый год

Уютный плед: подарок для всех

Это универсальный вариант, который подойдёт абсолютно каждому. Мягкий плед создаёт ощущение комфорта, его используют для отдыха на диване, в кресле с книгой или во время просмотра фильмов.

Выбирая плед, можно ориентироваться на материал. Бюджетные, но очень мягкие и тёплые варианты — из флиса или акрила. Для тех, кто предпочитает натуральные ткани, отлично подойдут модели из смесового хлопка или тонкой шерсти — они хорошо согревают и позволяют коже дышать. Главное — выбрать приятную расцветку, которая впишется в интерьер, напоминает сайт Ivd.

Стильная декоративная подушка

Такой подарок — простой способ освежить обстановку в гостиной или спальне. Если вы знаете стилистику дома получателя, выбор становится проще. Можно подобрать наволочку с геометрическим принтом, текстурным узором, стильной вышивкой или даже с новогодним мотивом, который будет актуален весь декабрь.

Это отличный способ добавить интерьеру индивидуальности без глобальных перемен. Сейчас в магазинах огромный выбор: от лаконичных однотонных моделей до ярких дизайнерских решений.

Полезная компактная техника для кухни

Не нужно дарить огромный и дорогой кухонный комбайн, если человек в нём не нуждается. Обратите внимание на небольшие, но очень функциональные приборы, которые облегчают рутину и делают процесс готовки приятнее.

В этот список входят тостеры для идеальных завтраков, компактные вафельницы для домашних десертов, блендеры-стаканы для полезных смузи или мультипекари для быстрых горячих сэндвичей. Такой подарок — это забота о ежедневном комфорте.

Качественная посуда для конкретных задач

Вместо универсальной, но часто бесполезной сковороды, подарите инструмент для конкретной кулинарной цели. Это может быть небольшой сотейник с толстым дном для идеальных соусов, удобный ковшик для подогрева молока, сковорода-гриль для мяса и овощей или стильная форма для запекания.

"Хорошая сковорода или кастрюля — это подарок, который будет служить годами и напоминать о вас каждый раз, когда им пользуются", — отмечают эксперты.

Классный аксессуар для питомца

Подарок для домашнего любимца — это всегда знак внимания ко всей семье. Для кошки можно выбрать современную когтеточку в виде столбика или стильный лежак в нейтральных тонах, который впишется в интерьер. Для собаки — прочный и модный ошейник, удобную миску из нержавейки или новую игрушку.

Если хочется удивить, рассмотрите полезные гаджеты: автоматическую поилку-фонтан, которая побуждает питомца пить больше воды, или интерактивную кормушку-головоломку для развития интеллекта.

Сравнение: практичный vs. декоративный подарок

Практичные подарки (плед, техника, посуда) приносят ежедневную пользу и ассоциируются с комфортом. Их минус — может показаться, что в них нет "изюминки". Декоративные подарки (подушка, аромасвеча) сразу создают настроение и несут эстетическую ценность, но есть риск, что они не впишутся в интерьер получателя. Идеальный баланс — вещь, которая красива и полезна одновременно.

Плюсы и минусы таких подарков

Преимущества: Все идеи имеют понятную практическую ценность и вряд ли окажутся бесполезными. Их можно найти в любом ценовом сегменте, подстроившись под бюджет. Большинство из них универсальны и подходят как мужчинам, так и женщинам.

Недостатки и риски: Некоторые подарки (например, посуда или подушка) требуют знания вкусов получателя, чтобы точно попасть в стиль. Есть риск подарить то, что у человека уже есть. Чтобы избежать этого, можно выбрать нейтральный, но качественный вариант (например, плед классического серого цвета) или подарить сертификат в магазин, специализирующийся на таких товарах.

Советы, как выбрать идеальный недорогой подарок

  1. Вспомните об увлечениях. Даже при скромном бюджете можно найти что-то связанное с хобби: красивый блокнот для записей, набор редких семян для садовода, удобный чехол для наушников.

  2. Делайте ставку на качество. Лучше купить одну хорошую вещь (например, плед из приятной ткани), чем несколько дешёвых и бесполезных. Качество всегда чувствуется.

  3. Добавьте персональности. Даже простой подарок можно дополнить открыткой с тёплыми словами или упаковать в красивую бумагу с бантом. Это создаёт ощущение праздника.

  4. Объедините несколько мелких вещей в тематический набор. Например, набор для уютного вечера: пакетик хорошего чая, ароматическая свеча в жестяной баночке и пара носочков с праздничным принтом.

  5. Рассмотрите "опыт" вместо вещи. В качестве подарка можно преподнести билет на выставку, онлайн-курс по интересной теме или сертификат на мастер-класс. Это останется в памяти надолго.

Популярные вопросы о выборе подарков

Что подарить, если совсем не знаешь вкусов человека?
В этом случае спасают универсальные и нейтральные варианты: качественный плед пастельного или тёмного оттенка, набор банных полотенец, стильная термокружка, подарочный набор хорошего кофе или чая, красивая настольная лампа.

Стоит ли дарить предметы интерьера, если не был в гостях?
Это рискованно. Если вы не видели интерьер, лучше выбрать что-то, что не привязано к конкретному стилю: например, не плед с ярким узором, а текстиль спокойного цвета, или не большую вазу, а декоративную свечу в жестяной банке.

Какой бюджетный подарок будет выглядеть дорого?
Всё, что связано с тактильными ощущениями и качеством материалов: плед из мягкой шерсти, кожаный кошелёк или ключница, набор махровых полотенец, флакон качественного жидкого мыла или крема для рук в красивой упаковке. Важна презентация — красивая упаковка добавляет ценности любому подарку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Кофеин свыше 400 мг в день повышает нагрузку на сердце — кардиологи
Цифровой рубль выходит на рынок через универсальный QR-код — НСПК
Karenia cristata вызвала массовую гибель морских животных в Южной Австралии — Earth
Ретро-кроссовки 1970-х вернулись в тренды 2026 года
Подмерзшие побеги гардении обрезают только весной — Southern Living
Для дрессировки собак лучше всего использовать мелкие лакомства
Гороскоп: планета-управитель формирует энергетику знака
Лишний вес повышает нагрузку на суставы при ходьбе — подиатр Владимир Нечаев
Сицилия позволяет совместить пляжи, города и природу в одной поездке — гиды
Samsung зарегистрировала новые бренды в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.