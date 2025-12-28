Деревянная разделочная доска превращается в губку для запахов: лайфхаки, которые спасают кухню

Пищевая сода и уксус помогают устранить стойкие запахи на деревянной доске

Запах лука, чеснока или сырого мяса способен испортить впечатление даже от самой удобной деревянной разделочной доски. Многие сталкиваются с тем, что после готовки доска выглядит чистой, но аромат остаётся и возвращается снова. Причина проста: дерево "живёт" иначе, чем пластик, и умеет удерживать запахи глубже поверхности, об этом сообщает Southern Living.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Разделочная доска

Почему дерево впитывает запахи сильнее пластика

Древесина от природы пористая: в микротрещины и волокна попадают соки, жиры и мельчайшие частицы еды — вместе с их ароматом. Если доску мыть и сразу убирать без тщательной сушки, влага задерживается внутри, а запах становится устойчивее. Сильнее всего "прилипают" лук, чеснок, рыба, специи и сырое мясо — у этих продуктов высокая концентрация летучих соединений.

При этом у деревянной доски есть весомые плюсы: она долговечная, эстетичная, а ножи на ней дольше остаются острыми. Но именно поэтому такой аксессуар требует грамотного ухода, как и другие предметы кухонного инвентаря — от посуды до чистки холодильника и хранения продуктов.

Быстрые способы убрать слабый запах

Когда аромат лёгкий и "свежий", чаще всего достаточно мягкой механической чистки и кислоты.

Соль + лимон. Насыпьте крупную соль на доску и потрите её половинкой лимона. Соль работает как нежный абразив, а лимонная кислота помогает нейтрализовать запахи. После этого доску нужно промыть и обязательно вытереть насухо. Паста из соды. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до состояния густой кашицы. Нанесите на поверхность, потрите губкой или щёткой, смойте и высушите.

Эти методы подходят для повседневного ухода и особенно удобны после нарезки чеснока, зелени или фруктов, когда хочется быстро вернуть ощущение свежести.

Как справиться со стойким запахом

Если доска уже пропиталась ароматом, потребуется более глубокая обработка. Рабочая схема — сода + белый уксус. Посыпьте доску содой и сбрызните уксусом: начнётся реакция с пенообразованием. После этого тщательно потрите поверхность, промойте и хорошо высушите.

Для усиления эффекта можно дополнительно пройтись лимонным соком или раствором уксуса с водой. Но важно помнить: ключевой шаг — сушка. Именно влажная древесина удерживает запахи дольше всего и быстрее "собирает" новые.

Чего нельзя делать с деревянной доской

Дерево плохо переносит способы, которые допустимы для пластика.

Не замачивайте и не мойте в посудомоечной машине. Жар и вода могут привести к деформации и трещинам. Не используйте агрессивные средства с сильной отдушкой. Они способны впитаться в древесину и оставить "химический" шлейф. Осторожнее с отбеливателем. Для пластика он может быть уместен в разбавленном виде, а дерево часто пересушивает и обесцвечивает.

Как предотвратить появление запахов

Правильный режим ухода снижает риск того, что доска начнёт пахнуть даже после обычной готовки.

Сушите доску сразу. Лучше вытирать насухо и ставить вертикально, чтобы влага не застаивалась.

Лучше вытирать насухо и ставить вертикально, чтобы влага не застаивалась. Регулярно пропитывайте маслом. Пищевое минеральное масло закрывает часть пор, помогает избежать растрескивания и снижает впитываемость.

Пищевое минеральное масло закрывает часть пор, помогает избежать растрескивания и снижает впитываемость. Используйте несколько досок. Отдельная доска для сырого мяса и морепродуктов, другая — для овощей, хлеба и готовых продуктов. Это уменьшает не только запахи, но и риск перекрёстного загрязнения.

Советы по уходу за деревянной доской — шаг за шагом

Сразу после использования смойте остатки пищи тёплой водой и мягким средством без сильного запаха. Протрите доску насухо и оставьте сушиться вертикально. При слабом запахе используйте соль с лимоном или содовую пасту. При стойком запахе примените соду и уксус, затем тщательно промойте. Раз в несколько недель нанесите минеральное масло тонким слоем. Для кухни держите отдельную доску для мяса — это упрощает гигиену и помогает избежать "коктейля" запахов, как бывает при удалении запаха из раковины и труб.

Популярные вопросы о запахах на деревянных разделочных досках

Можно ли убрать запах рыбы с деревянной доски?

Да. Обычно помогает сода с уксусом, а затем тщательная сушка. Для профилактики лучше выделить отдельную доску для рыбы.

Что лучше против запаха лука и чеснока?

Соль и лимон — быстрый вариант. Если запах держится долго, используйте пасту из соды или содово-уксусный метод.

Можно ли дезинфицировать деревянную доску отбеливателем?

Нежелательно: отбеливатель пересушивает древесину и может испортить цвет. Для дерева безопаснее мягкие методы и регулярная пропитка маслом.

Сколько стоит хорошая деревянная доска и когда проще заменить её?

Цена зависит от породы и толщины. Замену обычно имеет смысл рассматривать, если доска треснула, начала расслаиваться или впитала запах настолько, что он возвращается даже после глубокой очистки и сушки.