Раковина превращается в бассейн за минуту: простая пена выталкивает засор без сантехника

Недвижимость

Засор в раковине почти всегда появляется не вовремя — особенно когда дома идёт активная уборка и на кухне приходится мыть горы посуды. Остатки еды и жир постепенно оседают в трубах, из-за чего вода начинает уходить медленно и может вовсе остановиться. В такие моменты многие готовы бежать за агрессивной химией или вызывать мастера, об этом сообщает Southern Living.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Почему засоры чаще случаются на кухне

Во время интенсивной готовки и уборки в слив попадает больше крошек, соусов и жира. Даже если кажется, что всё смывается без следа, частицы пищи цепляются за стенки труб и постепенно собираются в плотный налёт. Сначала проблема выглядит безобидно: вода уходит чуть медленнее, появляется лёгкий запах. Затем "пробка" становится плотнее, и раковина может начать наполняться водой после каждой мойки.

Чтобы не доводить до серьёзного засора, важно реагировать сразу и выбирать методы, которые не вредят трубам — особенно если дома пластиковая разводка.

Домашняя "активная пена": три ингредиента

Один из простых способов — смесь из пищевой соды, уксуса и средства для мытья посуды. Ключевая деталь — достаточно пяти капель моющего средства: оно помогает расщеплять жир и усиливает действие пены. Такая комбинация часто помогает, когда слив ещё не перекрыт полностью, а вода уходит медленно или "булькает".

Советы по прочистке слива шаг за шагом

  1. Уберите из раковины стоящую воду (губкой или кружкой).

  2. Насыпьте в слив около половины стакана пищевой соды.

  3. Капните 5 капель средства для мытья посуды.

  4. Влейте стакан уксуса — начнётся активное вспенивание.

  5. Прикройте слив тряпкой или пробкой, чтобы реакция работала внутри трубы.

  6. Подождите 25-30 минут.

  7. Промойте слив большим количеством горячей воды.

Если засор свежий, эффект ощущается сразу: вода начинает уходить быстрее, исчезает неприятный запах. Для профилактики подобную процедуру иногда повторяют раз в несколько недель — особенно после приготовления жирных блюд.

Почему сода и уксус действительно работают

Пищевая сода — щёлочь, которая помогает размягчить налёт и частично "поднять" жир с поверхности труб. Уксус — кислота: при смешивании с содой выделяется углекислый газ, и образуется пена. Она работает как мини-"ёршик": взбивает загрязнения и помогает смыть их потоком горячей воды.

Пять капель средства для мытья посуды добавляются не ради пены как таковой, а из-за эмульгирующих свойств: жир распадается на более мелкие частицы и быстрее покидает трубу.

Сравнение домашних способов устранения засора

Сода с уксусом и моющим средством лучше всего подходят для жировых и "кухонных" засоров, когда проблема связана с остатками еды и налётом. Кипяток помогает быстрее всего именно против жира, но не справляется с плотными пробками из крошек. Вантуз эффективен, если засор близко, однако при налёте на стенках он часто даёт временный результат.

Если засоры повторяются, полезно время от времени мягко очистить кухонный слив - это снижает риск накопления жира и запахов без лишней агрессии к трубам.

Плюсы и минусы метода с активной пеной

Этот способ ценят за доступность: сода, уксус и моющее средство обычно есть дома. Он подходит для большинства бытовых труб, не требует разборки сифона и помогает быстро вернуть нормальный слив.

Минус в том, что при серьёзной "пробке" метод может не сработать. Кроме того, если в трубе есть посторонний предмет или плотный ком волос (в ванной), потребуется механическая чистка. Чтобы не ухудшить ситуацию, важно помнить, какие вещества нельзя выливать в канализацию - некоторые привычки делают засоры почти неизбежными.

Популярные вопросы о прочистке засорившейся раковины

Можно ли использовать метод для ванной?

Да, но если причина — волосы, пена может помочь только частично. В таких случаях лучше механическая чистка.

Сколько раз можно повторять процедуру?

Обычно хватает одного раза. Если вода стала уходить лучше, но не идеально, можно повторить ещё раз.

Что лучше: вантуз или сода с уксусом?

Если засор "жировой" и накопительный, чаще помогает сода с уксусом. Если пробка близко к сливу — вантуз может быть быстрее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
