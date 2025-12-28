Пыль в доме превращает воздух в аллергенный коктейль: незаметные привычки делают уборку бесполезной

В вашем доме вдруг стало заметно больше пыли, а аллергия начала проявляться сильнее? Иногда причина действительно лежит на поверхности — открытые окна или дорожные работы рядом, — но чаще виноваты привычные вещи, которые легко упустить из виду. Пыль ухудшает качество воздуха и может усиливать симптомы астмы и аллергии, об этом сообщает Real Simple.
Пыль — это не просто налёт на полках. В неё входят пыльца, отмершие клетки кожи, шерсть животных, плесень, бактерии, продукты жизнедеятельности пылевых клещей и другие микрочастицы. С улицы в дом попадают почва, песок и загрязнения — через щели в окнах и дверях, а также на одежде, обуви и лапах питомцев. По словам аллерголога и иммунолога Сони Каджигал, почти в каждом доме есть скрытые источники пыли, которые незаметно повышают её уровень и ухудшают самочувствие.
Одна из самых частых причин — слабая вентиляция. Когда воздух плохо обновляется, частицы пыли задерживаются в комнатах и оседают в труднодоступных местах. Если при этом уборка проводится нерегулярно, ситуация быстро усугубляется. Эксперты советуют проверить, исправно ли работает система отопления, вентиляции и кондиционирования, и подумать о способах улучшить воздухообмен — например, использовать вентиляторы и чаще проветривать, если позволяет сезон.
Ковры, ковролин, шторы, матрасы, подушки и обивка мебели удерживают пыль особенно активно. В таких местах легко приживаются пылевые клещи, а контакт с их аллергенами часто становится причиной раздражения дыхательных путей.
"Пылевые клещи живут в матрасах, подушках и обивке мебели", — говорит доктор медицинских наук Соня Каджигал.
Снизить риск помогают противоаллергические чехлы для матрасов и подушек. Шьям Джоши, главный медицинский и научный сотрудник Nectar, также обращает внимание на шторы: если ткань редко стирается или сдается в химчистку, она превращается в постоянный накопитель микрочастиц. Выходом могут стать жалюзи или ставни, либо шторы, которые можно стирать в машинке.
Волокна ковра удерживают грязь, шерсть и мелкий мусор, а при ходьбе всё это снова поднимается в воздух. Полностью отказаться от ковров удаётся не всем, но регулярная чистка и пылесос заметно снижают количество аллергенов. Домашние животные тоже добавляют пыли: шерсть, частицы кожи и уличная грязь быстро распространяются по дому. Джоши отмечает, что ограничение доступа питомцев к спальне и мягкой мебели помогает уменьшить общий уровень пыли, а груминг и купание особенно полезны в сезон линьки.
Важно помнить, что уборка — это не только протирание поверхностей. Сюда входят пылесос, стирка постельного белья и уход за мягкой мебелью.
"В идеале это следует делать каждую неделю, если это возможно, чтобы поддерживать низкий уровень пыли и содержащихся в ней многочисленных аллергенов", — советует доктор медицинских наук Шьям Джоши.
Проверьте вентиляцию и регулярно меняйте фильтры, если они есть.
Пылесосьте ковры и коврики, уделяя внимание углам и зоне у входа.
Стирайте постельное бельё минимум раз в неделю.
Используйте чехлы для матраса и подушек.
Пересмотрите текстиль: выбирайте шторы, которые легко стирать, или замените их на жалюзи.
Рассмотрите очистители и увлажнители воздуха - при аллергии они часто улучшают самочувствие.
Следите за уходом за питомцами и ограничьте их доступ к спальне, если аллергия обостряется.
Чаще всего из-за плохой циркуляции воздуха, текстиля и ковров, а также из-за того, что пыль постоянно поднимается с пола.
Твёрдые покрытия легче поддерживать в чистоте, а ковры требуют регулярной глубокой чистки.
Базовые меры почти бесплатны, а дополнительные расходы связаны с техникой, фильтрами и противоаллергическими чехлами.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.