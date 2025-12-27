Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вода пахнет бассейном — и не просто так: трубы скрывают процесс, который спасает от беды

Запах хлора в водопроводной воде связан с обеззараживанием — Idealista
Недвижимость

Запах, напоминающий бассейн, и привкус хлора в водопроводной воде знакомы многим. Это может вызывать сомнения в её качестве и безопасности для питья. На самом деле причина такого вкуса чаще всего связана с защитой здоровья, а не с нарушениями. Об этом рассказывает Idealista.

Вода из под крана
Фото: Freepik is licensed under public domain
Вода из под крана

Зачем в водопроводную воду добавляют хлор

Использование хлора для обеззараживания питьевой воды стало одним из ключевых достижений общественного здравоохранения XX века. Благодаря этому удалось резко сократить распространение опасных инфекций, включая холеру и брюшной тиф.

В системах водоснабжения чаще всего применяют гипохлорит натрия и диоксид хлора. Эти вещества эффективно уничтожают бактерии, вирусы и микроорганизмы, такие как кишечная палочка, энтерококки и легионелла. Именно поэтому запах хлора в быту часто воспринимается как признак чистоты — подобные ассоциации нередко возникают и при уборке, особенно когда речь идёт о запахе хлорки в ванной.

Так называемый «свободный хлор» остаётся в воде и после очистки. Его задача — сохранять воду безопасной на всём пути от станции очистки до домашнего крана.

Почему вода из-под крана пахнет хлором

Интенсивность запаха и вкуса хлора может заметно меняться. На это влияет сразу несколько факторов.
Во-первых, застой воды в трубах. Если кран долго не открывали, например ночью, концентрация хлора ощущается сильнее.

Во-вторых, расположение квартиры. На верхних этажах или в удалённых участках сети вода обновляется реже, поэтому запах может быть более выраженным.

В-третьих, технические работы. Во время обслуживания водопровода дозу дезинфицирующих веществ иногда временно увеличивают.

Также значение имеет источник воды: разные водозаборы требуют разного уровня обеззараживания, а при высокой минерализации усиливается и характерный привкус, особенно заметный в регионах с жёсткой водопроводной водой.

Опасно ли пить хлорированную воду

Большинство международных организаций здравоохранения сходятся во мнении, что водопроводная вода с хлором безопасна, если его концентрация не превышает установленных норм. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что современные методы хлорирования соответствуют требованиям питьевой воды.

Организм человека выводит хлор естественным путём — через дыхание, пот и мочу. У чувствительных людей возможен лёгкий дискомфорт во рту или сухость, но эти ощущения кратковременны и не несут последствий.
Международное агентство по изучению рака не относит хлор к канцерогенам в тех дозах, которые применяются в системах водоснабжения.

Сколько хлора разрешено по закону

Согласно европейской директиве 2020/2184, действующей и в Италии, уровень свободного остаточного хлора в питьевой воде должен находиться в пределах 0,2–0,5 мг/л в точке потребления. Этот диапазон считается безопасным и достаточным для защиты от микробиологических рисков.
Водоснабжающие компании обязаны регулярно контролировать показатели и публиковать данные в открытых отчётах.

Сравнение: хлорированная вода и альтернативы

Хлорированная вода обеспечивает постоянную защиту от бактерий и вирусов на всём пути к потребителю. При этом её вкус может быть непривычным.

Бутилированная вода лишена запаха хлора, но требует дополнительных затрат и не всегда превосходит водопроводную по качеству.

Фильтрованная вода из-под крана часто сочетает безопасность централизованного водоснабжения и более нейтральный вкус.

Плюсы и минусы наличия хлора

Присутствие хлора в воде имеет свои особенности.
Плюсы: надёжная защита от патогенов, безопасность при транспортировке, контроль качества.
Минусы: специфический запах и вкус, возможный дискомфорт у чувствительных людей.

Советы по снижению запаха и вкуса хлора

  • Дайте воде отстояться в открытом графине 10–15 минут — хлор легко испаряется.

  • Перед употреблением спускайте воду несколько секунд, особенно утром.

  • Используйте фильтры с активированным углём — они эффективно уменьшают запах.

  • Рассмотрите системы микрофильтрации, ультрафильтрации или обратного осмоса для постоянного результата.

Популярные вопросы о хлоре в водопроводной воде

Можно ли пить воду с запахом хлора?
Да, если концентрация соответствует нормативам, она безопасна.

Что лучше — кипятить или фильтровать воду?
Фильтрация удобнее для ежедневного использования, кипячение помогает, но не всегда улучшает вкус.

Опасен ли хлор для детей?
При соблюдении норм — нет, вода остаётся пригодной для всех возрастов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
