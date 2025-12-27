Метро выходит за МКАД иначе: за строгими интерьерами скрывается передел всей транспортной карты

Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК

В 2022 году в Москве не открылась ни одна новая станция метро, однако уже в последующие годы темпы строительства заметно ускорились. Одним из ключевых проектов стала Рублево-Архангельская линия, которая должна существенно улучшить транспортную доступность северо-запада столицы и прилегающих территорий. В рамках первого этапа планируется запуск сразу нескольких станций, каждая из которых имеет собственную архитектурную концепцию и градостроительное значение.

Фото: mos.ru is licensed under Free More Info Станция метро Гольяново в Москве

Звенигородская: новая точка притяжения в Хорошево-Мневниках

Станция метро "Звенигородская" появится в районе Хорошево-Мневники — вблизи пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Такое расположение выбрано неслучайно: район активно застраивается жилыми и общественными объектами, а новая станция станет важным элементом транспортной инфраструктуры для будущих кварталов.

Проектом предусмотрены два подземных вестибюля. Они обеспечат выходы как к уже существующей застройке, так и к новым жилым комплексам, а также к остановкам наземного пассажирского транспорта. Это позволит перераспределить пассажиропотоки и сократить время в пути для жителей района.

Архитектурное решение "Звенигородской" выдержано в строгой монохромной гамме. Основная часть платформы будет выполнена в светлых тонах, тогда как путевые стены сделают более темными, создавая визуальный контраст. Центральным элементом интерьера станут белые колонны, которые плавно переходят в своды над зоной ожидания поездов, формируя ощущение открытого и структурированного пространства.

Народное Ополчение: отсылка к классике московского метро

Станция "Народное Ополчение" разместится вдоль улицы Демьяна Бедного, в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова. Она станет частью так называемой графитовой ветки и будет иметь два подземных вестибюля. Одним из ключевых преимуществ станции станет возможность пересадки на одноименную станцию Большой кольцевой линии, что значительно расширит варианты маршрутов для пассажиров.

В оформлении станции архитекторы сделали ставку на серо-красную цветовую палитру. По задумке проектировщиков, дизайн должен напоминать первые станции московского метро — с их монументальностью, четкой геометрией и вниманием к деталям. Такой подход подчеркивает историческую преемственность и уважение к классическим традициям столичной подземки.

Главным акцентом интерьера станут два ряда колонн сложной формы со встроенной подсветкой, расположенные вдоль платформы. Эти колонны будут образовывать своды, визуально объединяя пространство станции. Подобный архитектурный прием можно увидеть, например, на станции "Кропоткинская", которая считается одной из жемчужин раннего московского метро.

Бульвар Генерала Карбышева: архитектура с инженерным характером

Еще одной важной точкой на новой линии станет станция "Бульвар Генерала Карбышева". Она расположится параллельно улице Маршала Тухачевского, напротив одноименного бульвара, и также получит два подземных вестибюля. Район размещения станции отличается плотной жилой застройкой, поэтому ее открытие должно заметно снизить нагрузку на наземный транспорт.

Архитектурная концепция станции посвящена инженерным войскам, что отражается как в декоративных элементах, так и в общем настроении интерьера. В оформлении будут преобладать светло-серые и белые оттенки, создающие ощущение строгости и функциональности. Название станции выделят крупными буквами на контрастном фоне, чтобы оно было хорошо читаемо с любой точки платформы.

Особое внимание уделено художественному оформлению колонн: на них разместят барельефы, связанные с инженерной тематикой. Важную роль будет играть и свет — с помощью светодиодных конструкций архитекторы планируют подчеркнуть ключевые детали интерьера и задать нужный ритм пространству.

Рублево-Архангельская линия: масштабный проект для северо-запада столицы

Рублево-Архангельская линия метро станет одной из самых протяженных новых веток московского метрополитена. Ее длина превысит 27 километров, а общее количество станций составит 12. Линия пройдет по северо-западу Москвы — от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД, а в перспективе будет продлена до подмосковного Красногорска.

Одним из ключевых преимуществ новой ветки станет развитая система пересадок. Пассажиры смогут перейти на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Это повысит связанность транспортной сети и сократит время поездок между разными районами города.

Согласно текущим планам, в 2026 году откроется участок от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева". В 2027 году планируется ввод еще пяти станций: "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". С учетом перспективных станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы" линия в итоге протянется почти на 28 километров и соединит "Москва-Сити" с подмосковными районами.

Планы развития метро до 2030 года

Рублево-Архангельская ветка — лишь часть масштабной программы развития московского метро. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства подземки до 2030 года. Работы будут вестись как по продлению уже существующих линий, так и по созданию новых направлений.

Так, в 2028 году на карте метро появится станция "Гольяново", а в 2029 году планируется полностью завершить строительство Троицкой линии. В 2030 году новые станции откроются и на действующих ветках: "Южный порт" на Люблинско-Дмитровской линии и "Достоевская" на Кольцевой. В совокупности эти проекты должны обеспечить дальнейшее развитие городской агломерации и повысить комфорт передвижения для миллионов пассажиров.