Дело Долиной — не волшебный ключ: суровая правда о том, почему срок давности оказался важнее справедливости

Дело Долиной не станет универсальным прецедентом для всех — юрист Людмила Айвар

История с возвратом квартиры певицей Ларисой Долиной, казалось бы, создала важный прецедент для тысяч людей, потерявших жилье в похожих обстоятельствах. Однако последующее решение Верховного суда, окончательно оставившее квартиру за Полиной Лурье, резко отрезвило тех, кто уже надеялся на аналогичный пересмотр своих дел.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

О том, почему громкий судебный процесс не станет панацеей для всех пострадавших, в комментарии для издания MosTimes рассказала доктор юридических наук, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Индивидуальность как главный принцип суда

Даже внешне идентичные ситуации с недвижимостью при судебном разбирательстве оказываются уникальными. Юрист подчёркивает, что судебная практика по подобным делам не является универсальной. Каждый раз суд погружается в конкретные детали сделки, оценивает представленные доказательства и поведение сторон, что в итоге может привести к диаметрально противоположным решениям при, казалось бы, сходных исходных данных.

Ключевым фактором становятся сроки апелляции, кассации и надзора. Это непреложное процессуальное правило, которое не отменяется даже при наличии резонансного дела, попавшего в СМИ. После вступления судебного акта в законную силу начинается отсчёт времени, за которое решение можно оспорить. Если эти периоды упущены, шансы на пересмотр стремятся к нулю.

"Если не прошли сроки на обжалование судебных актов, то, безусловно, люди могут идти в вышестоящие инстанции и просить пересмотреть", — поясняет Людмила Айвар.

Эксперт отмечает, что само по себе дело Долиной не может служить основанием для восстановления пропущенных процессуальных сроков. Суд каждый раз оценивает обстоятельства конкретного спора, и ссылка на другой, даже очень похожий, случай не является юридическим аргументом. Это делает невозможным массовый пересмотр старых решений только на волне внимания к истории знаменитости.

Когда "поезд" ещё может не уйти

Существуют исключительные процедуры, которые теоретически позволяют вернуться к давно закрытому делу. Однако, как предупреждает адвокат, они носят характер чрезвычайных и применяются в редчайших случаях. Речь идёт об инициативе со стороны надзорных органов, которые могут усмотреть в решении фундаментальное нарушение закона, затрагивающее публичные интересы.

"Если сроки пропущены, поезд ушел, как говорится. Если только прокуратура не внесет представление, но опять же, у прокуратуры тоже есть сроки давности, либо если Верховный суд инициативно не истребует дело и не передаст его на рассмотрение в коллегию по гражданским делам Верховного суда", — отмечает Людмила Айвар.

Эти механизмы предназначены для исправления судебных ошибок принципиального характера, а не для пересмотра дела по воле одной из сторон спустя годы.

Таким образом, шанс на успех в аналогичной ситуации зависит не столько от сходства фактов с делом Долиной, сколько от того, находится ли спор ещё в рамках установленных законом процессуальных стадий. После их окончания процессуальная история считается завершённой, а право на стабильность судебных решений, даже если они кому-то кажутся несправедливыми, становится приоритетом правовой системы.

Гарантии справедливости и их пределы

Многие пострадавшие рассчитывают, что очевидная, с их точки зрения, несправедливость решения станет достаточным основанием для его отмены в любой момент. Юрист разъясняет, что это глубокое заблуждение. Закон сознательно устанавливает жёсткие временные рамки для обжалования, преследуя цель правовой определённости. Без этого система погрузилась бы в хаос постоянных пересмотров.

Даже наличие сильной доказательной базы и явных нарушений не гарантирует победы, если вопрос не был поставлен и разрешён в отведённый срок. Людмила Айвар констатирует этот факт, напоминая, что в судебной практике бывают проиграны и самые, казалось бы, выигрышные дела. Это может произойти из-за ошибок в процедуре, неправильной правовой позиции или банального пропуска критически важного срока.

Поэтому, резюмирует эксперт, каждое дело требует отдельного, скрупулёзного анализа с самого начала, с прицелом на соблюдение всех процессуальных норм. Надежда на "волну" от громкого прецедента в отрыве от конкретных обстоятельств и сроков по конкретному спору является иллюзией, которая может лишь отвлечь от реальных, хоть и ограниченных, возможностей для защиты.