Закрыл роллеты до темноты — и квартира держит тепло иначе: что происходит со стеклом ночью

Недвижимость

Резкий рост цен на энергию заставил многие семьи внимательнее относиться к каждому градусу в квартире и искать способы снизить счета за отопление. Помимо дорогих решений вроде замены окон или усиленной теплоизоляции есть и более простые помощники — жалюзи и роллеты. То, что раньше воспринималось главным образом как защита от взглядов и взлома, сегодня всё чаще называют реальной мерой энергосбережения, об этом сообщает Future Zone.

Тёплая квартира зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тёплая квартира зимой

Почему жалюзи и роллеты помогают экономить тепло

С точки зрения строительной физики окна — одно из самых уязвимых мест в оболочке здания. Даже современные стеклопакеты обычно уступают по теплоизоляции хорошо утеплённой стене, а у старых окон разница ещё заметнее. Профильные ресурсы указывают, что потери через окна и двери могут быть очень существенными.

Роллеты и плотные жалюзи добавляют к окну дополнительный "слой защиты" именно там, где утечки тепла максимальны. Особенно это важно ночью: солнечное тепло не поступает, температура снаружи падает, и стекло начинает быстрее отдавать тепло наружу. Поэтому специалисты по энергоэффективности советуют на ночь закрывать шторы, роллеты и ставни — это способно заметно уменьшить потери.

Как работает эффект "воздушной подушки"

Механизм довольно понятный: между стеклом и закрытой роллетой образуется слой воздуха. Он проводит тепло хуже, чем стекло или металл, поэтому фактически создаётся дополнительная временная изоляция — похожий принцип используют и в термосах с воздушными камерами. В результате температура в комнате держится стабильнее.

Есть и второй плюс — защита от сквозняков. Для старых или неидеально герметичных окон это особенно актуально: роллеты снижают продувание и уменьшают так называемые вентиляционные теплопотери. На это указывает публикация Института строительной физики Fraunhofer (IBP) о временной теплозащите с помощью роллет: плотное закрытие может одновременно уменьшать теплопотери через стекло и ограничивать нежелательный воздухообмен. Если из окон заметно тянет, помогают и базовые меры вроде утепления рам простыми способами.

Сколько можно сэкономить на отоплении

Точный эффект зависит от климата, состояния здания и качества окон. Тем не менее исследования показывают, что регулярное использование оконных систем как ночной теплозащиты действительно даёт ощутимый результат, особенно в домах со старыми окнами.

"Расчёты показали, что по годовому полезному теплопотреблению в зависимости от исходных условий и выбранных параметров (остекление, климат и состояние здания) возможна экономия до 7%," — говорится в исследовании Fraunhofer IBP.

Отдельные обзоры, ссылаясь на данные по специализированным решениям вроде сотовых плиссе, называют потенциал экономии до примерно 12% тепла только за счёт оконного "обвеса". Важно понимать: чаще всего такие цифры приводят для внутренних систем, но сам принцип дополнительного теплозащитного слоя работает и для роллет.

Наружные роллеты имеют свой плюс: они находятся на "холодной стороне" здания, поэтому уменьшают не только отток тепла через стекло, но и охлаждение самой поверхности окна. При этом режим отопления тоже имеет значение: в некоторых случаях полное отключение батарей на ночь может привести к обратному эффекту и увеличить общий расход.

Советы: как закрывать роллеты, чтобы был эффект

  1. Закрывайте роллеты и плотные жалюзи сразу с наступлением темноты, пока окно не успело сильно остыть.

  2. Убедитесь, что система закрывается максимально плотно и не остаётся крупных щелей снизу и по бокам.

  3. Если есть старые окна, проверьте дополнительно уплотнители — роллеты помогут, но не заменят базовую герметизацию.

  4. Днём открывайте окна и роллеты, чтобы использовать бесплатное солнечное тепло, если оно попадает в комнату.

Популярные вопросы о жалюзи и роллетах для экономии отопления

Это работает только со старыми окнами?

Нет. Эффект будет и с современными стеклопакетами, просто у старых окон он обычно заметнее из-за больших потерь и сквозняков.

Что лучше для экономии: внутренние жалюзи или наружные роллеты?

Наружные роллеты чаще оказываются эффективнее, потому что создают защитный слой на холодной стороне окна и уменьшают охлаждение стекла.

Сколько это может дать в деньгах?

Зависит от отопления, климата и дома. В исследованиях встречаются оценки до 7% экономии тепла за сезон при регулярном применении, а для отдельных систем — до примерно 12%.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
