Плесень и желтизна уходят без боя: простой приём оказался сильнее магазинных гелей

Недвижимость

Жёлтые пятна и известковый налёт в унитазе часто воспринимаются как проблема, которую невозможно решить без агрессивной химии. Однако существуют простые домашние способы, позволяющие вернуть чистоту с помощью подручных средств.

Уборка унитаза
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка унитаза

Почему налёт и пятна появляются так быстро

Основная причина жёлтых разводов и накипи — жёсткая вода с высоким содержанием минералов. Со временем они оседают на поверхности сантехники, особенно если унитаз используется активно. Усиливают проблему редкая уборка и повышенная влажность в санузле. При этом далеко не всегда нужны промышленные средства — натуральные компоненты могут справиться не хуже.

Пищевая сода и лимонная кислота против накипи

Пищевая сода давно известна своими очищающими и обезжиривающими свойствами. В сочетании с лимонной кислотой, обладающей антибактериальным действием, она образует эффективное средство против известкового налёта, пишет Prima Inspirace.

Для приготовления смеси:

соедините треть стакана пищевой соды с четвертью стакана лимонной кислоты;

получившийся порошок равномерно распределите по поверхности унитаза;

оставьте средство действовать примерно на 30 минут, после чего тщательно смойте большим количеством воды.

Сода и уксус для стойких загрязнений

Если налёт уже успел закрепиться, более действенным оказывается сочетание соды и уксуса. Эта пара не только очищает поверхность, но и помогает устранить неприятные запахи.

Для этого:

  • смешайте две столовые ложки пищевой соды с таким же количеством уксуса;
  • полученную массу нанесите на проблемные участки и оставьте на 15 минут;
  • после этого смойте водой.

Яблочный уксус как мягкий дезинфектор

Яблочный уксус ценят за его дезинфицирующие свойства и способность растворять минеральные отложения. Для более мягкой, но эффективной очистки его можно сочетать с лимонным соком — этот подход особенно удобен, если вы уже используете натуральные методы вроде чистки унитаза лимоном.

Вот как сделать:

  • смешайте половину стакана яблочного уксуса с соком одного лимона;
  • раствор нанесите на внутреннюю поверхность унитаза, оставьте примерно на 12 минут;
  • смойте тёплой водой.

Необычное решение с колой

Некоторые используют колу в уборке благодаря содержанию фосфорной кислоты. Этот компонент способен размягчать налёт и загрязнения.

Достаточно вылить напиток в унитаз и оставить примерно на час. После этого поверхность следует почистить ёршиком и смыть водой. Метод подходит для случаев, когда под рукой нет других средств, но не рекомендуется как основной способ ухода.

Популярные вопросы о чистке унитаза

Можно ли полностью отказаться от химии?

Да, при регулярном уходе домашние средства справляются с большинством загрязнений.

Что лучше против желтых пятен?

Комбинации соды с лимонной кислотой или уксусом дают наилучший результат.

Как часто нужно чистить унитаз?

Для профилактики достаточно 2-3 раз в неделю, глубокую очистку стоит делать раз в месяц.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
