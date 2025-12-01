Коммунальные счета выходят из-под контроля: что незаметно съедает семейный бюджет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги все чаще вызывают раздражение: суммы растут быстрее инфляции, а ощущение отдачи от этих расходов у многих собственников только снижается. По прогнозам, к 2028 году совокупный платеж увеличится минимум на 38-40%, и для семейных бюджетов это становится заметной нагрузкой. При этом сама структура платежки остается для многих непрозрачной, из-за чего часть начислений воспринимается как необъяснимая и избыточная.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обсуждение оплаты ЖКХ

Из чего на самом деле складывается платежка

Квитанция за ЖКУ представляет собой не единый счет, а совокупность разных услуг, каждая из которых имеет собственный механизм расчета. В перечень коммунальных услуг входят холодная и горячая вода, водоотведение, электроэнергия, отопление и вывоз твердых коммунальных отходов. Эти ресурсы потребляются как внутри квартиры, так и в местах общего пользования.

При этом управляющая компания чаще всего не выступает продавцом услуг. Она лишь аккумулирует начисления от ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов.

"Управляющая компания в большинстве случаев не "продает” эти услуги, а лишь передает начисления", — подчеркнула генеральный директор частной управляющей компании Юлия Федорова.

Что скрывается в строке "Содержание жилого помещения"

Отдельной строкой в квитанции идет плата за содержание жилья. Она включает уборку подъездов и двора, обслуживание лифтов, освещение общих зон, текущий ремонт, работу инженерных систем, диспетчерской и аварийной службы. Именно эта часть платежа напрямую связана с повседневным состоянием дома.

Дополнительно в квитанции могут появляться платные сервисы — консьерж, охрана, видеонаблюдение, домофон или благоустройство территории. Однако такие услуги допустимы только после решения общего собрания собственников.

"Без решения собственников такие строки появляться не должны — это принципиальный момент", — отметила Юлия Федорова.

Счетчики, нормативы и скрытая переплата

Наличие индивидуальных приборов учета напрямую влияет на размер платежей. При счетчиках оплата производится по фактическому потреблению, без них — по нормативам, которые обычно завышены. Если показания не передаются или приборы неисправны, начисления автоматически возрастают.

"Если счетчиков нет или вы не передали показания, платеж считается по формуле, где нормы не учитывают реальное, часто более экономное потребление" — пояснил Доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета Мупегну Нзусси Кевин Грас.

Аналогичная логика действует при расчете отопления и вывоза мусора, где управляющая компания не влияет на тарифы.

Как сократить расходы без потери качества жизни

Экономия на ЖКУ возможна, но требует системного подхода. Эксперты советуют регулярно проверять квитанции, участвовать в общих собраниях и фиксировать нарушения в оказании услуг. Установка счетчиков, по оценке специалистов, окупается в течение года и дает экономию до 40%, сообщает tagilcity.ru.

Дополнительный эффект дают простые бытовые решения: двухтарифные электросчетчики, аэраторы на краны, LED-лампы, устранение протечек и утепление окон. По словам руководителя строительной компании Виталия Хижного, отказ от ненужных услуг вроде радиоточки или коллективной антенны позволяет ежемесячно экономить несколько сотен рублей.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
