Химия больше не нужна: душ остаётся чистым, если делать одну простую вещь каждый день

Раствор уксуса и воды предотвращает налёт в душе — Bob Vila
Чистый душ — это не только эстетика, но и ощущение уюта и свежести каждый день. При этом поддерживать порядок можно без агрессивной химии и утомительной уборки. Простые домашние средства справляются с налётом, запахами и плесенью не хуже магазинных аналогов.

Девушка чистит стекло в душе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка чистит стекло в душе

Почему домашние средства работают

Домашние очистители для душа готовятся из доступных ингредиентов, которые обычно уже есть на кухне: уксус, пищевая сода, средство для мытья посуды. Они безопасны, недороги и подходят для регулярного ухода за ванной, плиткой, затиркой и стеклянными дверями. Главное преимущество — возможность поддерживать чистоту постоянно, не доводя ситуацию до сложной генеральной уборки.

Ежедневный уход без лишних усилий

Для повседневной очистки достаточно легкого средства, которое предотвращает появление налета и неприятных запахов. Белый уксус в разбавленном виде эффективно борется с бактериями и следами мыла, пишет издание Bob Vila.

Смешайте в бутылке с распылителем равные части воды и белого уксуса. Этого объёма обычно хватает на одну–две недели регулярного использования. После каждого приёма душа слегка опрыскивайте стены, ванну и плитку, не смывая средство.

Глубокая очистка раз в две недели

Даже при регулярном уходе душевая зона нуждается в более тщательной очистке примерно два раза в месяц. Здесь на помощь приходит пищевая сода, которая работает как мягкий абразив.

Смешайте одну–две чашки пищевой соды с небольшим количеством жидкого средства для мытья посуды до пастообразного состояния. Нанесите смесь губкой или щеткой на поверхность ванны, плитку и затирку. После обработки просто включите душ и тщательно смойте средство. Сода удаляет стойкие загрязнения, а мыло расщепляет жир и остатки косметики.

Формула против плесени и грибка

Высокая влажность и труднодоступные участки делают душ идеальным местом для появления плесени. Если уборка была пропущена и поверхности потускнели, поможет более активная смесь.

В большой распылитель добавьте четверть стакана жидкого мыла, один стакан белого уксуса, половину стакана пищевой соды и два стакана воды. Смесь нужно хорошо встряхнуть. После распыления начинается реакция — образуется очищающая пена. Оставьте её на несколько минут, затем протрите поверхности влажной тканью и смойте водой.

Как вернуть прозрачность стеклянным дверям

Душевые двери часто покрываются известковым налетом и разводами. Для их очистки подойдет простой двухэтапный метод.

Сначала приготовьте густую пасту из пищевой соды и воды и нанесите ее губкой на стекло. После смывания обработайте поверхность раствором из равных частей воды и уксуса. Завершите процесс протиркой мягкой тканью без ворса — это поможет избежать разводов и вернуть стеклу прозрачность.

Сравнение: домашние и магазинные очистители

Покупные средства действуют быстро, но часто содержат агрессивные компоненты. Домашние рецепты работают мягче, зато подходят для регулярного использования и безопасны для кожи и дыхания. Кроме того, они позволяют контролировать состав и избегать лишних ароматизаторов.

Популярные вопросы о чистке душа

Можно ли использовать уксус на любой плитке?

Уксус не подходит для натурального камня, но безопасен для керамики и стекла.

Как часто нужно бороться с плесенью?

При хорошей вентиляции достаточно профилактики раз в несколько недель.

Что лучше — сода или специальные гели?

Для регулярного ухода сода справляется отлично, а гели пригодятся при сильных загрязнениях.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
