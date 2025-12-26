Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерия потеряла ребёнка в браке с Иосифом Пригожиным
"Газпром" может завершить строительство "Силы Сибири — 2" раньше срока — Миллер
Новый экосбор на шины создаст нагрузку на бизнес — автоэксперт Васильев
Оптимальное время варки кальмаров для салата не превышает 2 минут
Под Бермудскими островами обнаружен аномальный слой мантии — исследование Reuters
Исток Дона станет центральным туристическим объектом Новомосковска — Бутов
Блёстки на веках могут подчеркнуть морщины в праздничном макияже — визажист Сигуэро
США не могут перехватить вооружение подлодок Ясень — военный эксперт Михайлов
Зимой комнатные растения пересыхают из-за отопления и фитоламп

Привычная стирка провалила экзамен по науке: этот режим съедает цвет и убивает ткань

Холодная короткая стирка лучше сохраняет цвет одежды — Университет Лидса
Недвижимость

Тёплая вода и длительный цикл до сих пор считаются "надёжным" вариантом стирки, но научные данные говорят о другом. Исследователи проверили, как температура и время влияют на цвет, износ ткани и потерю микроволокон. Результат оказался неожиданно простым: одежда дольше сохраняет внешний вид при короткой и холодной стирке, об этом сообщает Popular Mechanics.

Неисправная стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неисправная стиральная машина

Что именно изучали учёные

Специалисты из Университета Лидса совместно с компанией Procter & Gamble исследовали, как машинная стирка влияет на срок службы одежды. В фокусе были два процесса — вымывание красителя и отделение микроволокон, из-за которых ткань со временем истончается и теряет прочность.

Для эксперимента использовали десятки футболок от британского продавца спортивной одежды. В выборке были изделия популярных брендов, включая Gildan, Russell и Hanes. Перед каждой серией испытаний стиральные машины запускали пустыми, чтобы исключить остаточные волокна от предыдущих загрузок. После этого собирали всю воду за цикл, фиксируя всё, что отделилось от ткани.

Как считали микроволокна и потерю цвета

Собранную воду полностью выпаривали, высушенный остаток взвешивали и таким образом определяли массу микроволокон. Это позволяло точно сравнивать разные режимы стирки между собой.

Отдельно исследовался перенос красителя. В каждую загрузку добавляли специальные "принимающие" тканевые образцы и измеряли изменение их оттенка до и после стирки. Именно этот эффект приводит к тому, что белые вещи со временем сереют, а яркие цвета выглядят приглушёнными.

Почему холод и короткое время работают лучше

Серия тестов с разными температурами и длительностью показала устойчивую закономерность: чем горячее вода и чем дольше идёт цикл, тем сильнее страдает ткань.

"Существенно большая потеря цвета наблюдается при режиме "Хлопок, короткий" 40 °C (85 минут) по сравнению с "Холодной экспресс-стиркой" (30 минут). Эти наблюдения показывают, что увеличение времени и температуры усиливает потерю цвета при повторных стирках", — отмечают авторы исследования.

Та же логика проявилась и при анализе переноса красителя: на светлых образцах заметно больше окрашивания после тёплых и продолжительных циклов.

Микроволокна выделяются постоянно

Важно и то, что потеря микроволокон не ограничивается первыми стирками. Учёные зафиксировали значительное их количество даже на 8-й и 16-й стирке. Это означает, что ткань изнашивается на протяжении всего срока службы, а регулярная стирка в стиральной машине напрямую влияет на долговечность одежды.

Практические выводы

Для повседневной одежды, спортивных футболок и вещей без сложных загрязнений оптимальным вариантом становится короткий холодный цикл. Он позволяет снизить механическую нагрузку, уменьшить вымывание красителя и сократить потерю волокон.

При этом исследователи подчёркивают: вопросы сохранности ткани не равны вопросам гигиены. Постельное бельё, полотенца или вещи после болезни могут требовать более высоких температур, но для регулярного ухода за гардеробом щадящий режим оказывается рациональным выбором.

Сравнение режимов стирки

Холодный экспресс-режим продолжительностью около 30 минут лучше сохраняет цвет, снижает перенос красителя и уменьшает износ ткани. Он подходит для регулярной стирки активвеара и повседневной одежды.

Тёплый цикл при 40 °C длительностью около 85 минут эффективнее против сложных пятен, но ускоряет выцветание и усиливает истирание волокон, особенно на тёмных и ярких тканях.

Плюсы и минусы короткой холодной стирки

Такой режим имеет как преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • лучше сохраняет цвет и структуру ткани;
  • снижает перенос красителя между вещами;
  • уменьшает выброс микроволокон;
  • подходит для частой стирки одежды на каждый день.

Минусы:

  • хуже справляется со стойкими загрязнениями;
  • требует моющих средств, рассчитанных на холодную воду;
  • не всегда подходит для санитарной обработки.

Советы по уходу за одеждой

  1. Используйте короткий холодный цикл для слабозагрязнённых вещей.

  2. Разделяйте одежду по цветам, чтобы снизить риск окрашивания.

  3. Не перегружайте барабан — трение ускоряет износ.

  4. Выбирайте деликатный отжим, если это возможно.

  5. Для ярких тканей избегайте лишнего нагрева.

Популярные вопросы о холодной стирке

Холодная стирка действительно продлевает срок службы одежды?

Да, исследования показывают, что она снижает потерю цвета и микроволокон.

Какой режим лучше для цветных футболок?

Короткий холодный цикл при отсутствии сильных загрязнений.

Что выбрать: холодную стирку 30 минут или 40 °C на 85 минут?

Для сохранения внешнего вида одежды предпочтителен короткий холодный режим.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
В США одобрили новый метод терапии опухолей мозга Игорь Буккер Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х Сергей Милешкин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Последние материалы
Венера усиливает связь ценностей и финансовых решений
Ограничения на наземную доставку в ЕС ввела Почта России
Мышиную лихорадку можно подхватить даже при уборке пыли — врач Беляева
Туалетный душ вместо биде используют в новых планировках — MTV Puglia
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Словацкие сети отказываются прекращать продажу куриных яиц из клеток — TASR
Пригибание побегов сохраняет урожай ежевики зимой — Анатолий Сидорович
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA
Большой веретенник пролетает 13 560 км без еды за 11 дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.