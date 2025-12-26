Привычная стирка провалила экзамен по науке: этот режим съедает цвет и убивает ткань

Холодная короткая стирка лучше сохраняет цвет одежды — Университет Лидса

Тёплая вода и длительный цикл до сих пор считаются "надёжным" вариантом стирки, но научные данные говорят о другом. Исследователи проверили, как температура и время влияют на цвет, износ ткани и потерю микроволокон. Результат оказался неожиданно простым: одежда дольше сохраняет внешний вид при короткой и холодной стирке, об этом сообщает Popular Mechanics.

Что именно изучали учёные

Специалисты из Университета Лидса совместно с компанией Procter & Gamble исследовали, как машинная стирка влияет на срок службы одежды. В фокусе были два процесса — вымывание красителя и отделение микроволокон, из-за которых ткань со временем истончается и теряет прочность.

Для эксперимента использовали десятки футболок от британского продавца спортивной одежды. В выборке были изделия популярных брендов, включая Gildan, Russell и Hanes. Перед каждой серией испытаний стиральные машины запускали пустыми, чтобы исключить остаточные волокна от предыдущих загрузок. После этого собирали всю воду за цикл, фиксируя всё, что отделилось от ткани.

Как считали микроволокна и потерю цвета

Собранную воду полностью выпаривали, высушенный остаток взвешивали и таким образом определяли массу микроволокон. Это позволяло точно сравнивать разные режимы стирки между собой.

Отдельно исследовался перенос красителя. В каждую загрузку добавляли специальные "принимающие" тканевые образцы и измеряли изменение их оттенка до и после стирки. Именно этот эффект приводит к тому, что белые вещи со временем сереют, а яркие цвета выглядят приглушёнными.

Почему холод и короткое время работают лучше

Серия тестов с разными температурами и длительностью показала устойчивую закономерность: чем горячее вода и чем дольше идёт цикл, тем сильнее страдает ткань.

"Существенно большая потеря цвета наблюдается при режиме "Хлопок, короткий" 40 °C (85 минут) по сравнению с "Холодной экспресс-стиркой" (30 минут). Эти наблюдения показывают, что увеличение времени и температуры усиливает потерю цвета при повторных стирках", — отмечают авторы исследования.

Та же логика проявилась и при анализе переноса красителя: на светлых образцах заметно больше окрашивания после тёплых и продолжительных циклов.

Микроволокна выделяются постоянно

Важно и то, что потеря микроволокон не ограничивается первыми стирками. Учёные зафиксировали значительное их количество даже на 8-й и 16-й стирке. Это означает, что ткань изнашивается на протяжении всего срока службы, а регулярная стирка в стиральной машине напрямую влияет на долговечность одежды.

Практические выводы

Для повседневной одежды, спортивных футболок и вещей без сложных загрязнений оптимальным вариантом становится короткий холодный цикл. Он позволяет снизить механическую нагрузку, уменьшить вымывание красителя и сократить потерю волокон.

При этом исследователи подчёркивают: вопросы сохранности ткани не равны вопросам гигиены. Постельное бельё, полотенца или вещи после болезни могут требовать более высоких температур, но для регулярного ухода за гардеробом щадящий режим оказывается рациональным выбором.

Сравнение режимов стирки

Холодный экспресс-режим продолжительностью около 30 минут лучше сохраняет цвет, снижает перенос красителя и уменьшает износ ткани. Он подходит для регулярной стирки активвеара и повседневной одежды.

Тёплый цикл при 40 °C длительностью около 85 минут эффективнее против сложных пятен, но ускоряет выцветание и усиливает истирание волокон, особенно на тёмных и ярких тканях.

Плюсы и минусы короткой холодной стирки

Такой режим имеет как преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать.

Плюсы:

лучше сохраняет цвет и структуру ткани;

снижает перенос красителя между вещами;

уменьшает выброс микроволокон;

подходит для частой стирки одежды на каждый день.

Минусы:

хуже справляется со стойкими загрязнениями;

требует моющих средств, рассчитанных на холодную воду;

не всегда подходит для санитарной обработки.

Советы по уходу за одеждой

Используйте короткий холодный цикл для слабозагрязнённых вещей. Разделяйте одежду по цветам, чтобы снизить риск окрашивания. Не перегружайте барабан — трение ускоряет износ. Выбирайте деликатный отжим, если это возможно. Для ярких тканей избегайте лишнего нагрева.

Популярные вопросы о холодной стирке

Холодная стирка действительно продлевает срок службы одежды?

Да, исследования показывают, что она снижает потерю цвета и микроволокон.

Какой режим лучше для цветных футболок?

Короткий холодный цикл при отсутствии сильных загрязнений.

Что выбрать: холодную стирку 30 минут или 40 °C на 85 минут?

Для сохранения внешнего вида одежды предпочтителен короткий холодный режим.