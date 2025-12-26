Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ванные комнаты худеют без потерь: замена биде освобождает пространство и упрощает ремонт

Туалетный душ вместо биде используют в новых планировках — MTV Puglia
Недвижимость

Традиционное биде всё чаще исчезает из новых проектов ванных комнат, уступая место компактному решению, которое стоит меньше, занимает меньше места и обеспечивает ту же гигиену. 

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

В условиях ограниченного пространства современные квартиры проектируются иначе: классический сантехнический набор — унитаз, раковина и биде — может выглядеть неэффективно. Вместо отдельного биде многие специалисты предлагают установить рядом с унитазом небольшой туалетный душ — гибкий шланг с насадкой, через который подаётся вода для интимной гигиены, об этом сообщает MTV Puglia.

Почему туалетный душ становится трендом

Компактность и простота установки — это ключевые преимущества такого решения. В отличие от отдельного биде, туалетный душ не требует дополнительных канализационных выпусков и занимает минимум места. При этом он обеспечивает прямой водяной поток для очищения после использования туалета, что по сути повторяет функцию классического биде, но без громоздких конструкций.

Сантехники отмечают, что установка туалетного душа обычно занимает около часа и обходится заметно дешевле, чем монтаж полноценного биде, поскольку не требует сноса плитки или сложных работ с трубами.

Туалетный душ особенно удобен в небольших ванных комнатах, где каждый сантиметр площади на счету. Пользователь остаётся сидеть на унитазе, не меняет позу для использования, а регулировать подачу воды можно прямо с насадки — это особенно актуально на фоне роста интереса к умному унитазу как к универсальному решению для дома.

Современные решения: от простого душа до интеллектуальных систем

На рынке уже появились варианты с расширенными функциями. Некоторые модели туалетных душей оснащены регулировкой температуры и давления, благодаря чему их использование становится комфортнее и безопаснее.

Другой перспективный путь развития — унитазы с интегрированной функцией душа (так называемые washlet). Такие устройства совмещают в одной конструкции унитаз и систему водяной обработки, позволяя регулировать параметры струи и обеспечивая высокую гигиену без отдельного сантехнического элемента.

Сравнение: классическое биде и туалетный душ

Классическое биде на полу всегда требовало выделенного места и отдельной сантехнической точки, что могло осложнить планировку в маленьком помещении. Туалетный душ, напротив, монтируется непосредственно рядом с унитазом и не нарушает плавность оформления.

Дополнительно современные душевые насадки часто стоят существенно дешевле как в покупке, так и в установке, чем традиционный сантехнический прибор. Более того, такой подход снижает расходы на материалы и работу мастера.

Плюсы и минусы замены биде на душ

Перед тем как принять решение об отказе от классического биде, стоит оценить ключевые аспекты.

Плюсы:

  1. Значительно меньше занимаемого места в ванной.

  2. Более низкая стоимость установки и обслуживания.

  3. Простота эксплуатации для людей с ограниченной подвижностью.

  4. Возможность регулировать температуру и давление струи.

Минусы:

  • Требует минимального привыкания по сравнению с традиционным биде.

  • Эстетика может отличаться от классического сантехнического решения.

  • В базовом варианте отсутствуют дополнительные функции, такие как сушка или подогрев воды.

Популярные вопросы о туалетном душе

Что лучше выбрать: биде или туалетный душ?
Ответ зависит от пространства ванной и бюджета: туалетный душ более компактный и доступный, а классическое биде может быть предпочтительным в просторных интерьерах.

Сколько стоит установка туалетного душа?
Средний бюджет на установку такого устройства обычно ниже, чем на полноценный сантехнический прибор, и часто ограничивается затратами на сам душ и работу мастера.

Нужно ли дополнительное обслуживание?
Обычно душ требует лишь стандартной чистки поверхности и проверки соединений для предотвращения протечек, а базовую чистку унитаза можно поддерживать регулярными мягкими средствами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
