Стиральная машина для людей стала реальностью: капсула моет тело и включает релакс-режим

Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip

Душ, который сам моет, массирует и помогает расслабиться, перестаёт быть фантастикой: в Японии тестируют устройство, больше похожее на капсулу из научной фантастики, чем на привычную ванную комнату. Вместо лейки и струи воды — закрытая кабина, которая берёт весь процесс ухода за телом на себя. Её уже называют "стиральной машиной для людей", и проект постепенно выходит за пределы выставочного эксперимента, об этом сообщает Chip.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Потолочная душевая лейка

Как работает капсула-душ будущего

Система официально называется Mirai Ningen Sentakuki — "стиральная машина человека будущего". Её разработала компания Science Co. из Осаки, а широкую публику с устройством познакомили на Expo 2025. Пользователь ложится внутрь капсулы, крышка закрывается, после чего начинается автоматический цикл очистки.

На первом этапе кабина наполняется тёплой водой и микропузырьками воздуха, параллельно включаются расслабляющая музыка и визуальные сцены с природой. Микропузырьки должны мягко убирать грязь и омертвевшие клетки кожи без мыла — это важно для тех, кто предпочитает деликатный уход или использует средства для чувствительной кожи.

Ультразвук, ИИ и индивидуальная настройка

Одна из ключевых особенностей Mirai Ningen Sentakuki — сочетание ультразвуковых волн и искусственного интеллекта. Встроенные датчики в режиме реального времени анализируют параметры кожи и фиксируют состояние человека, чтобы подобрать наиболее комфортный сценарий. В зависимости от реакции пользователя система меняет световые проекции, подключает ароматы, регулирует "релакс-окружение".

По сути, устройство пытается объединить несколько привычных форматов: быстрый душ, элементы SPA и эффект мягкого массажа. Финальная часть цикла — смыв струями воды и сушка, то есть участнику не нужно самостоятельно тереть кожу мочалкой, наносить гель или контролировать процесс.

Сколько времени занимает процедура

Полный цикл длится около 15 минут — от очищения до завершения с сушкой. Для сравнения, обычный душ может занимать те же 10-20 минут, но здесь пользователю не нужно прикладывать усилия: всё выполняется автоматически. Такой подход может заинтересовать отели и велнес-центры, где ценятся технологичность, предсказуемое качество сервиса и эффект "нового опыта" для гостей.

Где технология появится первой

Хотя изначально капсулу создавали как концепт, Science Co. уже рассматривает коммерческое применение. По данным Japan Today, шесть устройств продали отелям и оздоровительным центрам в Японии. Одну из капсул планируют установить в отеле Осаки с 2026 года.

Логика понятна: в индустрии отдыха и здоровья постоянно конкурируют за внимание клиентов, а такие технологии дают возможность предлагать услугу уровня "премиальный ритуал" — наравне с массажем, SPA-пакетами и процедурами восстановления.

Почему капсула пока не подходит для дома

В частных домах и квартирах капсула-душ в ближайшее время вряд ли станет массовой. Производитель оценивает стоимость устройства на уровне импортного автомобиля класса люкс, а установка требует пространства и сложной инженерной подготовки — от подведения коммуникаций до обслуживания. Поэтому технология выглядит скорее как инвестиция для бизнеса, чем как обновление санузла.

Что будет с проектом после Expo 2025

После завершения Expo 2025 испытательный стенд планируют перенести в научный выставочный зал в Осаке, где посетители смогут продолжить знакомиться с разработкой. Компания собирается развивать систему, тестировать новые сценарии использования и искать направления, где такой формат будет востребован: от отелей до специализированных центров релакса и восстановления. Станет ли "стиральная машина для людей" частью обычных ванных комнат — вопрос открытый, но первые шаги к реальному рынку уже сделаны.

Сравнение: капсула-душ и привычные решения

Если сравнивать Mirai Ningen Sentakuki с классическими вариантами, разница очевидна. Обычный душ — быстрый и доступный, но полностью зависит от действий человека. Ванна может быть расслабляющей, однако занимает время и не всегда удобна в повседневном режиме. SPA и массаж дают выраженный эффект восстановления, но требуют записи и дополнительных расходов. Капсула пытается объединить гигиену и релакс в одной процедуре, но пока остаётся дорогим и технически сложным решением.

Популярные вопросы о душе-капсуле будущего

Сколько длится процедура?

Около 15 минут вместе с сушкой.

Где такие устройства появятся раньше всего?

В отелях и велнес-центрах — первые продажи уже идут в Японии.

Сколько стоит капсула-душ?

Производитель говорит о цене на уровне импортного автомобиля класса люкс плюс расходы на установку.