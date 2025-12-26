Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Ирина Безрукова назвала Веру Алентову прекрасной актрисой
Суп становится насыщеннее при добавлении корня сельдерея — кулинары
Бегония требует рассеянного света для стабильного цветения — Ciceksel
Минеральные отложения из-за жёсткой воды снижают напор душевой лейки — Bob Vila
Салат из морепродуктов заменяет тяжелые блюда на Новый год

Стиральная машина для людей стала реальностью: капсула моет тело и включает релакс-режим

Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
Недвижимость

Душ, который сам моет, массирует и помогает расслабиться, перестаёт быть фантастикой: в Японии тестируют устройство, больше похожее на капсулу из научной фантастики, чем на привычную ванную комнату. Вместо лейки и струи воды — закрытая кабина, которая берёт весь процесс ухода за телом на себя. Её уже называют "стиральной машиной для людей", и проект постепенно выходит за пределы выставочного эксперимента, об этом сообщает Chip.

Потолочная душевая лейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потолочная душевая лейка

Как работает капсула-душ будущего

Система официально называется Mirai Ningen Sentakuki — "стиральная машина человека будущего". Её разработала компания Science Co. из Осаки, а широкую публику с устройством познакомили на Expo 2025. Пользователь ложится внутрь капсулы, крышка закрывается, после чего начинается автоматический цикл очистки.

На первом этапе кабина наполняется тёплой водой и микропузырьками воздуха, параллельно включаются расслабляющая музыка и визуальные сцены с природой. Микропузырьки должны мягко убирать грязь и омертвевшие клетки кожи без мыла — это важно для тех, кто предпочитает деликатный уход или использует средства для чувствительной кожи.

Ультразвук, ИИ и индивидуальная настройка

Одна из ключевых особенностей Mirai Ningen Sentakuki — сочетание ультразвуковых волн и искусственного интеллекта. Встроенные датчики в режиме реального времени анализируют параметры кожи и фиксируют состояние человека, чтобы подобрать наиболее комфортный сценарий. В зависимости от реакции пользователя система меняет световые проекции, подключает ароматы, регулирует "релакс-окружение".

По сути, устройство пытается объединить несколько привычных форматов: быстрый душ, элементы SPA и эффект мягкого массажа. Финальная часть цикла — смыв струями воды и сушка, то есть участнику не нужно самостоятельно тереть кожу мочалкой, наносить гель или контролировать процесс.

Сколько времени занимает процедура

Полный цикл длится около 15 минут — от очищения до завершения с сушкой. Для сравнения, обычный душ может занимать те же 10-20 минут, но здесь пользователю не нужно прикладывать усилия: всё выполняется автоматически. Такой подход может заинтересовать отели и велнес-центры, где ценятся технологичность, предсказуемое качество сервиса и эффект "нового опыта" для гостей.

Где технология появится первой

Хотя изначально капсулу создавали как концепт, Science Co. уже рассматривает коммерческое применение. По данным Japan Today, шесть устройств продали отелям и оздоровительным центрам в Японии. Одну из капсул планируют установить в отеле Осаки с 2026 года.

Логика понятна: в индустрии отдыха и здоровья постоянно конкурируют за внимание клиентов, а такие технологии дают возможность предлагать услугу уровня "премиальный ритуал" — наравне с массажем, SPA-пакетами и процедурами восстановления.

Почему капсула пока не подходит для дома

В частных домах и квартирах капсула-душ в ближайшее время вряд ли станет массовой. Производитель оценивает стоимость устройства на уровне импортного автомобиля класса люкс, а установка требует пространства и сложной инженерной подготовки — от подведения коммуникаций до обслуживания. Поэтому технология выглядит скорее как инвестиция для бизнеса, чем как обновление санузла.

Что будет с проектом после Expo 2025

После завершения Expo 2025 испытательный стенд планируют перенести в научный выставочный зал в Осаке, где посетители смогут продолжить знакомиться с разработкой. Компания собирается развивать систему, тестировать новые сценарии использования и искать направления, где такой формат будет востребован: от отелей до специализированных центров релакса и восстановления. Станет ли "стиральная машина для людей" частью обычных ванных комнат — вопрос открытый, но первые шаги к реальному рынку уже сделаны.

Сравнение: капсула-душ и привычные решения

Если сравнивать Mirai Ningen Sentakuki с классическими вариантами, разница очевидна. Обычный душ — быстрый и доступный, но полностью зависит от действий человека. Ванна может быть расслабляющей, однако занимает время и не всегда удобна в повседневном режиме. SPA и массаж дают выраженный эффект восстановления, но требуют записи и дополнительных расходов. Капсула пытается объединить гигиену и релакс в одной процедуре, но пока остаётся дорогим и технически сложным решением.

Популярные вопросы о душе-капсуле будущего

Сколько длится процедура?

Около 15 минут вместе с сушкой.

Где такие устройства появятся раньше всего?

В отелях и велнес-центрах — первые продажи уже идут в Японии.

Сколько стоит капсула-душ?

Производитель говорит о цене на уровне импортного автомобиля класса люкс плюс расходы на установку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Еда и рецепты
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Приседания укрепляют мышцы ног и улучшают осанку
Новости спорта
Приседания укрепляют мышцы ног и улучшают осанку
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Последние материалы
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Ирина Безрукова назвала Веру Алентову прекрасной актрисой
Суп становится насыщеннее при добавлении корня сельдерея — кулинары
Бегония требует рассеянного света для стабильного цветения — Ciceksel
Животный белок поддерживает мышцы пожилых кошек — эксперт по питанию Мария Майер
Армению посетили 1,94 млн туристов за 10 месяцев 2025 года
Минеральные отложения из-за жёсткой воды снижают напор душевой лейки — Bob Vila
Дрон обнаружил тёплую воду под ледником Антарктиды — FUTURA
Меховые манишки стали новым зимним аксессуаром сезона — ND+
Салат из морепродуктов заменяет тяжелые блюда на Новый год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.