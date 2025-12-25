Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством
Поздний ужин замедляет сжигание жира — Фрэнк Шеер
Импульсивные покупки одежды формируют дофаминовый цикл предвкушения — Marianne
Таяние снега на ковриках создаёт среду для развития блох — ветеринар Бархатова
Собчак не обещала купить место на кладбище для Паши Техника
Круиз-контроль повысил вероятность заноса зимой — The Globe and Mail
В Бразилии пчёлы без жала используются для повышения урожайности
Сама идея Евросоюза потерпела крах — сербский депутат Павич
Пустынные сафари в Египте зимой проходят без перегрева — гиды

История болезни с аукционным номером: в Каменске-Шахтинском медкомплекс свели к цене обычных квартир

Медкомплекс площадью 40 тыс. кв. м продают в Каменске-Шахтинском
Недвижимость

В Каменске-Шахтинском на торги выставлен крупный медицинский комплекс, который ещё несколько лет назад играл заметную роль в системе здравоохранения города. Речь идёт о бывшем больничном городке, цена которого сопоставима со стоимостью нескольких городских квартир, но потенциал объекта значительно шире.

Коридор госпиталя
Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Коридор госпиталя

Параметры лота и расположение

Начальная стоимость объекта составляет 12,8 млн рублей. За эту сумму предлагается имущественный комплекс, расположенный на участке площадью около 40 тысяч квадратных метров. В состав лота входит главный корпус поликлиники площадью 6,7 тысячи квадратных метров, а также вспомогательные здания и прилегающая территория.

Больничный городок находится в микрорайоне Лиховской, на улице Победы, 87. По этому адресу в настоящее время функционирует поликлиника, оказывающая медицинские услуги по различным направлениям, включая терапию, неврологию, гинекологию, эндокринологию и психиатрию. Таким образом, объект уже встроен в городскую инфраструктуру и не является заброшенной площадкой.

Сроки торгов и условия продажи

Приём заявок от потенциальных покупателей продлится до 13 февраля 2026 года. После завершения этого этапа торги состоятся через 11 дней, что даёт участникам ограниченное, но чётко определённое время для подготовки предложений.

Формат продажи предполагает реализацию всего комплекса целиком, без дробления на отдельные здания или участки. Это делает объект интересным прежде всего для инвесторов, готовых работать с крупными площадями и рассматривать варианты перепрофилирования или комплексного развития территории.

История медицинского комплекса

Основное здание бывшей железнодорожной больницы было построено в 1983 году и имеет пять этажей. Уже через год после ввода в эксплуатацию комплекс расширился: появились родильное, терапевтическое, кардиологическое и другие профильные отделения. На территории также были возведены пищеблок, прачечная и вертолётная площадка, сообщает rostovgazeta.ru.

В 2004 году учреждение было зарегистрировано как НУЗ "Узловая больница на ст. Лихая ОАО "РЖД"". Однако финансовые трудности привели к тому, что спустя восемь лет больница прекратила работу и была признана банкротом. Позднее часть инфраструктуры была задействована под размещение поликлиники, которая работает на этом месте и сейчас.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Суши-торт Филадельфия собирается за 10 минут из простых продуктов
Еда и рецепты
Суши-торт Филадельфия собирается за 10 минут из простых продуктов
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Новости спорта
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Последние материалы
Импульсивные покупки одежды формируют дофаминовый цикл предвкушения — Marianne
Медкомплекс площадью 40 тыс. кв. м продают в Каменске-Шахтинском
Восточное окно обеспечивает орхидеям стабильное цветение
Таяние снега на ковриках создаёт среду для развития блох — ветеринар Бархатова
Собчак не обещала купить место на кладбище для Паши Техника
Круиз-контроль повысил вероятность заноса зимой — The Globe and Mail
В Бразилии пчёлы без жала используются для повышения урожайности
Сама идея Евросоюза потерпела крах — сербский депутат Павич
Пустынные сафари в Египте зимой проходят без перегрева — гиды
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.