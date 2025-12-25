История болезни с аукционным номером: в Каменске-Шахтинском медкомплекс свели к цене обычных квартир

Медкомплекс площадью 40 тыс. кв. м продают в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском на торги выставлен крупный медицинский комплекс, который ещё несколько лет назад играл заметную роль в системе здравоохранения города. Речь идёт о бывшем больничном городке, цена которого сопоставима со стоимостью нескольких городских квартир, но потенциал объекта значительно шире.

Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Коридор госпиталя

Параметры лота и расположение

Начальная стоимость объекта составляет 12,8 млн рублей. За эту сумму предлагается имущественный комплекс, расположенный на участке площадью около 40 тысяч квадратных метров. В состав лота входит главный корпус поликлиники площадью 6,7 тысячи квадратных метров, а также вспомогательные здания и прилегающая территория.

Больничный городок находится в микрорайоне Лиховской, на улице Победы, 87. По этому адресу в настоящее время функционирует поликлиника, оказывающая медицинские услуги по различным направлениям, включая терапию, неврологию, гинекологию, эндокринологию и психиатрию. Таким образом, объект уже встроен в городскую инфраструктуру и не является заброшенной площадкой.

Сроки торгов и условия продажи

Приём заявок от потенциальных покупателей продлится до 13 февраля 2026 года. После завершения этого этапа торги состоятся через 11 дней, что даёт участникам ограниченное, но чётко определённое время для подготовки предложений.

Формат продажи предполагает реализацию всего комплекса целиком, без дробления на отдельные здания или участки. Это делает объект интересным прежде всего для инвесторов, готовых работать с крупными площадями и рассматривать варианты перепрофилирования или комплексного развития территории.

История медицинского комплекса

Основное здание бывшей железнодорожной больницы было построено в 1983 году и имеет пять этажей. Уже через год после ввода в эксплуатацию комплекс расширился: появились родильное, терапевтическое, кардиологическое и другие профильные отделения. На территории также были возведены пищеблок, прачечная и вертолётная площадка, сообщает rostovgazeta.ru.

В 2004 году учреждение было зарегистрировано как НУЗ "Узловая больница на ст. Лихая ОАО "РЖД"". Однако финансовые трудности привели к тому, что спустя восемь лет больница прекратила работу и была признана банкротом. Позднее часть инфраструктуры была задействована под размещение поликлиники, которая работает на этом месте и сейчас.