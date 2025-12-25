Годы ожидания превращаются в миллионы: терпение дольщиков заканчивается, счёт выставляют застройщику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

С начала 2026 года у дольщиков вновь появится реальный механизм защиты своих прав при нарушении сроков сдачи жилья. После отмены действующего моратория граждане смогут требовать от застройщиков выплаты неустоек и компенсаций через суд. Об этом рассказала юрист по недвижимости Яна Бондаренко.

Передача ключей квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей квартира

Почему компенсации были недоступны

В последние годы взыскание штрафов с застройщиков оказалось фактически заморожено. В период пандемии коронавируса государство ввело мораторий, который ограничил возможность дольщиков получать компенсации за просрочку передачи квартир. Эта мера была направлена на поддержку строительной отрасли в условиях кризиса и действовала несколько лет подряд.

По словам Яны Бондаренко, мораторий продолжит действовать до конца текущего года. Это означает, что новые требования о взыскании неустойки до 31 декабря 2025 года рассматриваться судами не будут, за исключением отдельных случаев.

Что изменится с 1 января 2026 года

С наступлением нового года ограничения утратят силу. Дольщики, чьи квартиры были переданы с нарушением сроков, смогут обращаться в суд с требованиями о компенсации. Основанием станет договор участия в долевом строительстве, в котором четко зафиксированы сроки передачи жилья.

"В настоящее время взыскание штрафов и компенсаций с застройщиков за задержку сдачи объектов приостановлено из-за моратория. Он действует до конца года", — пояснила юрист по недвижимости Яна Бондаренко.

При этом те граждане, у кого уже есть вступившее в законную силу судебное решение, смогут обратиться в службу судебных приставов для фактического исполнения и получения присужденных сумм.

Как рассчитывается сумма компенсации

Размер неустойки напрямую зависит от стоимости квартиры и длительности просрочки. Закон предусматривает расчет компенсации за каждый день задержки, однако итоговая сумма в каждом случае будет индивидуальной.

"У кого-то компенсация может составить около миллиона рублей, а у кого-то — 250 тысяч. Все зависит от цены объекта и периода просрочки", — отметила эксперт.

Как сообщает Москва 24, важно учитывать судебную практику: суды нередко уменьшают размер неустойки, если считают ее несоразмерной последствиям нарушения обязательств. Такое право закреплено в законодательстве и активно применяется на практике.

Почему важно дождаться передачи квартиры

Юрист рекомендует не торопиться с подачей иска и начинать судебный процесс уже после фактического получения жилья. Это позволяет точно определить окончательный срок просрочки и корректно рассчитать сумму требований.

Если, например, по договору квартира должна была быть передана 1 января 2024 года, но и к 1 января 2025 года объект так и не был готов, конечной даты для расчета задолженности формально не существует. В таких ситуациях суду сложно определить итоговую сумму компенсации без факта передачи недвижимости.

Ожидаемый всплеск судебных разбирательств

Отмена моратория приведет к резкому росту числа исков. В первые шесть месяцев 2026 года суды могут столкнуться с большим потоком дел от дольщиков, которые долгое время не имели возможности защитить свои права.

Такой сценарий подтверждается и заявлениями представителей власти. Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин сообщил, что после 2025 года мораторий на штрафы для застройщиков продлеваться не будет. Президент напомнил, что мера изначально вводилась как временная поддержка отрасли в период пандемии.

Позиция правительства

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство выполнило поручение главы государства. Это означает, что с 2026 года застройщики вновь будут нести финансовую ответственность за нарушение сроков ввода жилья в эксплуатацию.

Для дольщиков это станет важным сигналом: защита их прав возвращается в правовое поле, а задержка строительства перестает быть безнаказанной.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
