Новогодняя ёлка — троянский конь из хвои: кто оживает в квартире вместе с праздником

Недвижимость

Каждый декабрь соцсети снова накрывает волна тревожных сообщений о так называемых "ёлочных клещах", которые якобы просыпаются в тепле и нападают на людей после установки живой ели. Истории о паразитах, выползающих из хвои прямо в квартире, выглядят пугающе и вызывают немало споров. Однако специалисты уверяют: большая часть этих страхов не имеет ничего общего с реальностью.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ёлочные клещи как городская легенда

Термин "ёлочные клещи", широко используемый в быту, с научной точки зрения не существует. По словам биологов, подавляющее большинство мелких существ, которых люди находят на новогодних деревьях, не представляют опасности для человека. Чаще всего речь идёт о паутинных клещах или тле — вредителях растений, которые питаются соками хвои и никак не взаимодействуют с кожей человека.

Эти организмы действительно могут быть заметны после того, как дерево заносят в тёплое помещение. В условиях квартиры они начинают активно двигаться, что создаёт иллюзию "оживления" и усиливает тревогу. Однако физически они не способны кусать людей или переносить инфекции.

Чем паутинные клещи отличаются от опасных паразитов

Настоящую угрозу для здоровья представляют иксодовые клещи — переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза. Но, как подчёркивают специалисты, они зимуют совершенно в других условиях. Эти паразиты пережидают холод в лесной подстилке, среди опавшей листвы и травы, а не на хвойных ветках срубленных деревьев.

Фёдор Мартыновченко отмечает, что путаница возникает из-за внешнего сходства мелких вредителей. Тля и паутинные клещи обычно имеют зелёную или коричневатую окраску и небольшие размеры. Визуально их легко принять за "опасных клещей", особенно без увеличительных приборов и специальных знаний.

Кто ещё может оказаться в хвое

Помимо тли и паутинных клещей, на ёлках иногда находят короедов или клопов. Эти насекомые также не представляют угрозы для человека, но из-за непривычного внешнего вида нередко становятся причиной паники. В Департаменте природопользования Москвы подчёркивают, что вероятность занести в дом действительно опасных паразитов с новогодним деревом крайне низка.

Дополнительный фактор — аномально тёплая погода. В такие периоды некоторые насекомые из питомников или южных регионов могут активизироваться раньше обычного, что и создаёт ощущение массового явления.

Влияет ли тёплая зима на активность клещей

Энтомологи признают, что климатические изменения действительно способны влиять на циклы спячки членистоногих. Иногда они могут прерываться раньше срока, однако говорить о системной угрозе не приходится.

"Да, климат меняется, и это может отражаться на поведении насекомых и паукообразных. Но единичные случаи не означают массового риска, особенно если говорить о новогодних ёлках", — отмечает сотрудник кафедры энтомологии МГУ Фёдор Мартыновченко.

Такой же позиции придерживается и Роспотребнадзор. В ведомстве регулярно подчёркивают, что за всё время наблюдений не зафиксировано ни одного подтверждённого случая заражения клещевыми инфекциями через новогоднее дерево.

Как снизить вероятность появления насекомых дома

Несмотря на минимальные риски, специалисты советуют соблюдать простые меры предосторожности. Они не требуют особых затрат, но помогают чувствовать себя спокойнее.

  1. Покупать ёлку только на официальных ёлочных базарах, где проводится фитосанитарный контроль.
  2. Внимательно осматривать дерево перед покупкой, обращая внимание на состояние хвои и коры.
  3. Перед установкой встряхнуть ёлку на улице, чтобы удалить возможных "пассажиров".
  4. Оставить дерево на несколько часов на балконе или в прохладном помещении.

Эти действия позволяют избавиться от большинства насекомых ещё до того, как ёлка окажется в жилой комнате.

Что делать, если насекомые всё же появились

Если в квартире всё-таки обнаружились мелкие паукообразные или насекомые, паниковать не стоит. Эксперты не рекомендуют использовать агрессивные химические средства, особенно в жилом помещении.

Достаточно собрать их влажной салфеткой или воспользоваться пылесосом, а затем провести обычную влажную уборку. Без доступа к хвое и привычной среде обитания такие вредители быстро погибают и не способны размножаться в домашних условиях.

Популярные вопросы о ёлочных клещах

Могут ли настоящие клещи жить на новогодней ёлке?

Вероятность этого крайне мала, так как опасные виды клещей зимуют в почве и листве, а не на хвое.

Нужно ли обрабатывать ёлку химическими средствами?

В большинстве случаев нет. Достаточно механической очистки и соблюдения базовых мер предосторожности.

Опасны ли найденные насекомые для детей и животных?

Нет, обнаруживаемые на ёлках вредители не кусают людей и не переносят заболеваний.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
