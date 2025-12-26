Окна перестанут создавать эффект тёмного аквариума: способы настроить свет по расписанию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ощущение уюта в доме часто зависит не от количества декора, а от того, насколько пространство наполнено светом и воздухом. Даже привычный интерьер может выглядеть тесным и перегруженным, если в нём не хватает дневного освещения и продуманного света. Секреты освещения, придающего лёгкость и открытость пространству, раскрыла внешний эксперт по дизайну интерьеров бренда солнцезащитных систем Onviz Мария Головлева.

Фото: https://unsplash.com by Sarah Brown is licensed under Free
Дневной свет как основа уюта

Именно естественное освещение формирует ощущение легкости и открытости пространства. Плотные портьеры и тяжелые занавески нередко перекрывают доступ света, из-за чего комната визуально уменьшается и кажется более замкнутой.

"Если вы хотите, чтобы интерьер выглядел более легким и открытым, в комнату нужно впускать максимум дневного света", — заявила Мария Головлева.

В качестве альтернативы она называет римские и рулонные шторы, которые освобождают оконное пространство и позволяют использовать свет более эффективно, отмечает Газета.Ru.

Освещение и технологии

Дополнительный эффект дают электрокарнизы. Они обеспечивают ровное и регулярное открытие и закрытие штор — по времени или в зависимости от уровня освещенности. Это помогает поддерживать баланс между приватностью и светом без лишних усилий со стороны жильцов.

Не менее важную роль играет многоуровневое освещение. Центральный светильник, дополненный настенными источниками и возможностью регулировки яркости, позволяет адаптировать атмосферу под разные сценарии и время суток. Такой подход убирает ощущение замкнутости и делает пространство более гибким.

Зеркала и визуальное расширение пространства

Ещё один инструмент — зеркала. Размещённые напротив окон или источников света, они отражают и перераспределяют освещение по комнате, визуально размывая границы между зонами. Это делает интерьер более цельным и открытым, особенно в небольших помещениях.

Головлева отмечает, что зеркала работают именно в связке со светом, усиливая его эффект, а не заменяя освещение.

Текстиль без перегруза

Отдельного внимания, по словам эксперта, требует текстиль, особенно в зимний период. Его избыток легко утяжеляет интерьер, поэтому важно соблюдать баланс между уютом и визуальной легкостью. Дизайнер рекомендует избегать одновременного использования слишком плотных и объемных тканей в одной зоне.

Подушки, пледы и декоративные накидки лучше распределять по функциям и использовать дозированно, а лишний текстиль хранить вне поля зрения. Небольшие коврики нейтральных оттенков помогают зонировать пространство, не дробя его визуально.

Умный дом как помощник

Технологии умного дома позволяют поддерживать комфорт и визуальную легкость автоматически. Системы могут управлять шторами, освещением, температурой и влажностью воздуха, а также брать на себя часть бытовых задач. Это помогает сохранить порядок и уют без перегруженности деталями и лишнего контроля со стороны человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
