Один удар молотка — и ни шанса на манёвр: суд решает судьбу квартиры Ларисы Долины

Недвижимость

Судебное разбирательство вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной может завершиться решением, которое будет исполнено сразу после оглашения. Речь идёт о возможном прекращении права пользования жильем и выселении артистки по определению Московского городского суда.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Что ожидает сторона покупательницы

О вероятности такого исхода заявила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы недвижимости артистки Полины Лурье. По ее словам, суд может принять решение о незамедлительном выселении Ларисы Долиной из квартиры. Юрист подчеркнула, что соответствующее определение Мосгорсуда вступит в законную силу сразу после его оглашения.

"Итогом сегодняшнего суда мы ожидаем решение о прекращении права пользования Ларисы Долиной квартирой, снятии ее с регистрационного учета и выселении. В случае такого исхода определение Мосгорсуда должно вступить сегодня в силу незамедлительно", — высказалась адвокат Светлана Свириденко.

Почему решение может вступить в силу сразу

Свириденко отметила, что ожидаемое определение может начать действовать в день заседания — сразу после оглашения. В таком случае речь идет не только о выселении, но и о снятии с регистрационного учета, то есть о прекращении юридической связи с адресом. Именно поэтому сторона покупательницы акцентирует внимание на формулировке о незамедлительном вступлении документа в силу.

При этом итог заседания зависит от решения суда, которое будет принято по итогам рассмотрения. Если суд поддержит позицию покупательницы, правовой статус проживания Долиной в квартире будет прекращен. В ином случае заявленные требования могут остаться без удовлетворения или быть рассмотрены в ином объеме, об этом сообщает NEWS.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
