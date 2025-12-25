1 миллион против кредита: простая математика показала, кому не стоит гасить ипотеку досрочно

Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский

Для многих заемщиков начало 2026 года станет моментом пересмотра финансовой стратегии: высокие ставки по ипотеке и одновременно привлекательные проценты по вкладам ставят вопрос о досрочном погашении особенно остро.

Однако универсального ответа здесь нет — многое решает математика. Об этом сообщает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Почему "старую" ипотеку лучше не трогать

По словам специалиста, ключевым фактором становится ставка, по которой был взят кредит. Ипотеки, оформленные в 2020–2023 годах под 7-9% годовых или по льготным программам, досрочно гасить невыгодно. Причина — высокий уровень доходности депозитов, который в начале 2026 года, по прогнозам, сохранится на уровне 13-15% годовых.

Трепольский приводит наглядный пример расчета.

"Если у вас "старая" ипотека, взятая в 2020–2023 годах под 7-9% годовых, то гасить ее досрочно в январе 2026 года — финансовая ошибка", — отметил эксперт по финансам.

По его словам, при наличии свободного 1 млн рублей заемщик, направив деньги на погашение кредита под 8%, сэкономит около 80 тыс. рублей процентов за год, тогда как размещение этой суммы на депозите под 15% принесет порядка 150 тыс. рублей дохода.

Когда математика работает против заемщика

Разница в 70 тыс. рублей, по словам финансиста, фактически означает чистую прибыль в пользу клиента банка. Пока ставка по вкладам превышает процент по кредиту, заемщику выгоднее сохранять долг и зарабатывать на размещении средств. В такой ситуации банк, по сути, "доплачивает" за отказ от досрочного погашения, поясняет Газета.Ru.

Однако при рыночной ипотеке картина меняется. Если кредит был оформлен в конце 2024 или в 2025 году под 18-20% годовых, прогноз по депозитам уже не играет в пользу заемщика. Эксперт указывает, что к концу 2026 года доходность вкладов может снизиться до 11-12%, и этого будет недостаточно, чтобы перекрыть переплату по кредиту.

Стратегия для дорогих кредитов

В случае с высокими ставками подход становится однозначным.

"Здесь стратегия однозначна — все свободные средства нужно направлять на досрочное погашение тела кредита уже в январе, чтобы уменьшить базу начисления процентов", — констатировал Трепольский.

По его словам, на рынке практически нет безрисковых инструментов, способных конкурировать с ипотекой под 20% годовых.

Финансист также обращает внимание на вопрос ликвидности. Наличие свободных денег на вкладе может оказаться важнее самого факта отсутствия долга. Если все сбережения вложить в ипотеку, а затем столкнуться с потерей дохода, вернуть эти средства будет невозможно.

Поэтому владельцам дешевых ипотек эксперт советует накапливать капитал на депозитах, а заемщикам с дорогими кредитами — активно снижать долговую нагрузку.