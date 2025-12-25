Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито
Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина
Россия создает буферную зону на сумском направлении – военный эксперт Бижев
Пледы для дивана рекомендуют стирать раз в 1–2 месяца — Real Simple

1 миллион против кредита: простая математика показала, кому не стоит гасить ипотеку досрочно

Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Недвижимость

Для многих заемщиков начало 2026 года станет моментом пересмотра финансовой стратегии: высокие ставки по ипотеке и одновременно привлекательные проценты по вкладам ставят вопрос о досрочном погашении особенно остро.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньgas

Однако универсального ответа здесь нет — многое решает математика. Об этом сообщает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Почему "старую" ипотеку лучше не трогать

По словам специалиста, ключевым фактором становится ставка, по которой был взят кредит. Ипотеки, оформленные в 2020–2023 годах под 7-9% годовых или по льготным программам, досрочно гасить невыгодно. Причина — высокий уровень доходности депозитов, который в начале 2026 года, по прогнозам, сохранится на уровне 13-15% годовых.

Трепольский приводит наглядный пример расчета.

"Если у вас "старая" ипотека, взятая в 2020–2023 годах под 7-9% годовых, то гасить ее досрочно в январе 2026 года — финансовая ошибка", — отметил эксперт по финансам.

По его словам, при наличии свободного 1 млн рублей заемщик, направив деньги на погашение кредита под 8%, сэкономит около 80 тыс. рублей процентов за год, тогда как размещение этой суммы на депозите под 15% принесет порядка 150 тыс. рублей дохода.

Когда математика работает против заемщика

Разница в 70 тыс. рублей, по словам финансиста, фактически означает чистую прибыль в пользу клиента банка. Пока ставка по вкладам превышает процент по кредиту, заемщику выгоднее сохранять долг и зарабатывать на размещении средств. В такой ситуации банк, по сути, "доплачивает" за отказ от досрочного погашения, поясняет Газета.Ru.

Однако при рыночной ипотеке картина меняется. Если кредит был оформлен в конце 2024 или в 2025 году под 18-20% годовых, прогноз по депозитам уже не играет в пользу заемщика. Эксперт указывает, что к концу 2026 года доходность вкладов может снизиться до 11-12%, и этого будет недостаточно, чтобы перекрыть переплату по кредиту.

Стратегия для дорогих кредитов

В случае с высокими ставками подход становится однозначным.

"Здесь стратегия однозначна — все свободные средства нужно направлять на досрочное погашение тела кредита уже в январе, чтобы уменьшить базу начисления процентов", — констатировал Трепольский.

По его словам, на рынке практически нет безрисковых инструментов, способных конкурировать с ипотекой под 20% годовых.

Финансист также обращает внимание на вопрос ликвидности. Наличие свободных денег на вкладе может оказаться важнее самого факта отсутствия долга. Если все сбережения вложить в ипотеку, а затем столкнуться с потерей дохода, вернуть эти средства будет невозможно.

Поэтому владельцам дешевых ипотек эксперт советует накапливать капитал на депозитах, а заемщикам с дорогими кредитами — активно снижать долговую нагрузку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Шоу-бизнес
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
