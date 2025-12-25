Пятен нет, а микробы уже живут в ткани: через сколько недель плед становится проблемой

Пледы для дивана рекомендуют стирать раз в 1–2 месяца — Real Simple

Одеяла легко выпадают из привычного графика уборки: простыни и полотенца мы стираем по расписанию, а пледы и покрывала часто "живут" на диване или на кровати неделями — и кажется, что с ними всё в порядке. На деле частота стирки зависит не только от того, насколько часто вы ими пользуетесь, но и от условий дома, об этом сообщает Real Simple.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горячий чай и плед у зимнего окна

Почему универсального графика не существует

Даже самые качественные пледы и покрывала со временем накапливают пыль, пот, частицы кожи и бытовые загрязнения. Если в доме есть питомцы, которые любят устраиваться под одеялом, или кто-то из семьи сильно потеет во сне, стирка понадобится чаще. То же самое касается аллергиков: для них чистый текстиль — это не про эстетику, а про самочувствие.

Как часто стирать одеяла в зависимости от типа

Периодичность может заметно отличаться — важно понимать, о каком именно одеяле идёт речь.

Одеяла на кровати

Если одеяло лежит между простынёй и пододеяльником и напрямую не соприкасается с телом, его обычно достаточно стирать раз в месяц. А вот крупные пледы и пододеяльники, которые чаще контактируют с руками и лицом, лучше отправлять в стирку минимум раз в две недели.

Уютные пледы для дивана и вечеров у сериала

Пледы, которыми семья укрывается во время просмотра фильмов или просто отдыхает на диване, стирают раз в месяц или раз в два месяца. Но тут есть важные исключения: если кто-то болел и укутывался этим пледом, стирку стоит сделать сразу после выздоровления. Ещё одна частая причина — перекусы перед телевизором: даже если пятен не видно, текстиль быстро впитывает запахи и мелкие загрязнения.

Декоративные пледы "для красоты"

В доме часто есть одно-два покрывала, которые лежат для декора и почти не используются. В этом случае их можно стирать всего один-два раза в год. Это особенно актуально для дорогих тканей вроде кашемира: им полезнее редкая, но деликатная стирка, чтобы материал не терял мягкость и фактуру. При выборе домашнего текстиля стоит учитывать, чем отличаются плед и покрывало для вашего интерьера.

Как правильно стирать одеяла, чтобы они не испортились

Чистота важна, но не менее важно не "убить" ткань неправильным режимом.

Читайте этикетку

В одном доме могут быть пледы из хлопка, флиса, шерсти и смешанных тканей — универсального режима нет. Этикетка по уходу обычно точнее любых общих советов.

Учитывайте материал

Хлопковые одеяла чаще всего можно стирать в обычной машине на стандартной программе. Флис и шерсть требуют деликатного режима и мягких средств: так ткань меньше скатывается и дольше выглядит аккуратно. Самые капризные ткани, например кашемир, лучше стирать вручную либо на деликатном режиме, отдельно от других вещей и с мягким моющим средством.

Правильная сушка продлевает срок службы

Если есть возможность, сушите одеяла на воздухе — так они дольше сохраняют форму и мягкость. Если приходится пользоваться сушильной машиной, выбирайте низкую температуру и ориентируйтесь на рекомендации с этикетки. Крупные одеяла лучше сушить по одному, чтобы сократить время в сушилке, а небольшие пледы из похожих тканей можно объединять.

Советы шаг за шагом: как выстроить удобный режим

Разделите одеяла по категориям: кровать, диван, декор, дорожные пледы. Определите базовый график: кровать — раз в месяц, диван — раз в 1-2 месяца, декор — 1-2 раза в год. Добавьте поправки: питомцы, аллергия, потливость, перекусы на диване = стирка чаще. Всегда проверяйте этикетку перед первой стиркой. Делайте ставку на сушку на воздухе, а сушильную машину используйте аккуратно и на низких температурах.

Популярные вопросы о стирке одеял

Как понять, что одеяло пора стирать, даже если оно выглядит чистым?

Если появился запах, ткань стала "тяжелее" на ощупь, есть следы пыли, шерсти или мелкие пятна — это сигнал. Также ориентируйтесь на сезонность и частоту использования.

Что лучше: стирать одеяло чаще или реже?

Для хлопка и повседневных пледов лучше умеренная регулярность. Для шерсти и кашемира — редкая, но максимально бережная стирка, чтобы продлить срок службы.