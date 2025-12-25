Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моллюск возрастом 507 лет погиб при исследовании — данные Бангорского университета
Росстат сообщает о снижении цен на бензин в Пермском крае
Мимоза сбросила бутоны при резких перепадах температуры — Ciceksel
Утку маринуют со специями 12 часов перед запеканием — кулинары
В Ростовской области закрыли школу и детский сад при росте ОРВИ и гриппа
Запаривание на пару сохраняет влажность и плотность пудинга — кулинары
Кушанашвили напомнил Шаляпину о его конфликте с Гузеевой
Jaguar завершил выпуск автомобилей с ДВС на предприятии
Эксперт Селезнев назвал пребывание на одном рабочем месте главной ошибкой россиян

Ночь — главный союзник экономии: эта температура на термостате работает лучше любых лайфхаков

Термостат на ночь зимой лучше снижать на несколько градусов — доктор Уинтер
Недвижимость

Зимой многие хотят спать в тепле, но при этом не переплачивать за отопление — и хорошая новость в том, что эти желания не противоречат друг другу. Большинству людей легче засыпать и лучше отдыхать в прохладной спальне, поэтому ночь становится удобным временем для экономии на отоплении. Правильная настройка термостата помогает сохранить комфорт и снизить затраты без лишнего стресса.

термостат
Фото: commons.wikimedia.org by Dall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
термостат

Какую температуру ставить на ночь зимой

Если днём в холодный сезон часто советуют держать термостат на уровне 20-21 °C, то ночью логика меняется. Специалисты сходятся во мнении: перед сном температуру лучше немного снизить. Это выглядит непривычно, но именно такая тактика обычно помогает быстрее заснуть и меньше просыпаться из-за духоты, сообщает Southern Living.

Насколько сильно снижать температуру, зависит от условий и привычек. Если на улице умеренно холодно, достаточно пары градусов. В морозы иногда требуется более аккуратный подход: важно, чтобы в доме сохранялось ощущение уюта, а воздух не становился слишком сухим.

Что считается нормой для сна

Рекомендации Национального фонда сна (National Sleep Foundation) — держать ночью температуру в диапазоне 60-67 °F. В переводе на привычные значения это примерно 16-19 °C. Министерство энергетики США предлагает ориентир, близкий к середине этого коридора: около 65 °F (примерно 18 °C) на ночь — причём независимо от времени года.

Такие цифры удобны тем, что подходят большинству: в комнате не жарко, тело легче переходит в режим отдыха, а отопление работает менее интенсивно.

Почему в прохладе мы засыпаем быстрее

Исследования показывают: оптимальный сон чаще всего происходит при 16-19 °C. Если в спальне становится теплее 24 °C или холоднее 12 °C, люди нередко начинают ворочаться, сон дробится, а утром появляется ощущение усталости.

Доктор Кристофер Уинтер, медицинский директор клиники неврологии и медицины сна в Шарлоттсвилле, объясняет это естественными суточными колебаниями температуры тела:

"Температура нашего тела естественным образом повышается и понижается в течение 24 часов. Нам теплее всего ближе к вечеру, а прохладнее всего около 5 часов утра — за несколько часов до пробуждения", — отмечает медицинский директор клиники неврологии и медицины сна доктор Кристофер Уинтер.

Как правило, засыпание происходит в момент, когда телу нужно "остывать", поэтому прохладная спальня работает как дополнительный сигнал: пора отдыхать. В результате человек быстрее проваливается в сон, а качество ночного восстановления становится стабильнее.

Как привыкнуть к более прохладной спальне

Понижать температуру лучше мягко и поэтапно: например, уменьшать показатель всего на один градус в неделю. Такой подход помогает адаптироваться без ощущения, что в доме "ледник". Параллельно можно усилить комфорт привычными вещами: плотным одеялом, тёплыми носками, домашним свитером или дополнительным пледом.

Также стоит помнить о практической стороне: качественное постельное бельё, утеплённый матрасный наматрасник и плотные шторы часто делают больше для комфорта, чем лишние градусы на термостате.

Советы по настройке термостата шаг за шагом

  1. Определите базовую температуру днём (часто это 20-21 °C зимой).

  2. На ночь снизьте показатель на 1-2 °C и посмотрите, как изменится сон.

  3. Если комфортно — через неделю можно снизить ещё на 1 °C.

  4. Подберите подходящее одеяло и одежду для сна: так легче адаптироваться без перегрева.

  5. Не опускайте температуру ниже безопасного минимума, особенно если дом старый или есть риск замерзания труб.

  6. Если в семье есть дети, пожилые или хронически больные люди, ориентируйтесь на более тёплый режим (выше 18 °C).

Популярные вопросы о ночной температуре зимой

Какая температура в спальне считается оптимальной для сна?

Чаще всего рекомендуют держать 16-19 °C. Это диапазон, в котором большинству людей легче засыпать и проще сохранять глубокий сон.

Что лучше: понижать температуру вручную или использовать умный термостат?

Умный термостат удобнее, потому что он автоматически поддерживает режимы "день/ночь" и не требует постоянного контроля. Но и ручная настройка работает, если делать её регулярно, а радиаторы не теряют эффективность из-за воздуха в системе или других бытовых причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Последние материалы
Росстат сообщает о снижении цен на бензин в Пермском крае
Мимоза сбросила бутоны при резких перепадах температуры — Ciceksel
Утку маринуют со специями 12 часов перед запеканием — кулинары
Бетховена в фильме играл сенбернар по кличке Крис — Kodami
В Ростовской области закрыли школу и детский сад при росте ОРВИ и гриппа
Запаривание на пару сохраняет влажность и плотность пудинга — кулинары
Термостат на ночь зимой лучше снижать на несколько градусов — доктор Уинтер
Кушанашвили напомнил Шаляпину о его конфликте с Гузеевой
Кошки прячут игрушки в воде как ценную добычу — зоопсихолог Бет Макгонигал
Океан поглощает CO₂ быстрее, чем выделяет его обратно — исследователь Юаньсю Донг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.