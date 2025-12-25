Ночь — главный союзник экономии: эта температура на термостате работает лучше любых лайфхаков

Зимой многие хотят спать в тепле, но при этом не переплачивать за отопление — и хорошая новость в том, что эти желания не противоречат друг другу. Большинству людей легче засыпать и лучше отдыхать в прохладной спальне, поэтому ночь становится удобным временем для экономии на отоплении. Правильная настройка термостата помогает сохранить комфорт и снизить затраты без лишнего стресса.
Если днём в холодный сезон часто советуют держать термостат на уровне 20-21 °C, то ночью логика меняется. Специалисты сходятся во мнении: перед сном температуру лучше немного снизить. Это выглядит непривычно, но именно такая тактика обычно помогает быстрее заснуть и меньше просыпаться из-за духоты, сообщает Southern Living.
Насколько сильно снижать температуру, зависит от условий и привычек. Если на улице умеренно холодно, достаточно пары градусов. В морозы иногда требуется более аккуратный подход: важно, чтобы в доме сохранялось ощущение уюта, а воздух не становился слишком сухим.
Рекомендации Национального фонда сна (National Sleep Foundation) — держать ночью температуру в диапазоне 60-67 °F. В переводе на привычные значения это примерно 16-19 °C. Министерство энергетики США предлагает ориентир, близкий к середине этого коридора: около 65 °F (примерно 18 °C) на ночь — причём независимо от времени года.
Такие цифры удобны тем, что подходят большинству: в комнате не жарко, тело легче переходит в режим отдыха, а отопление работает менее интенсивно.
Исследования показывают: оптимальный сон чаще всего происходит при 16-19 °C. Если в спальне становится теплее 24 °C или холоднее 12 °C, люди нередко начинают ворочаться, сон дробится, а утром появляется ощущение усталости.
Доктор Кристофер Уинтер, медицинский директор клиники неврологии и медицины сна в Шарлоттсвилле, объясняет это естественными суточными колебаниями температуры тела:
"Температура нашего тела естественным образом повышается и понижается в течение 24 часов. Нам теплее всего ближе к вечеру, а прохладнее всего около 5 часов утра — за несколько часов до пробуждения", — отмечает медицинский директор клиники неврологии и медицины сна доктор Кристофер Уинтер.
Как правило, засыпание происходит в момент, когда телу нужно "остывать", поэтому прохладная спальня работает как дополнительный сигнал: пора отдыхать. В результате человек быстрее проваливается в сон, а качество ночного восстановления становится стабильнее.
Понижать температуру лучше мягко и поэтапно: например, уменьшать показатель всего на один градус в неделю. Такой подход помогает адаптироваться без ощущения, что в доме "ледник". Параллельно можно усилить комфорт привычными вещами: плотным одеялом, тёплыми носками, домашним свитером или дополнительным пледом.
Также стоит помнить о практической стороне: качественное постельное бельё, утеплённый матрасный наматрасник и плотные шторы часто делают больше для комфорта, чем лишние градусы на термостате.
Определите базовую температуру днём (часто это 20-21 °C зимой).
На ночь снизьте показатель на 1-2 °C и посмотрите, как изменится сон.
Если комфортно — через неделю можно снизить ещё на 1 °C.
Подберите подходящее одеяло и одежду для сна: так легче адаптироваться без перегрева.
Не опускайте температуру ниже безопасного минимума, особенно если дом старый или есть риск замерзания труб.
Если в семье есть дети, пожилые или хронически больные люди, ориентируйтесь на более тёплый режим (выше 18 °C).
Чаще всего рекомендуют держать 16-19 °C. Это диапазон, в котором большинству людей легче засыпать и проще сохранять глубокий сон.
Умный термостат удобнее, потому что он автоматически поддерживает режимы "день/ночь" и не требует постоянного контроля. Но и ручная настройка работает, если делать её регулярно, а радиаторы не теряют эффективность из-за воздуха в системе или других бытовых причин.
